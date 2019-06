Las cenas son las comidas más complicadas cuando tratamos de cuidarnos o de perder peso. Siempre vamos con prisas, llegamos a casa cansados y comemos cualquier cosa que tenemos por el frigorífico.

Además, no es bueno no cenar nada. Si nos acostarnos con hambre corremos el riesgo de no dormir bien y levantarnos a altas horas de la madrugada con dolor de tripa. Por eso, lector, hay que saber qué tipo de alimentos podemos cenar.

Los 12 alimentos que son perfectos para cenar

Te hemos preparado una lista con los doce más recomendados para perder peso, pues tienen calorías negativas. Es decir, puedes comer los que quieras hasta reventar porque gastas más calorías procesándolos que las que contienen ellos mismos.

El truco está en consumirlos lo más naturales posibles. Si les añades demasiado aceite de oliva o salsas, no conseguirás su potente efecto diurético. Son estos:

1) Lechuga

La lechuga es ideal para perder peso, ya que apenas tiene 6 calorías por cada 100 gramos. Y no solo es baja en calorías, sino que también es rica en fibra, vitamina B, ácido fólico y manganeso.

Hay a personas que la lechuga les sienta mal por la noche. Si es tu caso, puedes sustituirla por otro tipo de vegetal de hoja verde.

2) Pepinos

Con solo 16 calorías por 100 gramos, los pepinos son una excelente opción para cenar, sobre todo ahora que llega el calor. Están repletos de minerales y vitaminas, y son muy hidratantes. Además, combinan a la perfección en una ensalada fresquita y nutritiva.

3) Espárragos

Los espárragos son ideales para cenar, pues solo aportan 20 calorías por cada 100 gramos. Puedes tomarlos blancos, de lata, o verdes y a la plancha con una pizquita de sal y aceite de oliva.

4) Brócoli

Contiene apenas 34 calorías por 100 gramos, y es uno de los superalimentos más venerados. Está repleto de fibras y antioxidantes, y es perfecto para tomarlo a cualquier hora del día.

Esta verdura está riquísima hervida con un pelín de sal. Te recomendamos las ensaladas de brócoli, tomate y cebolla, con un chorrito de aceite de oliva: son deliciosas y fáciles de hacer.

5) Tomates

Los tomates son una buenísima opción para comerla a última hora del día. Estas hortalizas contienen unas 19 calorías por 100 gramos.

Son una excelente fuente de fibra, potasio y vitamina C, y también contienen licopeno, un antioxidante que protege la piel de los dañinos rayos ultravioletas.

Puedes picarte tres para cenar, y acompañarlos con aceite, atún y cebolla o apio.

6) Calabacín

El calabacín tiene apenas 18 calorías por 100 gramos. Los fitonutrientes que contiene promueven la regularidad intestinal y ayudan a equilibrar el agua en el cuerpo.

Te recomendamos cortarlo en rodajas verticales, finitas, y hacértelo vuelta y vuelta a la plancha.

7) Rúcula

Si la lechuga no te gusta o te sienta mal, puedes tomar rúcula. Esta hoja tiene apenas 25 calorías por cada 100 gramos. Además, es una poderosa fuente de vitamina C, beta carotenos y provitamina A.

Hazte una ensalada con una generosa cantidad de rúcula y añade un poco de proteína, como pollo a la plancha.

8) Caldo de pollo o verduras

Un caldo de verduras o pollo tiene solo 35 calorías por cada 100 gramos. Te llenará y calmará el hambre sin añadir calorías ni grasa.

Eso sí, deberás hacerlo tú mismo, pues, como ya te contamos en Vozpópuli, los caldos de supermercados no son nada sanos.

9) Apio

Con apenas 16 calorías por cada 100 gramos, el apio es uno de los alimentos con calorías negativas, así que puedes comer todo el que quieras hasta reventar.

Repleto de fibra, es también rico en vitamina A, C y ácido fólico.

El apio combina perfectamente con anchoas o ensaladas.

10) Melón

El melón tiene solo 36 calorías por cada 100 gramos. Su gran contenido en agua y en vitaminas lo hace una opción estupenda para tomar a cualquier hora del día.

Al ser una fruta, contiene fructosa, o sea azúcar, así que puedes comer lo que quieras pero si no te tomas el melón entero, mejor.

Puedes comerte un par de rodajas de postre o combinarlas con jamón serrano como plato principal.

11) Repollo

El repollo tiene apenas 32 calorías por 100 gramos, así que puedes hincharte. Es muy rico en vitaminas A y C, y es una excelente fuente de fitoquímicos.

12) Zanahorias

Las zanahorias contienen alrededor de 41 calorías por 100 gramos. Son bajísimas en colesterol y grasas saturadas. Tienen mucha fibra, vitamina A, vitamina C, vitamina K, manganeso y potasio.

Tómalas crudas en ensalada o cocidas con coliflor y brócoli.

Y esto es todo, lector. Lo ideal es que comas todo lo que quieras de estos doce alimentos y que los combines con un poco de proteína (pollo, huevos, pescado), porque si no tendrás hambre al poco tiempo.

Y tú, ¿qué sueles cenar?