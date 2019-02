El plan de cinco pasos con el que puedes adelgazar hasta cuatro kilos en una semana

La mayoría de nosotros queremos adelgazar, y si es rápido, mejor. Si nos sobran muchos kilos, perder peso será mucho más sencillo, sobre todo al principio. De hecho, es posible bajar hasta cuatro kilos en una semana.

Ojo, este plan de cinco pasos no es una solución a largo plazo. Y antes de empezar has de saber que lo más seguro es que no pierdas todo ese peso de grasa, sino más de líquidos.

A pesar de todo ello, puede ser un buen punto de partida para tu régimen. Atento, estas son las cinco cosas que debes hacer para adelgazar en una semana.

1) Menos carbohidratos y más proteínas

Puedes perder varios kilos si sigues una dieta baja en carbohidratos por unos pocos días. De hecho, muchas investigaciones han demostrado que un régimen con pocos hidratos de carbono es una forma muy efectiva de perder peso y mejorar la salud.

Una disminución a corto plazo en la ingesta de carbohidratos también puede reducir tu peso en agua y la hinchazón.

Puedes perder muchos kilos si sigues una dieta baja en carbohidratos durante varios días

Además, debes asegurarte de comer mucha proteína, ya que ayudarás a reducir tu apetito y acelerarás tu metabolismo.

En resumen, come verduras bajas en hidratos, huevos, carnes magras y pescado.

2) Di sí a los alimentos integrales

Cuando uno intenta perder peso rápidamente, puede ser de gran ayuda una dieta basada en alimentos integrales. Estos alimentos tienden a ser muy saciantes y hacen que sea más fácil comer menos calorías sin pasar hambre.

Debes comer principalmente alimentos integrales de un solo ingrediente

Durante la semana, debes comer principalmente alimentos integrales de un solo ingrediente, y evitar los muy procesados.

Al respecto, un macroestudio descubrió que las personas que comían más hidratos refinados tenían más grasa abdominal que las que comían hidratos de carbono integrales.

3) Reduce tu ingesta de calorías

Reducir la ingesta de calorías puede ser el factor más importante si estás intentando perder peso. Si no consumes menos calorías de las que gastas, no perderás grasa. Es así de sencillo.

Es recomendable que peses y registres los alimentos que consumes

Te dejamos una serie de consejos para reducir tu ingesta de calorías:

Cuenta las calorías : pesa y registra los alimentos que consumes. Puedes usar apps.

: pesa y registra los alimentos que consumes. Puedes usar apps. Come solo cuando toque : no piques ni comas nada después de la cena.

: no piques ni comas nada después de la cena. Olvida los aliños y condimentos : nada de salsas y cuidado con la cantidad de aceite.

: nada de salsas y cuidado con la cantidad de aceite. Muchas verduras : llena tu plato con verduras y limita los carbohidratos con almidón y las grasas.

: llena tu plato con verduras y limita los carbohidratos con almidón y las grasas. Elige proteínas magras: como el pollo y el pescado.

4) Haz pesas y/o HIIT

El ejercicio es una de las mejores maneras de quemar grasa y mejorar tanto tu aspecto físico como tu estado de ánimo.

El entrenamiento de resistencia, como el levantamiento de pesas, puede hacerte perder casi tanto peso como el ejercicio aeróbico. Además, te ayuda a crear masa muscular. Recordemos que a más músculo, mayor y más rápida quema de calorías.

El entrenamiento a intervalos de alta intensidad (HIIT) es un método muy efectivo para adelgazar

El entrenamiento a intervalos de alta intensidad (HIIT) es muy efectivo. Se trata de un ejercicio de ráfagas rápidas e intensas que aumentan el ritmo cardiaco de quien lo practica, lo que acelera su metabolismo y hace que queme muchas más calorías que si se decantase por otro deporte.

5) Ayuna de forma intermitente

El ayuno intermitente es otra herramienta efectiva y probada para perder grasa. Consiste en reducir tu ingesta de calorías durante un periodo de tiempo al día.

Lo normal es hacer un ayuno de 16 horas y comer durante las ocho horas restantes

Lo normal es hacer un ayuno de 16 horas y comer durante las ocho horas restantes. Por ejemplo, si desayunas a las 8.00 horas hacer la última ingesta a las 16 horas del día anterior.

No es recomendable hacer ayuno intermitente si haces ejercicio, pero si lo vas a practicar que no se te ocurra ir al gimnasio sin haber comido nada durante horas.

Y esto es todo, lector. ¿Cuántos kilos crees que te sobran?