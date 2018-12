Lo que nunca debes cenar si quieres adelgazar y dormir bien (y lo haces a menudo)

Si estás tratando de adelgazar, tienes que vigilar casi más cuándo comes que el qué o el cuánto. Las horas de las ingestas son claves a la hora de perder peso, pues no es lo mismo meterle al cuerpo mil calorías por la mañana que por la noche. Más que nada porque según va avanzando la jornada, tu metabolismo se va ralentizando, haciendo que quemes menos y que, en consecuencia, tengas más posibilidades de convertir las calorías de más en reservas (grasa).

Por todo ello, has de vigilar lo que comes, sobre todo, a partir de las 19 horas. Una merienda y cena ligera es todo lo que necesitas para perder unos gramos sin esforzarte demasiado y sin apenas darte cuenta.

Para que te hagas una idea, tu última ingesta de la jordana debe aportar entre el 15 y el 25% de las calorías totales diarias, un porcentaje que la mayoría solemos sobrepasar.

Según va avanzando la jornada, tu metabolismo se va ralentizando, aumentando tus posibilidades de convertir las calorías de más en reservas de grasa

En cuanto a los alimentos que hay que consumir cuando ya se pone el sol, debemos ser muy cuidadosos y elegir bien, ya que muchas veces creemos que estamos cenando algo súper sano cuando no es así. De hecho, la mayoría de días comemos platos a última hora que nos iría mejor consumirlos durante el día.

A continuación, recogemos lo que nunca debes comer antes de acostarte:

1) Lechuga

Sí, amigo. Aunque parezca mentira, la lechuga es muy indigesta, y más si se consume por la noche.Tiene un alto contenido en fibra insoluble y puede hacer que tengas gases e hinchazón abdominal al caer el sol. ¿Resultado? Que duermas fatal, te levantes a picar a mitad de la noche y que al día siguiente te encuentres muy hinchado y no te cierre el pantalón.

Muchos de nosotros tomamos ensaladas para cenar, y no hay razón para no hacerlo: solo hemos de elegir aquellas que no contengan lechuga, como pueden ser las de tomate, las camperas o las mixtas. Lo ideal es que introduzcamos, además, algo de proteína baja en calorías, como puede ser atún o pollo. Eso nos hará sentir saciados.

2) Queso de cabra

Los alimentos altos en grasa saturada pueden ser muy saciantes, pero no debemos tomarlos antes de irnos a la cama, ya que tenemos el riesgo de sufrir insomnio esa noche. La grasa saturada puede relajar la válvula que separa el extremo inferior del esófago y el estómago, o el esfínter esofágico inferior. Esto sucede porque la grasa se digiere lentamente, y lo que comiste tiene tiempo de sobra para volver de nuevo al esófago y despertarte.

La grasa también puede causar que los ácidos que se forman en el estómago se movilicen, algo que se potencia cuando estás tumbado en la y la gravedad no juega a tu favor.

3) Pasta, pan, arroz

Son la pasta, la pizza, el pan, el arroz... No hay que eliminar los hidratos de carbono por completo de las cenas, pero sí elegir los complejos, que los encontramos en verduras y alimentos de grano integral.

Además, lo malo de cenar arroz o pasta es que solemos consumir grandes cantidades, y acabaremos ingiriendo calorías de más que no quemaremos antes de irnos a dormir.

4) Vino tinto

Aunque suele decirse que beber un vaso de vino tinto diario es bueno, hay que tener cuidado con hacerlo antes de acostarnos, pues el alcohol nunca es aconsejable tomarlo por la noche. Aunque al principio notemos que nos 'adormila' y nos relaja, el efecto se pasará al cabo de unas tres horas, y nos despertaremos sin remedio a mitad de la noche. Si quieres beber vino, que sea poco y en la comida, lector.

[Estas son las bebidas alcohólicas que más engordan]

5) Refrescos

Ni en la cena ni en la comida. Los refrescos azucarados son una bomba calórica para tu organismo, que además de mantenerte en vela por la noche debido a la gran cantidad de azúcar que contienen, te generarán acidez, que, como hemos dicho, daña las válvulas que conectan el estómago y el esófago y puede causarte reflujo.

6) Fiambre

Es muy socorrido sacar el fiambre y el pan para cenar, pero no es recomendable si quieres adelgazar. La chacutería, además de tener muchas calorías y grasa si no escogemos la opción correcta, es muy pesada de digerir. Si quieres cenar fiambre sí o sí, escoge pavo o jamón cocido bajo en sal.

Y esto es lo principal, querido lector. En otro tema que publicaremos más adelante, te diremos qué es lo que sí debes comer en la cena. ¿Te ha sido útil este artículo?