Los 18 alimentos que nunca debes guardar en la nevera (como el chocolate, el melón, los pepinos o los huevos)

Guardas en la nevera alimentos que no hay que meter ahí, y dejas fuera otros que sí. Pero, lector, no te preocupes: la mayoría lo hacemos al revés porque no tenemos la información correcta.

Hay usos y costumbres que repetimos porque los vemos desde pequeños, y en la cocina ocurre a menudo. Por eso, y porque la cosa no está para derrochar comida ni gastarse de más en la lista de la compra porque los alimentos se nos estropean, te contamos qué no debes guardar en el frigorífico (y lo haces a menudo).

Son 18 alimentos:

1) Miel

No hay necesidad de guardar la miel en la nevera, pues solo se espesará y cristalizará. Y todos sabemos que esto es bastante tedioso cuando queremos consumirla.

La miel es totalmente natural, por lo que aguantará casi de por vida en la despensa. De hecho, un frasco de miel de mil años estará tan fresco como el día en que se metió en el frasco. No temas a dejar los tarros de miel fuera del frigo.

2) Plátanos

Las temperaturas frías pueden retrasar el proceso de maduración de las frutas. Por eso los plátanos deben comprarse antes de que estén completamente maduros, y han de dejarse madurar en la encimera y no en la nevera. De hecho, los frigoríficos pueden acelerar la descomposición de los plátanos.

3) Aguacates

Los aguacates no deben guardarse en frío hasta que estén maduros. Una vez maduros, puedes ponerlos en la nevera durante una semana.

Si vas a refrigerarlos, lo mejor es que los guardes enteros, no en rodajas, para evitar que se oxiden. Y si te corre prisa y quieres que maduren más rápido, colócalos sobre la nevera y dentro de una bolsa de papel.

4) Pepinos

Sí, querido lector, los pepinos nunca deben guardarse en la nevera. Lo mejor es que los dejes a temperatura ambiente. De lo contrario, pueden estropearse muy rápido o ponerse acuosos.

5) Café molido o en granos

La nevera (y el congelador) afectan al sabor del café molido y a los granos del mismo. Además, si lo guardas en el frigorífico corres el riesgo de que el café absorba los olores de la nevera. Mantén este producto en un recipiente hermético en la despensa.

6) Cebollas

Nunca debes guardar las cebollas en frío: se estropearán más rápido. Lo mejor es dejarlos en un lugar fresco y seco y lejos de la luz solar directa. Ojo, pero nunca al lado de las patatas, ya que corres el riesgo de que ambos se estropeen más rápido.

7) Patatas

Si las conservas en frío alterarás su sabor y textura, pues se vuelven ásperas. Lo suyo es que las metas en la despensa en bolsas de papel, ya que atraparán la humedad y se descompondrán más lento (¡pero no al lado de las cebollas!).

8) Nueces

Si bien las temperaturas más bajas pueden ayudar a conservar las nueces, el frío también puede afectar su sabor. Almacénalas en un recipiente hermético en la despensa, en un lugar donde no haga demasiado calor.

9) Mangos

Los mangos deben almacenarse a temperatura ambiente, ya que el frío frena su maduración. Se pueden meter en una bolsa de plástico y refrigerar una vez que estén muy maduros.

10) Chocolate

La nevera es el peor lugar para guardar el chocolate: la temperatura y la humedad de la nevera pueden alterar todo, desde el sabor hasta el color y la textura.

El chocolate, y sobre todo la manteca de cacao, también absorbe el olor de los alimentos circundantes, por lo que debes ponerlo muy lejos de productos que desprendan un fuerte olor.

Entonces, ¿dónde lo guardo? En un lugar fresco y seco, y dentro de un recipiente hermético si ya lo has abierto.

11) Huevos

Aunque la mayoría de los frigoríficos vienen equipados con un recipiente en la puerta para poder colorar los huevos, éstos estarán mejor en otro lugar.

Lo más importante a la hora de almacenarlos es mantener su temperatura: si se mantienen en la puerta de la nevera, la temperatura fluctuará cada vez que se abre.

Lo mejor es dejarlos en su recipiente y guardar éste en un armario fresco. Si te empeñas sí o sí en meterlo a la nevera, hazlo en el estante del medio y al fondo.

12) Pan

Guarda el pan en la nevera solo hará que se ponga más duro y que pierda sabor. Lo mejor es dejarlo fuera o en el congelador.

13) Tomates

Los tomates pierden todo su sabor en la nevera porque el frío detiene el proceso de maduración. Además, afecta a su textura: se vuelven harinosos y se ponen blandos.

14) Melones y sandías (enteros)

Si ya has abierto la sandía o el melón, bien. Pero si no, nunca deberías guardar la pieza entera en el frigorífico.

15) Ajo

Debes almacenar el ajo en un recipiente fresco, seco y ventilado para preservar su potente sabor. Una vez que se haya roto la cabeza, úsalo en un periodo no mayor a diez días.

16) Aceites

Los aceites deben mantenerse siempre en la despensa. De lo contrario, se volverán turbios.

17) Berenjenas

Las berenjenas no necesitan estar en la nevera, pero ten cuidado de no dejarlas en un lugar demasiado cálido, ya que se pondrán malas. Guárdalas en un lugar fresco y oscuro, alejado de la luz solar directa.

18) Pasteles o tartas

Tu pastel sabrá mucho mejor si no está demasiado frío. Para mantenerlo fresco, ponlo en un recipiente hermético durante unos días. Ojo: si el dulce lleva crema o nata debes meterlo a la nevera.

Y esto es todo, lector. ¿Has aprendido algo?