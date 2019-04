Ocho alimentos que crees que son sanos pero en realidad no (como el hummus o los cereales)

Vivimos tiempos modernos en los que la industria lleva años frotándose las manos vendiéndonos alimentos supuestamente sanos, pero que en realidad no lo son.

Lo light está de moda, y la gente lo compra. El problema es que el asunto se nos está yendo de las manos, pues hay muchos productos que nos los venden como 'healthy' y en realidad no lo son.

Para que no te timen y dejes de engañarte, recogemos los ocho alimentos que crees que son sanos pero en realidad no.

1) Granola y barras de proteínas

La granola y las barras de proteínas son vendidas como súper sanas. Tienen trozos de fruta, nueces, avena y, en ocasiones, chocolate negro.

Si nos detenemos a leer las etiquetas de los ingredientes nos damos cuenta de que la mayoría tiene jara

Pero cuando volteas sus etiquetas para leer la lista de ingredientes, rápidamente te das cuenta de que muchos de ellos contienen jarabe de maíz con alto contenido de fructosa y aceites hidrogenados. El jarabe de maíz está repleto de azúcar, lo que puede hacernos engordar o hacer que desarrollemos diabetes tipo 2, síndrome metabólico o enfermedades del corazón si lo consumimos a diario.

2) Hummus de supermercado

El hummus, una comida saludable hecha de garbanzos puede convertirse en nada saludable si compras la opción incorrecta. El hummus que venden en supermercados suele estar repleto de sal y grasa.

De hecho, un estudio realizado por el grupo de acción Consensus Action on Salt and Health (CASH) descubrió que algunos hummus vendidos en el súper contenían más sal que cuatro paquetes de patatas fritas normales. Y recordemos que el sodio (sal) no es nada buena para la salud ni el peso.

3) Yogures de 'frutas'

La mayoría de yogures que encontramos en el supermercado que se venden como "con frutas" tienen bien poco de éstas. Están cargados de azúcar y el porcentaje de fruta que realmente tienen no compensa el desfase calórico.

Mejor, cómete un yogur natural y una pieza de fruta real.

4) Zumos de frutas

Esos zumos de frutas y verduras se venden como súper saludables y 'light', pero en realidad es una bomba calórica de azúcares que no necesitamos.

Para que te hagas una idea, un solo zumo común contiene 30 gramos de azúcar, lo que equivale a aproximadamente 7,5 cucharaditas de azúcar. Además, aunque sean 100% naturales, estos zumos no contienen apenas fibra, ya que al triturar los alimentos ésta se pierde.

5) Alimentos "sin azúcar"

La mayoría de alimentos sin azúcar contiene aspartamo, que se ha relacionado con el aumento de peso. Debes ser consciente de que todos los edulcorantes han sufrido algún tipo de proceso químico, por lo que cuanto menos los consumamos, mejor. En su lugar, opta por alimentos con azúcar naturalmente presente pero sin pasarte.

6) Aperitivos veganos, sin gluten o 'bio'

Hay empresas que se están haciendo de oro con sus productos ecológicos, veganos, sin gluten, bio... Pero, ojo, eso no significa que sean más sanos. De hecho, estos alimentos suelen estar repletos de calorías vacías. Y si son naturales no son necesariamente mejores que los productos comunes.

7) Cereales integrales

Incorporar más cereales integrales a tu dieta siempre es bueno, pero los que se venden en supermercados son una bomba de azúcar. Lo mismo ocurre con aquellos que se comercializan como 'sanos' y llevan avena, trozos de frutas o chocolate negro.

Si lo que quieres es hacer un desayuno sano, te recomendamos los copos de avena naturales.

8) Sopas d sobre

Las sopas de sobre son una malísima opción. Tienen una cantidad muy elevada de conservantes. Además, la mayoría contiene potenciadores de sabor, como el glutamato monosódico, cuyo consumo puede provocar migrañas y dolores musculares. Además, contienen harina de maíz, grasa de palma y muchísima sal.

Y esto es todo, lector. ¿Consumes muchos de estos alimentos?