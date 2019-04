No entiendes qué ocurre. Cenas bien, sano. Tus verduritas, tu pollo a la plancha, tu pescado... pero aún así engordas. ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Cómo es posible? Has llegado a pensar que es culpa de la edad o de tu metabolismo, pero quizás no, lector. Es más que probable que estés cometiendo un error garrafal que te está impidiendo adelgazar.

El error garrafal que cometes con tus cenas sanas

Muchísimas personas cenan bien, pero 'sano' no significa que no engorde. Y esto sucede, sobre todo, con el aceite de oliva.

Añadir o cocinar con demasiado aceite de oliva hace que nuestra cena sana se convierta en una bomba calórica de grasa buena, pero grasa al fin y al cabo.

Una sola cucharada de aceite de oliva contiene 120 calorías y 14 gramos de grasa

Las grasas monoinsaturadas, como la del oro verde español, pueden ayudar a reducir el colesterol en sangre y protegernos de enfermedades cardíacas, pero no hay que olvidar que también agregan calorías a nuestra comida.

Para que te hagas una idea, una sola cucharada de aceite de oliva contiene 120 calorías y 14 gramos de grasa. Y si inundas tu ensalada de este líquido, o añades unas tres al filete de pollo, ya estás sumando, mínimo, 400 calorías.

Lo suyo es que si estás a dieta y quieres adelgazar, añadas una cucharada, como mucho, y lo complementes con condimentos como pimienta negra, orégano y ajo. La sal, por el sodio, está prohibidísima, ya que hará que retengas líquidos y te hinches.

Otro error: comer demasiada cantidad

Además de utiliza aceite de oliva a discreción, otro de los errores que puedes estar cometiendo con tus cenas es comer demasiado. Sí, las verduras son sanísimas, igual que el pescado y la carne magra, pero con dos filetes vale, no hace falta que te comas cinco.

Es importante que pongas control de las porciones, incluso cuando eliges alimentos saludables

Cuando te sientes a cenar, es importante que pongas control de las porciones, incluso cuando eliges alimentos saludables. Una porción saludable de proteína magra, como pechuga de pollo a la plancha, tiene alrededor de 140 calorías, y si te comes cuatro filetes ya estarías sumando 600 calorías (y ya no hablemos si añades aceite de oliva...).

Un truco para no comer de más y engañar a nuestro cerebro (y a nuestro estómago) es cenar en un plato pequeño en vez de en uno grande. Se ha demostrado que cuanto menor es el tamaño del recipiente, menos ingerimos, ya que el plato está lleno de alimentos y pensamos que hemos comido más.

Y esto es todo, querido lector. Ahora ya tienes todas las claves para adelgazar comiendo.