Esto es lo único que debes comer en el desayuno para adelgazar

Adelgazar no es tarea fácil, sobre todo a comienzos de año, cuando además de los kilos extra que nos sobraban desde hace meses se suman los ganados en Navidad. Vaya, un desastre, lector.

Ya te contamos en qué consistía la renovada 'dieta del cucurucho' y lo que no debías cenar si tu objetivo era perder peso. Si no ves posibilidades de perder peso haciendo el amor y la última comida la haces bien, atento: hoy te contamos lo que debes desayunar para adelgazar de forma efectiva.

No somos conscientes de que hacer un correcto desayuno es vital si queremos perder peso

Hacer el desayuno de manera correcta es esencial si estamos a dieta. No obstante, y aunque lo sabemos, la mayoría lo hacemos mal. Nos levantamos con el tiempo justo para tomar un café o ni eso, y luego pecamos a media mañana con bollería industrial o comida poco saludable cargada de azúcar, que además de engordarnos, dispara nuestro nivel de insulina, ocasionando que nos pasemos el día picando.

Se debe comenzar el día con un plato equilibrado. Y no seas vago: no pasa nada por que te levantes 15 minutos antes, en serio. Eso sí: has de elegir la opción correcta. Y esa no es otra que proteínas. Así de sencillo.

Qué desayunar para adelgazar

La proteína es esencial para mantenerte en pie durante el día, sin embargo casi ninguno de nosotros consumimos alimentos que la contengan en el desayuno.

El experto en salud Harry Jameson es claro: "Tomar un desayuno rico en proteínas regulará el azúcar en la sangre y los niveles de energía a lo largo del día, y evitará los picos", detalla en 'Express'

Tomar un desayuno rico en proteínas regulará el azúcar en la sangre y los niveles de energía a lo largo del día

Esto es aún más importante para aquellos que además de dieta están haciendo ejercicio para adelgazar: "Si haces ejercicio por la mañana, comer proteínas en el desayuno te ayudará a aumentar la masa muscular y mantenerte activo durante todo el día".

Ojo, hay que escoger solo aquellas que nos ayuden a perder peso. "Algunos productos afirman estar repletos de ellas, pero en realidad tienen un alto contenido de carbohidratos refinados o contienen edulcorantes y conservantes adicionales que diluyen los beneficios nutricionales", detalla Jamenson.

El experto recomienda tomar proteínas naturales, como el suero de leche y las nueces, que además de proteínas nos aportan vitamina D y Omega DHA.

El huevo, siempre una buena opción

Además de estas opciones, podemos optar por desayunar huevos. Así lo recomienda la nutricionista americana Stacy Goldberg: "Debes hacer que los huevos sean un alimento básico en la primera comida de la mañana".

Los huevos son una excelente elección para el desayuno. Podemos acompañarlos con pan integral y/o verduras

Ella sugiere cocer dos con una cucharadita de aceite de oliva. En cuanto a las denostadas yemas, ella recomienda comerlas. Las yemas nos aportarán altas cantidades de vitamina D y biotina, manteniéndonos satisfechos durante toda la mañana. No obstante, mejor comerte solo una al día, lector.

Puedes acompañar los huevos con pan de trigo integral, verduras verdes o atún. La combinación de fibra, hidratos de carbono y antioxidantes te ayudará a adelgazar y te mantendrá lleno de energía durante toda la jornada.

Y tú lector, ¿qué sueles desayunar?