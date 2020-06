Por qué hacer abdominales no sirve para adelgazar la grasa del vientre (y lo que sí funciona)

La grasa abdominal, también llamada barriga, es lo que más nos cuenta quitarnos cuando pasamos la franja de los 40 años. Parece que comamos lo que comamos, todas las calorías extras van a parar ahí, tanto en hombres como en mujeres.

Si estás tratando de perder peso en esta zona, has de saber que puede que no tengas grasa acumulada ahí por comer de más, pues tu barriga puede haber aparecido por numerosos factores diferentes, como tus genes o tu nivel de estrés. Aunque, y no es por desanimarte, lo más probable es que hayas estado alimentándote mal.

La buena noticia es que podemos adelgazar la grasa abdominal, o perderla, básicamente, si llevamos a cabo una serie de trucos, que no son precisamente hacer abdominales.

Por qué hacer abdominales no sirve para perder la tripa

Si eres de los que se mata a hacer abdominales por el día y por las noches hemos de contarte que no sirven para nada si lo que quieres es reducir la grasa del vientre. Aunque en tu cabeza parezca una buena idea ejercitar la zona que deseas adelgazar, en realidad no sirve de nada, pues no puedes decirle a tu cuerpo "eh, tú, adelgaza justo aquí pero en esta otra parte no".

Cuando perdemos grasa y peso lo hacemos de todas las partes del cuerpo casi por igual. La entrenadora personal Natalie Jill siempre recomienda hacer ejercicios funcionales que impliquen todos los músculos del núcleo del cuerpo (abdominales, espalda, zona pélvica, oblicuos) y de otras partes.

"Estos ejercicios hacen trabajar a más músculos, por lo que hay una mayor quema de calorías mientras se realizan", asegura.

Los tres mejores ejercicios para adelgazar la grasa del vientre

Ya hemos visto que hacer abdominales no sirve de mucho si queremos adelgazar la grasa del vientre. En su lugar, como asegura Jill, hemos de optar por ejercicios más completos.

1) Plancha

La plancha es un ejercicio funcional que sirve: activan no solo los músculos centrales sino también los de los brazos, las piernas y los glúteos.

Es el ejercicio más efectivo para quemar grasa localizada en la zona abdominal. Para realizarlo debes colocar el cuerpo en posición horizontal con respecto al suelo, apoyando los antebrazos y las puntas de los pies. Has de tener todo el cuerpo recto activando fuertemente el abdomen, la zona lumbar, glúteos y piernas.

Puedes agregar movimientos para hacerlo más dinámico, como se muestra en el siguiente vídeo:

2) Cardio de alto impacto (HIIT)

Este ejercicio, cuyas siglas corresponden a sus palabras en inglés (High Intensity Interval Training), es de alta intensidad. Se trata de un entrenamiento que combina ráfagas rápidas e intensas de ejercicio con otras más lentas, cuyo objetivo es acelerar el ritmo cardiaco de quien lo practica, acelerar su metabolismo y hacer que queme muchas más calorías que si se decantase por otro deporte.

"Debes hacer ejercicio a toda intensidad porque el objetivo final es quemar más calorías, y el ejercicio de alta intensidad hace exactamente eso", asegura la entrenadora mencionada.

Ejemplos buenos de entrenamiento son los spints y las sentadillas con salto. Aquí tienes un vídeo explicativo de la entrenadora Patry Jordan:

3) Peso muerto y entrenamientos de fuerza

Este ejercicio implica un trabajo completo de la musculatura del core o zona central del cuerpo. Se adquiere una posición inicial con las piernas abiertas el ancho de los hombros, manteniendo las rodillas ligeramente flexionadas durante todo el trabajo.

Desde aquí, se realiza una flexión de cadera o reverencia llevando los brazos hasta un punto intermedio entre las rodillas y los tobillos. Se debe descender siempre con la espalda recta para evitar lesiones y ascender haciendo fuerzas desde el abdomen, donde queremos centrar la eficacia del ejercicio.

Casi lo más importante: la dieta

No sirve de nada que practiques estos ejercicios si luego comes mucho y mal. Si sigues ingiriendo lo mismo y quieres perder unos kilos, sobre todo en la zona abdominal, tendrás que hacer ejercicio durante una hora, intensamente, todos los días, pero tal y como han comprobado diferentes estudios, es difícil de seguir para la mayoría de la población, sobre todo si uno no está acostumbrado a ello.

Lo mejor es que combines una dieta sana, variada, baja en calorías y alta en proteínas, como ya te hemos contado aquí, con algo de ejercicio, como los que te hemos propuesto, para acelerar la pérdida de peso y adelgazar en la zona de la barriga.

¡Ánimo, lector!