Cómo adelgazar la tripa: cinco alimentos (y un truco) que eliminan la grasa del vientre

Cuando uno trata de perder peso, lo más difícil de eliminar es la barriga. Uno puede ponerse a dieta y adelgazar, pero la grasa abdominal –también llamada visceral– parece que nunca llega a desaparecer del todo.

Los excesos culinarios del confinamiento y el sedentarismo no ayudan mucho a perder peso, pero, lector, existen formas efectivas (y bastante sencillas) de conseguir al fin tener un vientre plano y un cuerpo delgado.

Cinco alimentos para eliminar la grasa del vientre

Si haces abdominales teniendo grasa en la tripa sólo conseguirás ponerlo duro, pero no perderás lo que te sobra. Primero has de cuidar la dieta, y luego fortificar los músculos.

El cardio (correr, bici, natación...) ayuda, y también comer de forma inteligente. A continuación te decimos cinco alimentos que son idóneos para perder la grasa acumulada en la barriga:

1) Avena

Hacer desayuno saludable acelera el metabolismo, regula tu nivel de azúcar en sangre y te da energía para no picar nada hasta la siguiente comida. Y una buena forma de empezar el día es con avena, ya que es rica en fibra.

La fibra ayuda a ralentizar tu digestión. ¿Resultado? Tendrás menos probabilidades de comer más o de picar opciones nada sanas. Un estudio de 2015, publicado en 'Annals of Internal Medicine', demostró que para aquellos que tienen dificultades para seguir una dieta estricta, con solo aumentar la ingesta de fibra podían llegar a adelgazar. Si eres hombre, debes consumir un promedio de 38 gramos de fibra al día, y si eres mujer, 25.

2) Arándanos

Los arándanos son frutos del bosque que contienen muy pocos azúcares, y son ricos en antioxidantes y flavonoides, pero no solo eso, también aplazan los efectos de la vejez, ayuda a tu memoria y mantiene tu corazón, ojos y cerebro sanos, además de ayudarte a perder la grasa visceral.

3) Almendras

La grasa buena, o monoinsaturada, de las almendras es muy buena para perder grasa, ya que ayuda a reducir los antojos.

Además, es una buena fuente de magnesio, esencial para controlar los niveles de azúcar e insulina.

4) Pollo y pescado

La carne magra y el pescado son imprescindibles para perder peso, ya que son una fuente de proteínas.

Consumir estos alimentos te ayudará a mantenerte lleno y a mantener tus músculos después del entrenamiento. Como regla general, debes tomar al menos 70 gramos de proteína a lo largo del día.

5) Verduras verdes

Solo el 9% de los adultos cumple con la cantidad mínima recomendada de ingerir al menos dos tazas de verduras al día, y si lo hiciéramos seríamos mucho más delgados y estaríamos más sanos.

Las verduras sin almidón, como las de hoja verde (brócoli, coles de Bruselas, coliflor, calabacín...) y los pimientos, los champiñones y cebollas no solo son ricas en nutrientes, sino que además solo tienen 25 calorías por taza. Es decir, puedes llenarte el plato hasta arriba de estos alimentos naturales y conseguir no engordar.

Un truco: caminar

La grasa visceral cede con bastante facilidad al ejercicio aeróbico. Quemar calorías corriendo, montando en bicicleta, nadando... aumenta tu ritmo cardiaco y hace que pierdas peso. Un estudio de 2011, publicado en el American Journal of Physiology, descubrió que lo ideal es correr 19 kilómetros por semana para decir adiós a la barriga para siempre.

Si el ejercicio aeróbico no te convence, puedes realizar otros que te contamos AQUÍ. Y si apenas valoras la idea de sudar la camiseta, puedes comenzar con un paseo diario. Un pequeño estudio publicado en The Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry demostró que las mujeres obesas que caminaron entre 50 y 70 minutos tres días por semana durante tres meses redujeron significativamente su grasa visceral en comparación con un grupo de control sedentario.

Caminar a ritmo lento de 1,5 km/hora consume alrededor de 100 calorías. De hecho, una investigación concluyó que las personas que andan a un ritmo ligero de 5 km/hora queman 270 calorías cada 60 minutos.