Los mejores estrenos de Netflix de febrero

Llega febrero y, aunque sea el mes más corto del año, los seriéfilos podrán ver multitud de ficciones y películas que se estrenan en las plataformas de 'streaming'.

Tras la temporada navideña, Netflix no frena su número de estrenos y en el mes de febrero se lanzarán en el gigante audiovisual tanto nuevas series como nuevas temporadas de ficciones tan aclamadas como 'Las chicas del cable' o, incluso, estrenos de películas recientemente reconocidas en los premios Goya.

'Vozpópuli' ha hecho una selección con los mejores estrenos de series en febrero que se podrán ver a partir de esta semana en la compañía que dirige Reed Hastings y que ha visto cómo sus beneficios han crecido un 54% en 2019, hasta los 1.866 millones de dólares (1.683,5 millones de euros).

Mejores estrenos en Netflix en febrero

La plataforma estadounidense es actualmente uno de los gigantes del mercado audiovisual, aunque es cierto que cada vez más compañías lanzan sus plataformas. Por ello, tratará, de nuevo, posicionarse con el rey de la ficción desde el minuto uno.

'Locke & Key': 7 de febrero

"Tres hermanos se mudan con su madre a la mansión ancestral de su padre tras el asesinato de este. Allí encuentran unas llaves mágicas que esconden poderes... y secretos". Esta es la descripción que ofrece Netflix de su nueva serie protagonizada por Darby Stanchfield, Connor Jessup y Emilia Jones.

No conviene desgranar más el contenido de la trama, ya que, como la propia plataforma reza, se trata de una serie de una historia de misterio y magia basada en las aclamadas novelas gráficas creadas por Joe Hill -también creador de la producción- y Gabriel Rodríguez. Puede convertirse en la nueva serie juvenil de la temporada.

'Las chicas del cable' (temporada 5): 14 de febrero

Si uno no tiene planes para el día de San Valentín, tanquilo, Netflix estrena la primera parte de la temporada 5 de 'Las chicas del cable'. Esta serie de Ramón Campos y Gema R. Neira protagonizada por Blanca Suárez, Ana Fernández, Maggie Civantos, Nadia de Santiago, Ana Polvorosa, Yon González y Matín Rivas, entreotros, continúa narrando la vida de un grupo de mujeres en Madrid de los años 20.

En esta quinta temporada se seguirá poniendo rostros a la vida de estas chicas que viven romances, amistades y cambios sociales en su lugar de trabajo: la recién nacida compañía de teléfonos. Cuenta, en definitiva, la historia de las primeras operadoras telefónicas, que marcaron un antes y un después en el mercado laboral para las mujeres.

'Esta mierda me supera': 26 de febrero

El creador de 'The End of the F***ing World' -que también puede verse en Netflix-, Jonathan Entwistle, regresa con otra ficción para la plataforma. Junto a Christy Hall lanzarán el próximo 26 de febrero la serie 'Esta mierda me supera'.

Sophia Lillis, Wyatt Oleff y Kathleen Rose Perkins ponen rostro a esta nueva producción que narra la historia de una joven que se enfrenta a las dificultades del instituto, su familia y su sexualidad. Se trata de una serie dentro del género fantástico y muestra de ello es que la protagonista tendrá que vivir todo ello mientras lidia con nuevos superpoderes. Está basada en la novela gráfica de Charles Forsman.

'Followers': 27 de febrero

Esta serie japonesa promete ser una de las apuestas de Netflix en plena era tecnológica, donde las redes sociales ya son un actor principal más de la sociedad. Miki Nakatani, Elaiza Ikeda y Mari Natsuki son los protagonistas de esta producción en la que la plataforma narra el salto a la fama gracias a Instagram.

Después de que una actriz en ciernes salte a la fama por pegar el bombazo en Instagram, su vida se cruza con la de muchas mujeres de Tokio que persiguen sus sueños, esa es la descripción que ofrece Netflix. Habrá que esperar para ver si es fiel o no a la realidad.

'Queen Sono': 28 de febrero

La primera serie africana que llega a la plataforma de Hastings. 'Queen Sono' es la historia de una cualificada espía sudafricana debe lidiar con varios cambios en sus relaciones personales mientras se enfrenta a la misión más peligrosa de su vida.

Se trata de un drama criminal sudafricano, policíaco y de suspense creado por Kagiso Lediga y que cuenta con las interpretaciones de Pearl Thusi, Vuyo Dabula y Abigail Kubeka, entre otros.

'Altered Carbon' (temporada 2): 27 de febrero

250 años después de su muerte, un prisionero vuelve a la vida en un nuevo cuerpo para resolver un asesinato y ganar así su libertad. Así comenzaba la primera entrega de 'Altered Carbon', que estrena su segunda temporada el próximo día 27 de febrero.

Joel Kinnaman, James Purefoy y Martha Higareda protagonizan esta ficción de Laeta Kalogridis que mezcla el drama policíaco con el género fantástico.