De 'Breaking Bad' a 'La casa de papel': estas son las series mejor valoradas en el mundo

Las series nunca antes han atraído a tanto público. Los millennial han cambiado la forma de consumir televisión y las plataformas de streaming se multiplican (Netflix, HBO, Hulu, Disney+, Amazon...). Con ellas, el catálogo de ficciones es cada vez más grande pero, ¿cuáles son las mejor valoradas en el mundo?

La revista Rave ha publicado un estudio con la base de datos de IMDb en el que se desgrana que entre las series preferidas en todo el planeta están Breaking Bad, The X-Files, Narcos, Born in the URSS, Love Patrol o La casa de papel, entre tantas.

El estudio muestra qué series son las que más gustan al público por países, por continentes y a nivel mundial.

En España triunfa la que tenía más papeletas para hacerlo. La casa de papel ya irrumpió con fuerza en su estreno allá por mayo de 2017. Sin embargo, el auge de esta ficción ha llegado en la actualidad, con su tercera temporada.

Esta serie, que inició su andadura en la cadena española Antena 3 y posteriormente fue adquirida por Netflix, se ha convertido en un fenómeno mundial de la pequeña pantalla.

La ficción ha batido récords de audiencia, con más de 34 millones de espectadores en todo el mundo, en el lanzamiento de su tercera temporada en Netflix. Un total de 34.355.956 hogares en todo el mundo vieron su tercera entrega en la primera semana tras el estreno.

La serie de Álex Pinta tiene una puntuación de 8,6 sobre 10.

Las series favoritas en Europa

En el resto de Europa, destacan otras como Chaos, que ha sido la elegida por Armenia con una valoración de 9,4 sobre 10. Se trata de una serie de la CBS sobre espías de la CIA.

Esta contradice la tendencia tomada por la mayoría de países europeos, en los que suele ser elegida una serie original del país. Muestra de ello son ficciones como Sherlock, The Team, Kryminalni, SKAM o Bron, que han elegido los seriéfilos de Reino Unido, Suiza, Polonia, Noruega y Suecia, respectivamente.

Cuáles son las series favoritas en Norteamérica

En el caso de Norteamérica, la serie con mayor puntuación es Breaking Bad, que sigue imparable con una valoración de 9,5 en EEUU. También destaca A day in the life of Tyler1, que ha logrado un 9,3 en Jamaica.

La popular Narcos es la preferida en México, pero se queda con un 8,4. También destaca The X-Files (Expediente X), que es la elegida en Canadá con un 8,7.

Qué eligen en Latinoamérica

Por su parte, en Latinoamérica, la preferida en Los Simuladores, la elegida en Argentina y a la que sus ciudadanos han dado una valoración de 9,1. Además, Latin Lover se lleva un 9,2 en Perú.

Otras populares como Pablo escobar: el patrón del mal u O mecanismo, también ganan puntos. La primera logra un 8,5 y es la preferida en Colombia; la segunda, se hace con un 8,7 en Brasil.

En África, las series con mejor puntuación se encuentran en Marruecos, Túnez y Kenia. En el primero, los seriéfilos han dado un 9,6 a Moudawala. En Túnez, ha sido elegida Choufli Hal con un 9,4. Finalmente, en Kenia ha salido premiada Sue Na Jonnie, con un 9,4.

Las series preferidas en Asia

Por último, en el continente asiático, la serie mejor valorada es Koombiyo, que Sri Lanka le ha dado un 9,8. Le siguen Khawatir, en Arabia Saudí, con un 9,4; e Imam, de Qatar, y Wo Men Yu e De Ju Li, ambas con un 9,3.

¿Y en Oceanía?

En Oceanía, ninguna serie llega al 9. No obstante, las mejor valoradas son Farscape, elegida en Australia con un 8,3; y The Almighty Johnsons, en Nueva Zelanda con un 8,2.