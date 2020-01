Estas son las diez mejores series que dejó 2019 para pegarse un maratón

"Meryl Streep podría interpretar a Batman y sería la opción perfecta". Esto se escucha en uno de los capítulos de una de las series más populares de la década, Modern Family.Sin embargo, hasta que veamos a la de Los puentes de Madison dar vida al superhéroe, hay otras opciones con verdaderos artistas que se han convertido en las mejores series de 2019.

Este año, que pone punto y final en apenas unos días, ha sido, posiblemente, el mejor para el mercado audiovisual. Cada vez más compañías cuentan con servicios de streaming en los que los catálogos de series y películas se multiplican cada mes. Solo en 2019 se ha conocido que se suben al carro del streaming algunas como Apple+, Disney+ y HBO Max, que se suman a los gigantes Netflix, HBO y Amazon Prime.

Además, en este periodo Netflix y HBO han seguido creciendo y recientemente se ha sabido que casi el 40% de los hogares españoles ya cuentan con este tipo de plataformas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aseguró en julio, asimismo, que estos servicios ya cuentan en España con cerca de seis millones de contratos, tanto a través de suscripciones directas como de operadoras de telecomunicaciones.

Pero, si se analizan todos los estrenos de esta temporada, hay algunas ficciones que destacan sobre el resto: nuevas temporadas de series ya míticas, finales de cintas que han batido todos los récords o, incluso, producciones con gran carga política y controvertida que han calado en la audiencia.

¿Cuáles han sido las mejores series de 2019?

Tanto la ficción nacional como la internacional ha protagonizado un buen año, desde series que narran el desastre de la central nuclear de Chernóbil hasta la posibilidad de que las actuales tensiones comerciales entre las grandes potencias mundiales provocase una guerra, pasando por la historia de Pablo Ibar o la vida de tres mujeres durante nueve meses.

'Juego de tronos'

La serie de dragones, venganza, ansias de poder y muertes, muchas muertes, se ha despedido este año. Ha sido, sin duda, la serie más relevante de la última década. Aquella que comenzó con efectos audiovisuales cuestionables y sin demasiado éxito en la televisión en abierto -se emitió en Neox, de Atresmedia-, logró convertirse en una superproducción.

La cinta que adapta las novelas de George R. R. Martin estrenó su primera temporada en abril de 2017 y puso fin a su historia el pasado 14 de abril. Además, ha logrado récords de nominaciones, de premios y de audiencia. No obstante, para los próximos Globos de Oro, solo han pescado la categoría de mejor actor, para Kit Harrington.

Respecto a la audiencia, GOT (por las siglas en inglés de Game of Thrones) fue viendo cómo esta se incrementaba a medida que estrenaban temporadas. Así, desde los 2,5 millones de espectadores que cosechó la serie en EEUU en 2011, la cifra aumentó hasta los 12 millones en su octava y última. Uno de sus episodios llegó a los 17 millones.

Es, por tanto, una serie que ha pasado a la historia como una de las más míticas del mundo audiovisual. Y sí, incluyendo su final y su banda sonora, es una de las mejores series de este 2019.

'Years and Years'

Una de las grandes apuestas de HBO de este año pasó un poco desapercibida. Con Emma Thompson a la cabeza del reparto, Years and years llegó en mayo para mostrar una situación a prior inverosímil, en la que todas las tragedias podían llegar juntas.

Lo cierto es que el primer capítulo es una obra maestra, es un episodio que incomoda y que altera al espectador con situaciones límites que parece que no ocurrirán nunca. Sin embargo, está mucho más cerca de la realidad de lo que puede parecer al principio.

La historia de una familia feliz y unida, que se reúne para las festividades más importantes, desemboca en una serie de acontecimientos que tratan dramas internacionales de toda índoles: económicas, políticas, sociales y tecnológicas.

Consta tan solo de seis episodios de una hora cada uno y junto a actores como Rory Kinnear, T'Nia Miller, Russell Tovey, Jessica Hynes, Ruth Madeley o Anne Reid, entre otros, se ha convertido en una de las ficciones imperdibles de este 2019.

'Chernobyl'

Otra de las apuestas de HBO que al final salió muy rentable a la cadena estadounidense. Chernobyl es, sin dar más vueltas, la historia del desastre nuclear que llevó a la ciudad de Prípiat a ser declarada zona inhabitable que provocó, según la OMS, unas 30.000 muertes y que afectó a alrededor de seis millones de personas.

A HBO le salió bien la jugada porque lanzó esta miniserie de una sola temporada de cinco capítulos justo cuando se despidió de Juego de tronos. Las ansias de los más seriéfilos de engancharse a otra ficción tras Juego de tronos estaban en el ambiente y Chernobyl fue la elegida. Todo el mundo hablaba de ella.

Esta serie sirvió, además, para conocer de primera mano la turbia historia del desastre ocurrido en 1986 y las decisiones que tomó la República Socialista Soviética de Ucrania (la Unión Soviética) para tratar de ocultar las verdadera tragedia que se avecinaba. Habla de los responsables, de las víctimas y de los investigadores.

Posteriormente fue criticada por Rusia, asegurando que harían su propia versión de la serie con la "verdad" sobre lo ocurrido. De momento, solo se puede conocer qué ocurrió en esta miniserie de HBO.

'The Loudest Voice' ('La voz más alta')

Esta se trata de otra miniserie en la que la manipulación, el sensacionalismo, los negocios y los abusos de poder son los protagonistas. Últimamente el séptimo arte está indagando en historias realmente controvertidas de instituciones y personalidades cuya influencia abarca límites inalcanzables para la mayoría de la población.

Después de películas como Spotlight o Brexit: The Uncivil War llegó a finales de junio a la pequeña pantalla la historia del hombre más poderoso de la televisión, Roger Ailes, su éxito y su posterior caída a lo más profundo.

La interpretación del casi irreconocible protagonista, Russell Crowe, es una obra maestra, logra incluso que el espectador odie por momentos a quien dio vida a Máximo en Gladiator. Pero no solo destaca el soberbio Crowe, uno de los puntos fuertes de esta serie de 7 episodios de una hora es el reparto: Seth MacFarlane, Sienna Miller, Simon McBurney, Annabelle Wallis y Naomi Watts.

Es una serie obligatoria para conocer la historia de un candidato del Partido Republicano en cubierto que aupó a líderes como Donald Trump, Richard Nixon o George Bush a través del canal Fox News.

'Hierro'

La ficción española también ha vivido un gran año. Una de las series más importantes, que ha valido a sus protagonistas diversos reconocimientos, ha sido la protagonizada por la actriz de Gavá (Barcelona) Candela Peña.

Esta es una de esas producciones que siguen la estela de lo que tanto gusta a la series españolas: el misterios, los asesinatos y lo policíaco. Así, aunque parece un poco de lo mismo, lo cierto es que el ambiente, el marco y las interpretaciones hacen que sea una de las mejores series de este 2019.

Candela Peña, que da vida a un personaje de nombre homónimo, interpreta a una jueza enviada a un destino muy remoto, la isla canaria de El Hierro. Allí tiene que descifrar un turbulento asesinato. Peña está inmensa, y el reparto, en el que muchos rostros eran desconocidos hasta el momento, convierten a la producción de Movistar+ en una de las imprescindibles de este año que se acaba.

'En el corredor de la muerte'

Esta es otra de las miniseries que han contado esta temporada un caso real, que han explicado al público lo que hay detrás de, en este caso, un caso de asesinato y un condenado. En el corredor de la muerte trata sobre el caso de Pablo Ibar.

Es la historia del español-estadounidense condenado a pena de muerte que quedó finalmente en cadena perpetua, y que ha dado la vuelta al mundo. Quien ha evitado el corredor de la muerte pero podría pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato de tres personas en Miami (Florida), tiene su propia serie en Movistar+.

En esta ficción, un cruento caso de asesinato ofrece la visión más humana de un caso de asesinato en el que el tiempo juega un papel fundamental. La serie llega a agobiar al espectador, al ver que no hay solución clara para un caso que está condicionando la vida de una persona que podría no ser culpable.

Tanto el protagonista, Miguel Ángel Silvestre, como quien da vida a su mujer, Marisé Álvarez, dan total calidad a la serie.

'La casa de papel'

El tándem Netflix-España ha encontrado la gallina de los huevos de oro con esta ficción. La serie que comenzó a emitirse en Antena 3, pasó a la plataforma de streaming convirtiéndose en una de las ficciones más relevantes de este país en los últimos años.

La creación de Álex Pina, que ya tiene otro proyecto en mente, cuenta con un reparto de lujo. Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro Alonso o Alba Flores, entre tantos, contaron cómo un grupo de peculiares atracadores tomaban rehenes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre española para lograr su objetivo.

Eso narra la primera temporada, que se estrenó en 2017, y con la que en 2018 se hizo con el Emmy a mejor serie dramática. La primera serie española en llevarse este galardón en la historia.

Este 2019, la serie ha alcanzado un reconocimiento internacional masivo, es imposible visitar cualquier ciudad del mundo sin encontrar camisetas, disfraces o gorras con los trajes característicos de los personajes de la serie. Incluso, gente de toda índole política canta el himno de resistencia antifascista Bella ciao, cosas de la televisión.

Por ello y por la relevancia de la serie para la industria, es mejor no desgranar de qué trata la tercera temporada estrenada este año y, si no se ha visto aún, adentrarse en el mundo de La casa de papel, que ya ha confirmado nuevas temporadas.

'Stranger Things'

La serie del grupo de niños del pueblo inventado de Hawkins que viven envueltos en sucesos paranormales y fantásticos ha regresado este año con su tercera temporada. Es una de las series estrella de Netflix y en esta ocasión, como en la segunda, esta es una entrega que continúa con la historia, por lo que conviene haber visto las anteriores.

La tercera temporada de la serie de ciencia ficción y cierto terror y suspense creada por los hermanos Duffer fue lanzada el 4 de julio y en esta ocasión se ambienta en el verano de 1985.

La ficción cuenta con actores como Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown y Gaten Matarazzo, entre otros, que tratan de nuevo de lidiar con esas stranger things que ocurren en su día a día con un malo malísimo en frente.

Así, aunque lo que ocurre en esta entrega es previsible y no deja demasiado lugar al misterio puesto que sigue la estela de las anteriores, es un precioso guiño al cine de blockbuster, al séptimo arte de los años 80.

'Así nos ven'

Cuatro capítulos e entre 70 y 80 minutos han bastado a Así nos ven (When they see us, en inglés) para convertirse en una serie esencial de este año. Es una crítica a las conductas racistas en la que cinco jóvenes de raza negra son condenados a penas de hasta 13 años de cárcel por una brutal violación en Central Park.

Durante su estancia en prisión, uno de ellos se encuentra con el verdadero culpable del crimen y envuelve al espectador en una historia de injusticias e impotencia.

Su directora Ava DuVernay (nominada al Oscar por Selma y Enmienda XIII) traslada a la pequeña pantalla una de las polémicas racistas más mediáticas de las últimas décadas en Estados Unidos: los cinco de Central Park.

Es una historia sobre lo que ocurrió a las 9.00 horas de la noche del 19 de abril de 1989: un grupo de más de 30 adolescentes llegaron a Central Park cometiendo ataques, asaltos y robos. Según The New York Times, aquellos incidentes se convirtieron en uno de los crímenes más seguido por la prensa en la década de los ochenta.

Ese mismo día, a esa misma hora y en ese mismo lugar, Trisha Meili fue derribada, arrastrada y golpeada. Tanto, que la acabaron dejando en coma para después violarla. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado por la Policía, quien de forma instantánea relacionó el crimen con los ataques perpetrados por lo pandilleros.

'Vida perfecta'

Aunque hay varias creaciones más que podrían entrar en esta lista de las mejores series de 2019, lo cierto es que una de las más recientes que se puede ver en Movistar+ tenía que aparecer. Vida perfecta, de Leticia Dolera y coescrita con Manuel Burque, narra la vida de tres mujeres durante nueve meses.

Desde los sueños propios de una mujer que quiere una familia ideal hasta la que se queda embarazada de repente con un rollo de una noche, pasando por la historia de una mujer de 40 años que prefiere vivir una vida de adolescente.

Vida perfecta es un ejercicio perfecto de humor negro en el que la comida resulta horrible durante ocho capítulos.

La ficción española está protagonizada por la propia Dolera junto a Celia Freijeiro y Aixa Villagrán y cuenta con otros rostros como los de Enric Auquer, Font García y Manuel Burque. No solo eso, entre las colaboraciones especiales están Pedro Casablanc, Carmen Machi, Fernando Colomo y Risto Mejide.