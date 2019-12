Los mejores estrenos de series que se esperan en 2020

Nombres como los de Daenerys Targaryen, Jon Snow o Arya Stark no volverán a ser noticia, al menos por nuevas tramas dentro de la superproducción Juego de tronos. 2019 ha sido, quizá, el mejor año para el mundo audiovisual y 2020 llega con la responsabilidad de mantener esa tendencia.

En apenas unos días se pone punto y final a una temporada en la que muchas compañías han creado sus propios servicios de streaming y gracias a ello, los catálogos de series y películas se multiplican a pasos agigantados. Solo en 2019 se han subido al carro algunas como Apple+, Disney+ y HBO Max, que se suman a los gigantes Netflix, HBO y Amazon Prime.

Ahora, tras el final de algunas temporadas o de series completas, llega un 2020 cargado de nuevas producciones para pegarse maratones. Algunas, como es el caso de Vikings o Agents of Shield se despedirán y otras como The New Pope regresan con nuevas entregas.

Estos son los estrenos de series que se esperan para 2020

Netflix, HBO y Movistar+, entre otras, ofrecerán a partir del 1 de enero de 2020 nuevos títulos tanto de la ficción nacional como la internacional en la que se contará con rostros como los de Jude Law, John Malkovich, Quim Gutiérrez, Ángela y Olivia Molina o Unax Ugalde, entre tantas.

'Vikings': temporada final

Muchos tildaron la serie Vikingos como la sucesora perfecta de Juego de tronos. Este descarnado drama narra las hazañas del héroe vikingo Ragnar Lothbrok a medida que extiende el dominio escandinavo desafiando a un líder carente de visión.

La serie se basa en los relatos semilegendarios de Lodbrok, reconocido como uno de los primeros reyes de Suecia y Dinamarca durante el siglo VIII, que trata de hacerse con el título de rey de los vikingos.

De esta manera, como toda historia de poder y batallas, las muertes y la sangre son actores primordiales de la trama. Ahora, Vikings se despide en 2020 con su sexta y última temporada y promete dar uno de los mejores momentos televisivos a través de su batalla final, término muy empleado también en la producción de las novelas de George R. R. Martin.

La última entrega de la serie de History Channel llega dividida en dos partes (20 episodios, 10 por entrega) y la primera ya se estrenó el pasado día 4 en TNT. La fecha de estreno de la segunda parte final de Vikings se espera para el próximo año. Si se siguen los mismos planes, sería también en diciembre, aunque al ser la final podría adelantarse. Habrá que esperar.

El desenlace de 'Agents of Shield'

La serie de MarvelAgents of Shield también se despedirá en su próxima temporada. Lo cierto es que en EEUU aún se están emitiendo capítulos de su sexta temporada, pero el medio especializado Deadline aseguró que tras esta, en 2020, se emitirá su entrega final.

La serie de superhéroes puede verse en Netflix y Amazon y trata sobre una organización antiterrorista llamada Shield. El reparto de la serie, que se engloba dentro del universo Marvel, está liderado por Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet y Iain De Caestercker.

Habrá que esperar para conocer la fecha exacta en la que se podrá ver la última entrega de esta ficción de acción y aventuras que se estrenó en septiembre 2013.

'The New Pope': Jude Law y John Malkovich

La sorprendente, extraña y magistral historia de Paolo Sorrentino regresa. Si en 2016 llegaba a HBO la vida del Papa más joven de la historia (The Young Pope) de la mano de un soberbio Jude Law, una serie que levantó algunas ampollas entre el sector eclesiástico, ahora vuelve con un nuevo líder de la Santa sede.

Quien compartirá planos con Law será el actor John Malkovich, que a partir del 11 de enero, en plena resaca navideña, narrarán en un total de nueve episodios la vida de dos Papas enfrentados.

HBO cuenta cómo esta ficción comienza con Pío XIII (Jude Law) en coma y quien debe ocupar el trono papal es Sir John Brannox (John Malkovich), que toma el nombre de Juan Pablo III.

Solo hay que esperar unas semanas para saber si Malkovich, con carrera de sobra para hacer algo de sombra a Law, logra captar la esencia del personaje y destronar al británico como, hasta ahora, el mejor papel de un Papa que, bajo humilde opinión, se ha interpretado en la historia de la televisión.

'La valla': una España distópica

No solo las compañías estadounidenses se están sumergiendo en el mercado de las plataformas de streaming de pago. En España, algunas como Atresmedia ya han creado su versión premium para ofrecer contenidos exclusivos de pago a los usuarios.

Atresmedia premium ya ha estrenado algunas series como El nudo, y para este 2020 ya ha adelantado que lanzará una serie que promete ser su gran apuesta -posteriormente se emitirá en prime time en Antena 3-. La valla, con rostros como los de Ángela y Olivia Molina, Unax Ugalde, Abel Folk y Eleonora Wexler, entre tantos, se estrena este mes de enero -aún falta por concretar la fecha exacta-.

La serie se ambienta en el futuro: España de 2045. La cada vez mayor escasez de recursos naturales ha convertido a las democracias occidentales en regímenes dictatoriales que justifican la falta de libertades con la promesa de asegurar la supervivencia de los ciudadanos. Esto es lo que adelanta Atresmedia sobre la serie.

Así, parece que la distopía llega a España en forma de serie y que promete contar una historia de supervivencia, de traiciones, de grandes secretos y en la que un crimen perseguirá a sus protagonistas.

'El visitante', de Stephen King

Otra de las series cabeceras del próximo año será, indudablemente, El Visitante (The Outsider, en inglés). El próximo 13 de enero se estrena con un doble capítulo de la ficción inspirada en una de las novelas de Stephen King.

Esta, que constará de 10 capítulos, hablará del detective Ralph Anderson, al que dará vida Ben Mendelsohn, que se prepara para investigar las circunstancias del cuerpo de un niño de once años, Frankie Peterson, hallado en los bosques de Georgia.

Forman parte del reparto de la creación de Richard Price (The Wire, The Night Of) Bill Camp, Mare Winningham, Paddy Considine y Julianne Nicholson, entre otros. De momento, solo se puede averiguar algo de esta misteriosa cinta a través de un teaser.

'The Third Day': en una isla misteriosa con Jude Law

Jude Law será, de nuevo, uno de los nombres del año. El actor de Lewisham (Londres) dará vida al protagonista de The Third Day (El tercer día), cuyo nombre será Sam.

No solo Law estará al frente de la ficción, la actriz británica Naomie Harris (de la oscarizada Moonlight) también liderará el reparto de la serie.

Esta miniserie, para la que falta determinar en qué momento de 2020 se va a lanzar, narrará las crónicas de los viajes individuales de un hombre y una mujer que llegan a una isla misteriosa en diferentes momentos. Serán seis episodios divididos en dos partes y ya se conoce el nombre de ambas: la primera será Summer (Verano) y la segunda Winter (Invierno).

La cinta es el resultado de la coproducción de HBO y Sky que contará, además, con la participación de la compañía The Plan B Entertainment, de Brad Pitt.

El "despiadado mundo de las finanzas" en 'Industry'

Lena Dunham(Girls) será el rostro de una nueva producción de HBO que también llegará en 2020: Industry. Esta serie tratará del "despiadado mundo de las finanzas internacionales", según ha adelantado la propia guionista, directora y actriz estadounidense.

Lo que se sabe de esta cinta es que girará en torno al universo financiero visto por un grupo de jóvenes que luchan por su futuro. El número limitado de empleos pondrá frente a la palestra las ansias de poder que posee cada uno de ellos, por lo que el ego, la ambición, el sexo y las drogas están asegurados en Industry.

Según informó el diario The Hollywood Reporter, la serie tendrá ocho capítulos basados en la experiencia personal de sus creadores, Konrad Kay y Mickey Down, y en ella se contará con nuevos rostros de la televisión.

'Sex Education', el despertar sexual de un adolescente

El próximo día 17 de enero se estrena la segunda temporada de Sex Education, que plasma el despertar sexual de un adolescente de la Escuela Secundaria Moordale de Reino Unido. Otis Milburn está traumatizado porque a esa edad "todo el mundo pide sexo" y él "no se come una rosca".

Milburn es virgen, torpe e inseguro y trata de abrirse a una nueva realidad con "la ayuda" de la doctora Jean F. Milburn, su propia madre y excéntrica terapeuta sexual aficionada a las relaciones rápidas y sin compromiso.

El actor londinense Asa Butterfield (el ya crecidísimo actor de El niño con el pijama de rayas), da vida a un Otis que, junto a un grupo de adolescentes con sus particulares problemas sexuales, descubrirá un universo hasta ahora desconocido.

El reparto de la producción que ahora llega con su segunda entrega lo completan Gillian Anderson (Expediente X), Ncuti Gatwa y Emma Mackey, entre otros.

'Mesías': religión, política y provocación

Netflix sacará su lado más provocador a través de Mesías. La propia plataforma preguntó a los seriéfilos: "¿Qué harías tú si el mesías apareciera en el mundo actual?". Es una pregunta complicada de responder, pero el servicio de streaming se atreverá a dar algunas pautas en la nueva serie que llega en 2020.

Michelle Monaghan, Mehdi Dehbi y John Ortiz darán vida desde el próximo 1 de enero a unos personajes que durante seis capítulos se sumergirá en el mundo de la religión y la política por lo que, a priori, parece que no dejará indiferente a nadie.

Mesías cuenta la reacción del mundo actual a la aparición de un hombre que emerge en el Medio Oriente y a quien sigue una cantidad ingente de personas afirmando que él es el mesías. Fe y fraude se enfrentan en una cinta en la que aparecen el supuesto mesías, un agente de la CIA, un oficial israelí o un refugiado, con el importante papel que juegan, además, lo medios de comunicación.

'El vecino', ¿un superhéroe español?

Lo cierto es que esta serie se estrenará antes de comenzar 2020. El vecino llegará a Netflix el 31 de diciembre, por lo que será una fecha idónea para pegarse un maratón en Navidad.

Siempre es una buena opción que una cinta esté protagonizada por Quim Gutiérrez y en esta ocasión no iba a ser una excepción. Sin embargo, el perfil del actor de Primos o AzulOscuroCasiNegro, entre tantas, parece que cambiará de registro en esta ficción.

El vecino cuenta la historia de Javier, un hombre al que las cosas no le terminan de ir bien y cuya relación con su pareja, Lola, tampoco parece tener mucho futuro. Su historia se torna hasta tal punto de que un extraterrestre le cae en la cabeza y le traspasa sus poderes.

La próxima serie de Netflix es una comedia en la que un superhéroe español que tiene que aprender a utilizar sus nuevos poderes para que la vida sea más llevadera.