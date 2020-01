Netflix sube en bolsa hasta máximos desde julio tras liderar las candidaturas a los premios Oscar

El consumo de la cultura, en especial del cine y las series, está cambiando por completo el mercado audiovisual conocido hasta ahora. Las plataformas de streaming se han convertido en la reina de las ficciones y prueba de ello es que, por primera vez en la historia, Netflix lidera las nominaciones a los premios Oscar 2020, algo que se notó considerablemente en bolsa estadounidense.

La Academia de cine de Hollywood anunció este lunes las nominaciones definitivas de los premios Oscar 2020, en las que, por cierto, están Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, y Antonio Banderas. En ellas, Netflix cuenta con un total de 24 nominaciones.

Entre los títulos que han encumbrado al servicio de streaming hasta este logro destacan las diez candidaturas de El irlandés (The Irishman) y las seis de Historia de un matrimonio (Marriage Story), ambos filmes aspirantes al galardón al mejor película y al de mejor dirección.

A estas se suman las tres candidaturas de la cinta británica Los dos papas (The Two Popes) ylas nominaciones de la cinta de animación española Klaus -que da un total de tres nominaciones al cine español- y la francesa ¿Dónde está mi cuerpo?.

El servicio de streaming también se anota las nominaciones de American Factory y The Edge of Democracy, así como el corto documental Life Overtakes Me.

A la compañía de Reed Hastings le siguen Sony, que podrá llevarse hasta 20 premios, gracias a películas como Érase una vez en... Hollywood (Once Upon a Time... in Hollywood); y Disney, que aspira a hacerse con 16 galardones, gracias, en especial, a los títulos de Fox como Le Mans 66 o Jojo Rabbit.

El mejor dato en Bolsa desde julio

Tras conocerse los nombres de quiénes optarán a las estatuillas más codiciadas del séptimo arte, las acciones de la compañía de producción y distribución audiovisual Netflix registraron un alza del 3,2% en bolsa, situándose en los 339,53 dólares (304,64 euros).

Los títulos de la compañía liderada por Reed Hastings se situaban en los 331,8 dólares (297,71 euros) tras el toque de campana en el mercado electrónico Nasdaq.

Con estas cifras, las acciones de Netflix se situaron este lunes en máximos desde el pasado 17 de julio, cuando finalizaron la jornada en 362,44 dólares (325,2 euros).

