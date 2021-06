Hasta 2018, Ana Rosa Quintana nunca había faltado a su puesto de trabajo en Telecinco. Nunca. De hecho, ni siquiera se acogió a su derecho de baja cuando estaba en tratamiento para superar el cáncer de mama. Pero desde aquel año han sido varias las ocasiones en las que no ha acudido a El programa de Ana Rosa. No muchas pero sí algunas.

Este martes ha sido uno de esos días. En vez de Ana Rosa, estaba Ana Terradillos al frente del programa. Como siempre que falta una cara visible en un espacio televisivo, y más en esta época pos-coronavirus, salta la alarma, como ya ocurrió con Pedro Piqueras hace unas semanas.

¿Dónde está Ana Rosa? ¿Enferma? ¿De vacaciones? Pues nada más lejos de la realidad.

Alarma por la ausencia de Ana Rosa Quintana en Telecinco

Ana Rosa Quintana no ha acudido este martes a su puesto de trabajo por "asuntos personales", según ha desvelado Ecoteuve. Unos asuntos que no han trascendido pero que, al menos, no se trata de ningún problema relacionado con la salud, lo que ha tranquilizado a los televidentes que la siguen cada mañana.

Este día de baja se suma a otro reciente, sucedido en mayo, cuando Ana Rosa abandonó su programa de forma repentina tras el decaimiento del estado de alarma.

Otra ausencia en vacaciones

En agosto, como siempre, Ana Rosa disfrutará de su periodo vacacional, que suele pasar junto a su marido, Juan Leocadio Muñoz. Ambos se casaron por lo civil el 29 de mayo de 2004 en Bollullos de la Mitación, Sevilla, y tuvieron dos hijos en el año 2004, Juan y Jaime, cuando Ana Rosa tenía 48 años de edad. La presentadora ya tenía otro hijo, Álvaro, de su anterior relación con el periodista Alfonso Rojo.

Esperamos que vuelva pronto a su puesto.