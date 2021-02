Lunes muy raro. Nueve de la noche, comienza el informativo pero no hay rastro de su presentador de la edición nocturna diaria. ¿Dónde está Pedro Piqueras? ¿Por qué en su lugar se encuentra Alba Lago?

Los temores acerca de la salud del periodista, de 65 años, se han desatado entre los espectadores de Telecinco, quienes han comenzado a preguntar por él en redes sociales.

¿Dónde está Pedro Piqueras? La razón por la que no ha ido al informativo

En plena pandemia y dado que Piqueras ya tiene una edad, es preocupante que de pronto se ausente del trabajo. No obstante, Vozpópuli ha podido saber de fuentes próximas al presentador que no se trata de una infección por coronavirus.

El de Albacete ha faltado a su puesto en los informativos Telecinco por un asunto personal. De hecho, se espera que este mismo martes ya vuelva a presentar el telediario de las noches de la cadena principal de Mediaset.

Alba Lago le sustituye

Alba Lago, por su parte, no ha dicho nada acerca de la ausencia de Piqueras en el informativo, quizá por no dar de qué hablar. El silencio, sin embargo y en esta ocasión, dado que nos encontramos amenazados por las infecciones de la covid-19, quizá no sea la mejor estrategia.

Sin embargo, y tal y como ha sabido este medio en primicia, el estado de salud de Piqueras es formidable y en 24 horas ya se le espera en el trabajo.