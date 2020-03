El Instituto Carlos III niega que su informe refleje un "infradiagnóstico" de muertes por coronavirus

La directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, ha asegurado que el informe sobre mortalidad en España elaborado por la institución refleja que "existe un exceso de mortalidad por todas las causas" pero ha negado que sea "por un infradiagnóstico" de pacientes con coronavirus.

Así lo ha manifestado este sábado Yotti durante la rueda de prensa telemática de los responsables técnicos de los ministerios competentes, al ser preguntada por una información de El País que apuntaba que el informe del Instituto de Salud Carlos III revela "que el virus casi ha duplicado la mortalidad en algunas zonas de España".

En este sentido, ha incidido en que las conclusiones del informe "son perfectamente veraces" y que sus datos "son perfectamente fiables". "No hay que llegar a conclusiones que no aparecen en el informe y no aparece que sea por un infradiagnóstico de pacientes Covid-19", ha sentenciado.

"Estamos hablando de la mortalidad total, toda la mortalidad por todas las causas. Sacar esta conclusión sobre que estamos infradiagnosticando pacientes con Covid-19 y que están falleciendo es algo tremendamente arriesgado", ha criticado Yotti, destacando que los datos del informe "no sustentan esa conclusión".

Los datos que ofrece a diario el Ministerio sobre recogen las defunciones de pacientes tras haber dado positivo por coronavirus en los análisis clínicos. Quienes fallecen en su domicilio sin haber sido sometidos a prueba alguna, quedarían fuera de la estadística oficial.

Según el estudio, hay muertes que se registran con causas de defunción genéricas como la neumonía y que no son incorporadas a los registros por coronavirus ya que, a pesar de los síntomas, no se realizaron las pruebas diagnósticas.