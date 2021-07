La abstención ha vuelto a ser la opción mayoritaria en el referéndum convocado este lunes en Torrespaña para elegir al nuevo jefe de informativos. Tan sólo el 17,89% de los informadores de Radiotelevisión Española se ha pronunciado sobre la idoneidad para ejercer el cargo de Esteve Crespo, tal y como han explicado a Vozpópuli fuentes internas.

El hasta ahora director de los centros territoriales de la corporación ha obtenido 388 apoyos y 102 detractores, en una consulta en la que ha habido 115 votos en blanco. En total, había 3.381 personas convocadas.

La consulta había sido convocada por los Consejos de Informativos de la corporación para comprobar la opinión de los trabajadores de RTVE sobre Crespo, quien sustituirá a Enric Hernández en el puesto y quien capitaneará a partir de ahora los servicios informativos de TVE, RNE y RTVE.es.

Pese a la elevada abstención su resultado ha sido positivo, al contrario, precisamente, del que obtuvo Hernández en septiembre de 2019, quien cosechó 95 votos a favor (14,7%) y 419 en contra (65%), con 131 en blanco.

Crespo también ha superado a Almudena Ariza en número de positivos. La popular corresponsal fue propuesta en diciembre de 2019 como responsable de los telediarios de TVE, pero renunció tras la celebración del referéndum interno. "De un censo de 3.200 compañeros y compañeras, solo han votado a favor 308 y ha habido 117 votos en contra. Mi principal fortaleza para llevar a cabo el proyecto de transformación digital es el conjunto de los profesionales de Informativos. Interpreto que no cuento con un respaldo mayoritario y que no he sabido ilusionar ni convencer", apuntó entonces.

El perfil del nuevo jefe de informativos de RTVE

Hay que recordar que el nombre de Crespo surgió después del nombramiento fallido de Mamen del Cerro, actual jefa de informativos de Radio Nacional de España (RNE) y la cual fue propuesta por Pérez Tornero para encabezar el organigrama de los noticiarios de RTVE el pasado mayo.

Su designación no fue posible debido a las discrepancias que surgieron entre ella y el presidente de la corporación sobre su equipo en Torrespaña. En concreto, Del Cerro quería como número 2 a Miguel Ángel Sacaluga, cosa que Pérez Tornero no aceptó. A la vista de que la periodista no quiso negociar este punto, el máximo responsable de RTVE decidió buscar otra candidata para encabezar los noticiarios.

Crespo (1963) es natural de Molins de Rey, Barcelona, y llegó a la corporación en 1990 para coordinar, en Cataluña, la información para Radio 1, Radio 5 y Radio Exterior y la redacción de los informativos de RNE Cataluña.

En 2005, fue propuesto como responsable Política y Economía de los informativos de Sant Cugat y, en 2007, aterrizó en Madrid como editor del TD2 y, después, del noticiario de los fines de semana. En los últimos años, ha sido jefe de Redes Sociales en Cataluña (2014 - 2018) y subdirector de los Informativos Territoriales.

En 2020 fue propuesto para un sillón que estaba ardiendo en ese momento, como es el de director de los Centros Territoriales de RTVE. El 30 de junio, Cristina Ortiz presentó su dimisión por los fuertes desencuentros mantenidos con Enric Hernández. como sustituto se propuso a Ignacio Miramón, pero a los diez días también dejó el puesto. Fue entonces cuando Esteve Crespo llegó al cargo.