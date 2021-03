Cuando queremos corregir algo de nuestra imagen normalmente confiamos en cosméticos que se aplican sobre la piel. De esta manera las cremas, sérums, parches, mascarillas, ampollas y otros productos similares suelen ser los secretos de belleza más habituales. Sin embargo, cada día coge más fuerza una nueva corriente que consiste en trabajar desde el interior aportando a nuestro organismo los nutrientes necesarios para que sus beneficios se reflejen rápidamente en nuestro exterior.

Parece una cosmética futurista, pero si te paras a pensar no es nada que no supiéramos ya. Desde siempre hemos sido conscientes que para tener un buen aspecto físico es fundamental mantener una buena alimentación. La dieta es el pilar básico para combatir los grandes enemigos de la estética como el envejecimiento o el sobrepeso. El problema es que a veces no basta con la alimentación y es ahí cuando los suplementos alimenticios empiezan a ser cruciales.

Uno de los campos que más está avanzando es el de la medicina ortomolecular cuyo fin es el mantenimiento de la salud mediante la administración de cantidades adecuadas de sustancias que normalmente están presentes en el organismo. Los suplementos buscan compensar la falta de nutrientes que nuestro cuerpo va perdiendo con el paso del tiempo y que es incapaz de regenerar por sí mismo o de asimilar de nuestra dieta. Por ello, los laboratorios no paran de lanzar innovaciones en este área y cada vez es más habitual utilizar estas "ayudas extra".

Desde Vozpópuli vamos a hacer un repaso de los diferentes tipos de suplementos que podemos encontrar actualmente en el mercado. Podrás comprobar que existen diferentes formatos como pastillas, bebibles o sobres y que el objetivo es de lo más variado pudiendo ser la solución perfecta para temas tan diversos como la alopecia, la celulitis, las arrugas o la falta de apetito sexual. ¿Lo mejor? Este sistema de cuidado personal es súper cómodo y rápido.

La importancia del colágeno

"El colágeno mejora la calidad de la piel y nos ayuda a retrasar su envejecimiento. Además es bueno para las articulaciones, los huesos, el cabello y las uñas", afirma la farmacéutica Rocío Escalante. Pero existe un problema, a partir de los 30 años empieza a disminuir la producción de colágeno de forma natural.

Para hacer frente a esa pérdida de colágeno que, de forma natural, ya no es posible recuperar se puede realizar una aportación externa a través de los suplementos. "Aunque el colágeno está presente en algunos alimentos , estos no suelen formar parte de nuestra dieta ", explica la experta. Sin embargo advierte que no sirve de nada tomar suplementos si no lo acompañamos de una vida saludable, con una dieta equilibrada, evitando el tabaco y el alcohol, haciendo ejercicio y cuidando la piel.

Hay que tener en cuenta que los efectos no se ven a corto plazo pero su ingesta supone un amplio abanico de beneficios que han sido testados clínicamente:

Ayuda a mejorar la elasticidad y flexibilidad de la piel , aportando firmeza e hidratación.

, aportando firmeza e hidratación. Protege contra el estrés y el daño oxidativo.

y el daño oxidativo. Ayuda a reducir los signos de envejecimiento . Reduce la aparición de arrugas y líneas de expresión. Ayuda a que la piel luzca joven, suave y tersa.

. Reduce la aparición de arrugas y líneas de expresión. Ayuda a que la piel luzca joven, suave y tersa. Fortalece la salud de uñas, dientes y cabello .

. Ayuda a reducir la celulitis, estrías y la piel de naranja .

. Tiene un efecto saciante que nos hace bajar de peso al comer menos y eliminar más toxinas.

al comer menos y eliminar más toxinas. Evita los dolores de articulaciones.

En el mercado hay una gran variedad de productos y suplementos de colágeno. Los sistemas en polvo o en bebida pueden incluir un mayor número de ingredientes que las fórmulas en comprimidos y además, en el caso del colágeno en polvo, se puede mezclar con zumos, sopas o tés.

Una fórmula en polvo es la que nos ofrece Eiralabs con su Nine Collagen Active, un complemento alimenticio diseñado para elevar la ingesta diaria de colágeno, regular la microflora, reducir el daño de los radicales libres que aceleran el envejecimiento y promover la regeneración de la piel.

EIRALABS Complemento alimenticio de colágeno diario. PVP: 36.55€

También existen los fanáticos del colágeno bebible que se ha convertido en algo rutinario entre las celebrities. Los expertos coinciden en que su efectividad está relacionada con su absorción y es que con este sistema las moléculas se hacen de menor tamaño y así logran atravesar las paredes del intestino y llegar a los tejidos de forma mucho más efectiva.

Cuando el colágeno se acompaña de otros ingredientes como el ácido hialurónico o la elastina sus beneficios se multiplican. Una buena opción es C+E Max de la marca Blisscare que incorpora a estos dos aliados junto a una potente combinación de vitaminas que aportan a la piel tersura, elasticidad y juventud con resultados visibles en muy poco tiempo. Se puede tomar como un tratamiento intensivo con un vial al día durante 20 días consecutivos, o un tratamiento de continuidad, para que los resultados sean duraderos, en los que se toma un vial al día durante 10 días seguidos cada mes.

BLISSCARE Colágeno bebible C+E Max. PVP: 59€

No nos olvidamos de una tercera fórmula de tomar colágeno como son las píldoras. Primor nos ofrece sus pastillas Collagen Forever que además cuentan con el refuerzo de otros ingredientes naturales como las hojas de parra, con propiedades antiinflamatorias, la ashwagandha, con propiedades revitalizantes y antiestrés y aceite de semilla de uva, con propiedades antioxidantes.

PRIMOR Píldoras de colágeno Collagen Forever. PVP: 9.95€

Para decir adiós a los kilos de más

¿Cómo podemos perder grasa de forma eficaz sin el temido efecto rebote o dietas insufribles? La clave está en no tener prisa para no cometer errores que a la larga perjudiquen nuestra salud, por eso es bueno empezar cuanto antes con la "operación bikini".

La importancia de mantener una dieta equilibrada pasa por reducir la ingesta de calorías y aumentar la quema con el deporte, lo que te ayudará a bajar de peso y quemar la grasa corporal. Requiere un cambio de hábitos y mucha disciplina así que puedes ayudarte con suplementos dietéticos capaces de acelerar y estimular la quema de grasas, o apoyarte en productos especiales que contribuyen a controlar el apetito.

Los comprimidos Quemagrasa de Q77+ se basan en diversos mecanismos de acción. Por un lado, elevan el metabolismo para que el organismo trabaje en la eliminación de grasas por sí mismo. Por otro lado, logran que se liberen ácidos grasos para que la grasa se transforme en heces de forma más efectiva. Por último, manipulan las enzimas que controlan la absorción y la pérdida de grasa.

Q77+ Comprimidos quemagrasas unisex. PVP: 35€

La misma marca nos ofrece su Bloqueador de Carbohidratos que está diseñado para ayudarte a reducir el peso impidiendo que los almidones que ingieres pasen a la sangre. Esto hace que el cuerpo controle el apetito y utilice las reservas de grasas, generando una sensación de saciedad. Para sacarle el máximo provecho a este producto, es importante combinarlo con una rutina de ejercicio y una alimentación equilibrada.

Q77+ Bloqueador de carbohidratos. PVP: 32€

Nutrilite también cuenta con un producto para mantener a raya tu apetito. Su nombre es Appetite Controller y es un complemento alimenticio que te ayuda a controlar tu peso y a combatir los impulsos de comer en exceso. No tiene ningún sabor así que puedes mezclarlo con cualquier bebida y ocupará espacio en tu estómago creando la sensación de estar saciado y pudiendo bajar la ración de alimento que vayas a comer.

NUTRILITE Complemento alimenticio con efecto saciante. PVP: 45.30€

Un método efectivo contra la celulitis

¿Sabías que la celulitis afecta a un 99% de las mujeres en mayor o menor medida? Nuestro organismo acumula grasas con el fin de regular la temperatura corporal y amortiguar posibles impactos externos. Con el tiempo, estos adipocitos aumentan su tamaño y van creando pequeños abultamientos que se van manifestando en el exterior apareciendo la temida celulitis.

EIRALABS Cápsulas CelluHelp para combatir la celulitis. PVP: 34€

La marca Eiralabs nos propone para ponerle solución Celluhelp, un complemento alimenticio formulado con ingredientes 100% naturales. Tomando dos cápsulas al día de este anticelulítico se promueve la descomposición de la grasa, lo que se traduce en una pérdida de peso, mejora la circulación, ayuda a disminuir la retención de líquidos y promueve la síntesis de colágeno.

Un buen aliado para presumir de melena

El Doctor José María Ricart, dermatólogo y director médico de Instituto Médico Ricart, nos cuenta que nuestro cabello es muy sensible al estrés, y con el estallido de la pandemia, los cuadros de ansiedad se han elevado a niveles jamás conocidos. Este estrés se manifiesta a través de nuestro pelo con un aumento de la caída, la caspa o la grasa y estos síntomas pueden durar meses, incluso cuando ya se haya superado el pico de estrés.

Las Queratin Caps de Mi Rebotica se han convertido en la solución ideal para combatir la pérdida de densidad y el deterioro capilar. El pelo gana fuerza, brillo y resistencia gracias a su composición a base de extractos vegetales, vitaminas, minerales y probióticos. Además estas cápsulas también ayudan al estado de las uñas mejorando su fragilidad.

MI REBOTICA Pastillas Queratin Caps para el cabello. PVP: 18.90€

Biotina C Plus de Nutrilite es una mezcla exclusiva de ingredientes que refuerzan y mejoran el estado del cabello, la piel y las uñas. Entre sus componentes destacan la biotina, un elemento que si escasea en el organismo favorece la rotura y la caída del pelo, y el colágeno que, como ya hemos visto, favorece para que el cabello luzca fuerte y sano.

NUTRILITE Complemento alimenticio con Biotina. PVP: 23.20€

Las cápsulas de Redenhair están especialmente diseñadas para mantener el folículo capilar sano, previniendo su oxidación y proporcionando todos los nutrientes para estimular el crecimiento capilar. Están indicadas para recuperar el cabello perdido, así como para conseguir un pelo más fuerte y brillante, con más grosor y mayor volumen.

REDENHAIR Complemento alimenticio para estimular el crecimiento del cabello. PVP: 42€

Cuerpo, mente y piel en perfecto estado

Los suplementos para activar las defensas de nuestro organismo son utilizados desde hace décadas y es uno de los objetivos más buscados con en este tipo de productos. Además, desde la irrupción de la pandemia, su consumo se ha disparado buscando crear una barrera más fuerte frente a cualquier tipo de virus o enfermedad.

Exotique de la marca Marnys es un complemento que se presenta en un cómodo formato de bebibles monodosis. Contiene una exclusiva formulación de concentrados como guaraná, ginseng, jalea real, taurina y regaliz y está indicado para personas adultas que quieren mantener el vigor corporal y mental.

MARNYS Suplemento bebible Exotique. PVP: 29.95€

El conjunto de complementos alimenticios Truvivity OxiBeauty de Nutrilite es una combinación de bebida y comprimidos con nutrientes que trabajan para conseguir una piel radiante. Sus ingredientes forman una barrera protectora contra el estrés oxidativo, que juega un papel muy importante en el proceso de envejecimiento de la piel, que dura todo el día.

NUTRILITE Suplementos Truvivity para evitar el envejecimiento de la piel. PVP: 117.15€

La vitamina C también ofrece protección contra el daño oxidativo de los radicales libres y es esencial para la producción de colágeno así que es un ingrediente a tener en cuenta si queremos reducir las arrugas o combatir la flacidez de la piel.

Para conseguir un aporte extra de esta vitamina podemos recurrir al complemento alimenticio de Eiralabs que logra reducir el cansancio y controlar la síntesis de colágeno para que nuestra piel y nuestros huesos se mantengan en forma.

EIRALABS Suplementos alimenticios con Vitamina C. PVP: 16.50€

Una ayuda extra para el sexo

Todos conocemos la famosa Viagra, pero más allá existen numerosas alternativas, tanto para hombres como para mujer, que pueden beneficiar las relaciones íntimas. Un ejemplo es Macamar de la marca Marnys, unas cápsulas vegetales procedentes de la agricultura ecológica. Su ingrediente estrella es la maca, que es recomendada para aquellas personas que quieren mantener el deseo sexual.

MARNYS Complemento alimenticio Macamar para favorecer las relaciones sexuales. PVP: 15.35€

En el caso de los hombres, podemos fijar la atención en el potenciador sexual de la marca Q77+. Su Power Sex es un estimulador 100% natural con resultados a corto plazo que favorece el rendimiento sexual porque corta de raíz algunos problemas como la inapetencia, los problemas de erección o la eyaculación precoz.

Q77+ Potenciador sexual Power Sex. PVP: 28€

¿Te animas a probar nuevas fórmulas en tu rutina de belleza?