Así era el sofisticado sistema de encriptado que utilizaba la trama de los hidrocarburos

"Ten cuidado que estoy hablando por normal eh...", así alertaba Claudio Rivas, empresario detenido por el fraude de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, a uno de sus socios de que la llamada que estaban manteniendo podría estar intervenida por la Guardia Civil. La UCO apunta en nuevo informe sobre la trama vinculada al fraude del IVA a la existencia de sofisticadas medidas de seguridad que los miembros de la presunta organización criminal implementaron para proteger sus comunicaciones.

Entre los miembros de la supuesta red criminal que habrían hecho uso de este tipo de medidas destaca Víctor de Aldama, conocido por su papel en el 'caso Koldo' y por su estrecha relación con el exministro socialista José Luis Ábalos. Según señalan los investigadores en un informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el análisis de la intervención telefónica ha determinado que el expresidente del Zamora CF y varios de los investigados contaron durante meses con un "alto grado de especialización y control interno" en el uso de sus comunicaciones.

Las medidas de seguridad desveladas por la UCO incluye el uso de diferentes terminales móviles y mensajería encriptada. Este sería el caso de la aplicación Signal, una aplicación de comunicación segura diseñada para permitir a los usuarios el intercambio de mensajes y otro tipo de contenido multimedia con un nivel extra de seguridad.

"Es una aplicación que utiliza tecnología llamada cifrado de extremo a extremo, diseñada para que ni siquiera los propios creadores de la aplicación pueda ver los mensajes de sus usuarios siendo recurrentemente utilizadas por las organizaciones criminales para sus comunicaciones", recoge el informe. Precisamente, este tipo de aplicaciones de mensajería dificultan el trabajo de la Policía Judicial en sus labores de rastreo de llamadas o volcados telefónicos.

La Guardia Civil señala también que los miembros de la presunta organización criminal podrían haber hecho uso de algún tipo de aplicación VozIP. Esto responde al uso de aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Skype, de forma que las llamadas telefónicas no queden grabadas en el listado que manejan las compañías telefónicas.

El informe al que ha tenido acceso este medio muestra varias conversaciones telefónicas en las que se hace especial mención a este tipo de medidas de seguridad. Incluso, destacan que el uso de este tipo de aplicaciones encriptadas llegó a estar tan normalizado para algunos de los investigados que en una llamada mantenida por Claudia Rivas con personal de un concesionario, el empresario le pide que este le llame por Signal, aplicación que su interlocutor desconoce.

Máxima seguridad en los desplazamientos

En el caso de Aldama, los investigadores recogen cómo el empresario menciona en algunas de las conversaciones intervenidas la posibilidad de realizar llamadas desde otro terminal móvil, una línea de prepago registrada a nombre de una tercera persona.

Los miembros de la trama querían tener todo bajo control y no sólo en lo que respecta a las comunicaciones. Según la UCO, estas medidas de seguridad fueron trasladadas al desarrollo diario de sus movimientos. "El coche que se lo lleve Antonio que no sepa más nadie donde vivimos, te lo pido por favor, ¿vale?", traslada Claudia Rivas nervioso a su mujer. Del mismo modo, el comisionista de la trama también se empleó a fondo para tomar las máximas precauciones posibles; así se lo comunicó el empresario a su chófer a quien le pido "extremar las medidas de seguridad", eso sí, en consonancia con el chófer de su socio, el otro "ideólogo" del fraude investigado por el juez Santiago Pedraz. "Antes de llegar a la nave, date veinte vueltas, ya me entiendes", comenta el expresidente del Zamora CF.

"En esa fecha, al encontrarse los investigados de vacaciones, no estaban sometidos a control operativo directo, por lo que se concluye que el nerviosismo y la preocupación de mostrado por Víctor de Aldama y Claudio Rivas vendría determinado por la denuncia de DISA y REPSOL ante la CNMC por la implicación de operadoras en la comisión de actividades fraudulentas contra el mercado de los consumidores", reza el escrito.

Cabe recordar que tras meses de seguimientos, la Guardia Civil detuvo a Aldama el pasado mes de octubre. Tras pasar un mes en prisión, el empresario también investigado por el 'caso Koldo' se ofreció para declarar de manera voluntaria en la causa dirigida por el juez Ismael Moreno. Durante su comparecencia en sede judicial, el comisionista apuntó al pago de presuntas comisiones al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García; también afirmó haber entregado dinero en efectivo al actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

Finalmente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acordó la puesta en libertad de Aldama bajo la única condición de "fijar domicilio a efecto de notificaciones", cumplir con la obligación de acudir al juzgado cuando sea llamado y no salir del territorio nacional sin previa autorización judicial.