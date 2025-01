Junts rechaza las propuestas que presentó Sánchez en materia de vivienda: "No apoyaremos ningún tipo de intervención"

Las doce medidas del Gobierno para solucionar los principales problemas de vivienda que tiene España, no son del agrado de Junts. Uno de los socios prioritarios del PSOE, imprescindibles para las reformas legislativas que Pedro Sánchez anunció este lunes, las consideran "muy intervencionistas". Y niegan, por ahora, votar a favor de las reformas en el parlamento que serán necesarias para su aplicación.

Los de Carles Puigdemont, que cogen cada vez más distancia del Gobierno, impidiendo por ejemplo la aprobación de los presupuestos generales del Estado, afirman que "no apoyaremos ningún tipo de intervención". Los herederos de Convergencia opinan que "lo que hemos escuchado no dará solución a los problemas que tienen los jóvenes catalanes".

Alertan, además, que "en alguna de las cuestiones puede existir una invasión competencial que no vamos a permitir". En el partido independentista opinan que "se han visto obligados a improvisar medidas", que "no responden a la realidad económica ni social", ya que "ven ahí un caladero de votos".

Otra de las cuestiones que afean los junteros a la coalición del Gobierno, según ha podido saber este periódico, es "la inacción" del PSOE y Sumar contra "uno de los grandes problemas que tenemos, el de la okupación". En este sentido, lamentan que "no solo no hacen ninguna propuesta, bloquean todo lo que se propone para los desalojos exprés".

En Junts opinan que "dar seguridad jurídica a los propietarios, a los que casi se les obliga a alquilar, está muy bien". Pero "está mejor ayudarles a recuperar su vivienda cuando alguien, de forma ilegal, les ha okupado su posesión".

De momento, la presión de Junts ya ha servido para que el Gobierno atenúe el 'hachazo' fiscal contra las socimis, tal como avanzó este lunes 'Vozpópuli'. Aunque esto, detallan fuentes de la formación presidida por Puigdemont, por ahora no cambiará nada del sentido de su voto.

Con este cambio, promovido por las injerencias de los herederos de Convergencia, una de las empresas de Criteria, del grupo CaixaBank, muy influyente sobre el partido de Carles Puigdemont, quedaría al margen de la ofensiva gubernamental.

ERC y Bildu lo ven insuficiente

Por su parte, dos de los principales socios del Gobierno, Esquerra Republicana y Bildu, recelan también de los anuncios que hizo el jefe del Ejecutivo. En este caso los consideran insuficientes. Los dos partidos, a la izquierda del PSOE, creen que se debe ir más allá de conceder una exención total del IRPF a los caseros que alquilen vivienda según lo que marca la Ley de Vivienda o lanzar un nuevo PERTE sobre construcción de casas.

"Llegan tarde y se quedan cortos", ha dicho el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en un mensaje que ha publicado en la red social X para valorar el paquete de medidas. En ese mismo mensaje, Rufián ha dicho que el Gobierno "debería grabarse a fuego" que por encima del derecho a enriquecerse de alguien con diez viviendas, en referencia a los grandes tenedores de vivienda, está "el derecho de alguien a tener una vivienda digna".

En Bildu consideran que "limitar no es suficiente" y lo que hay que hacer es "prohibir la compra de viviendas por parte de extranjeros que no sean para vivir". Apuntan a que esa prohibición tiene que ser efectiva para los fondos extranjeros que compran cientos de inmuebles "para especular". "Es simple y de sentido común. Las casas son para vivir, no para especular", zanjan los aberzales'.