El nuevo plan del gobierno de Pedro Sánchez para sacar 'tajada' de los pisos turísticos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un paquete de 12 nuevas medidas con las que busca paliar la crisis habitacional que atraviesa España. Entre las propuestas, que se basan en "más vivienda, mejor regulación y más ayudas", destacan varias que ponen en el punto de mira a las viviendas turísticas.

El Gobierno, en su afán por aumentar la oferta de vivienda en alquiler y frenar la escalada de precios, ha decidido endurecer la regulación del sector turístico, con medidas que algunos podrían interpretar como un intento de "sacar tajada" de este modelo de negocio.

Más impuestos y control para la vivienda turística

Una de las propuestas más llamativas es la que considerará a las viviendas turísticas como un negocio a todos los efectos, lo que implicará que pasen a tributar como una actividad económica, incluyendo la aplicación del IVA.

Esta medida, que busca aumentar la recaudación fiscal, podría encarecer el alquiler de este tipo de viviendas y, por tanto, reducir su atractivo para los turistas. Además, el Ejecutivo también endurecerá la regulación para perseguir el fraude en los alquileres de temporada. Para ello, se creará un fondo destinado a gobiernos autonómicos y municipales para que puedan reforzar las inspecciones de viviendas turísticas ilegales.

Limitaciones a la compra por parte de extranjeros

Otra medida que ha generado controversia es la limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes. El Gobierno incrementará hasta el 100% el gravamen fiscal que deben pagar los no europeos que no residan en España cuando adquieran una propiedad.

Con esta medida, el Ejecutivo busca priorizar el acceso a la vivienda por parte de los residentes, pero algunos sectores critican que pueda tener un impacto negativo en la inversión extranjera en el sector inmobiliario.

¿Intervención o búsqueda de soluciones?

Las medidas anunciadas por el Gobierno han sido recibidas con recelo por parte del sector turístico, que considera que se está demonizando a las viviendas turísticas sin tener en cuenta su aportación económica, además de representar este tipo de viviendas (turísticas) menos del 1% del parque total de viviendas en España.

Por otro lado, desde el Ejecutivo se defiende que estas medidas son necesarias para combatir la especulación y garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos.

Será el tiempo quien dirá si este nuevo paquete de medidas logra sus objetivos o si, por el contrario, genera efectos colaterales indeseados en el mercado inmobiliario español.