Feijóo rompe con el PNV: "Podrá hablar con el PP cuando vuelva a ser un partido que tenga criterio"

Un desengaño. Hace días, el Partido Popular entendió que la maniobra del Gobierno para regalar al PNV un palacete en París valorado en doce millones de euros, por la puerta de atrás, en un decreto de medidas sociales de muchísimo calado; era la consumación de un matrimonio... sin divorcio a la vista.

"El PNV se debe exclusivamente al sanchismo", ha reconocido hoy Alberto Núñez Feijóo, que ha proclamado la ruptura con los nacionalistas vascos: "Cuando vuelva a ser otra vez un partido que tenga criterio y que pueda pactar con unos y otros en función del objetivo del pacto, es evidente que podrá hablar con el PP".

El presidente popular, mientras el PNV "sea un socio estratégico en Euskadi y Madrid, en favor" de Pedro Sánchez, -como avanzó este martes Vozpópuli- da prácticamente por imposible entablar una relación como la de antaño, cuando este partido se caracterizaba en Madrid por ser muletilla a izquierda... y derecha, donde se ubican en cuestiones económicas.

Pero de aquellos tiempos no queda ni la ironía que se dispensaban. "Es imposible hablar con alguien que no quiere", ha lamentado este jueves Feijóo en declaraciones a la prensa, durante su visita a la Feria Internacional del Turismo en la capital.

Sus palabras añaden más estopa a la hoguera del enfrentamiento a cara descubierta de los portavoces parlamentario de ambos grupos: Miguel Tellado y Aitor Esteban. A cuenta de la enésima cesión del Ejecutivo para contentar a su aliado, se han cruzado esta semana piropos como: "Torpe, maleducado y sinvergüenza" o "aprovechategui y miserable".

No obstante, el PP quiere dejar siquiera una ventana entreabierta para no mandar al traste la estrategia de aprobar iniciativas en las Cortes. "Nosotros hablamos con todos los que tengan por objetivo mejorar la vida de los ciudadanos". El "problema", ha dicho Feijóo, es cuando "uno está sometido al sanchismo".

Feijóo se defiende

Ayer miércoles, como consecuencia del descuelgue de Junts del mal llamado bloque progresista, el grupo popular propició una derrota severa al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados con su voto en contra del texto que contenía desde la revalorización de las pensiones hasta nuevas ayudas para los afectados por la DANA, pasando por el escudo social, las bonificaciones al Transporte.

A pesar de que la consecuencia más inmediata era que muchas de estas medidas han decaído hoy mismo, los populares se opusieron porque entendieron que el Ejecutivo les tendía una "trampa" con el palacete del PNV. "Lamentablemente el Gobierno de España está utilizando a los pensionistas como escudos humanos. Para nosotros las pensiones y los pensionistas son sagrados", ha matizado Núñez Feijóo.

Desde ayer, todos los ministros del Gobierno, y los líderes territoriales del PSOE, en una suerte de coreografía dirigida por la Moncloa, han salido en tromba a disparar contra el PP, al que pretenden endosarle la culpa de que los jubilados no vean revalorizada su pensión.

Por eso, el líder popula ha querido insistir hoy: "Sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados [en alusión al PNV], sí a la bonificación del transporte público y no a la subida de la luz y los alimentos a través del IVA. Sí a Valencia y no a la okupación ilegal de viviendas".

Con suma dureza, ha censurado que "usar a los pensionistas de rehenes es inadmisible". En su opinión, "es mezquino la propuesta del Gobierno de un trágala usando a los pensionistas a los valencianos...". También "inmoral".

Para recuperar el grueso de ayudas que ayer naufragaron con la derogación del decreto, Feijóo ha instado al Gobierno a llevar a la Cámara un nuevo texto pactado con el PP: "Podemos aprobar ya las medidas". Aunque su tesis es que Sánchez pretende otra cosa: "Enturbiar la vida política. El Gobierno es incapaz de aprobar leyes, está bloqueado y pretende bloquear a España. Ningún gobierno tiene legitimidad para utilizar a los pensionistas por los problemas que tiene dentro del Gobierno y con sus socios".

Otra solución por la que aboga el PP es tramitar por la vía de urgencia las distintas iniciativas que ha registrado en la Cámara Baja para mantener la cobertura del grueso de ayudas sociales. "La propuesta del PP es conocida y clara", ha zanjado el jefe del partido.