La recusación de Macías en el TC abre otra vía para discutir la amnistía en Europa

La resistencia del magistrado conservador en el Tribunal Constitucional (TC) José María Macías a abstenerse en los otros recursos presentados contra la Ley de Amnistía -ya ha sido apartado en el del Tribunal Supremo- va a hacer posible que los recurrentes: varios tribunales además del Supremo, PP, comunidades autónomas gobernadas por ese partido, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha presidido por el socialista Emiliano García-Page, y Vox puedan apelar posteriormente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el previsible visto bueno de constitucionalidad, aseguran a Vozpópuli diversas fuentes populares y del mundo jurídico relacionadas con el contencioso.

Macías ha hecho caso omiso a supuestas "presiones" del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, para que, una vez adoptado su apartamiento del recurso presentado por la Sala Segunda del Supremo, la sentenciadora por los delitos cometidos en el referéndum independentista del 1-O de 2017 en Cataluña, se abstuviera motu propio y por razones concurrentes con la esgrimidas por la mayoría progresista en ese primer auto de recusación. "Conde-Pumpido sabe que no es lo mismo una abstención (voluntaria) que una recusación (forzosa) y no quería arriesgarse a que Europa le saque los colores" con posterioridad a la sentencia porque eso desautorizaría su mandato al frente del TC, sostienen las mismas fuentes.

Macías arriesga su continuidad

Por eso, asegura alguno de los consultados, el presidente del TC llegó a insinuar a su magistrado compañero de tribunal que, si no se abstiene por voluntad propia y finalmente es recusado, corre peligro su reelección por las Cortes en abril de 2026, cuando concluye su mandato. En realidad, el mandato de Macías es de sustitución del también magistrado conservador Alfredo Montoya, elegido en 2021 pero de baja por enfermedad desde 2022. Le sustituyó de forma efectiva el 6 de septiembre tras ser elegido por las Cortes el 30 de julio del año pasado.

Esta nueva escaramuza en el seno del TC tras esa primera recusación a Macías estaba pasando desapercibida para la opinión pública hasta que este miércoles 22 de enero, por sorpresa, Conde-Pumpido decididó amplió el orden del día del próximo pleno del Constitucional para debatir y votar esas otras recusaciones que hay contra la continuidad en el procedimiento de quien es ponente en el recurso contra la amnistía presentado por el PP.

Los recurrentes perjudicados por esa recusación de Macías advierten que, en sí misma, la "maniobra" de Conde-Pumpido lleva el fundamento jurídico de una posible apelación por indefensión ante el TEDH con sede en Estrasburgo; un recurso al amparo del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ese que garantiza el derecho "a un proceso equitativo" y a que todas las partes del procedimiento sean "oídas".

De llevarse a cabo el apartamiento del magistrado conservador en cualesquiera otros debates sobre la Amnistía, recalcan varios de las fuentes consultadas, se dejará en "abierta indefensión" a los recurrentes -PP, autonomías y Vox-, que no lo han pedido precisamente porque no quieren que un magistrado caracterizado por su oposición frontal a la Ley de Amnistía salga de las deliberaciones y votaciones del TC y engorde así la mayoría progresista favorable a decretar lo más rápidamente posible la constitucionalidad de la norma.

Todos los recurrentes perjudicados por esa recusación de Macías dan por hecho que ni la Abogacía del Estado, ni la Fiscalía, ni, por supuesto, los abogados defensores de Carles Puigdemont y el resto de condenados por el 1-O, van a poner la más mínima pega a la "maniobra" de Conde-Pumpido, pero advierten que en sí misma lleva el fundamento jurídico de una posible apelación por indefensión ante el TEDH con sede en Estrasburgo.

"Oír" a todas las partes

Un recurso al amparo del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho "a un proceso equitativo" y a que todas las partes del procedimiento sean "oídas", presentado por el PP o cualesquiera otras de las acusaciones contra la Ley de Amnistía aplicada a los independentistas -comunidades y Parlamentos autonómicos, el Ejecutivo del Socialista Page o Vox- tendrá "bastantes posibilidades de prosperar porque "la mayoría progresista en el TC que apoya la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende decidir en el próximo Pleno quién es juez sin haber escuchado a todas las partes", aseguran las citadas fuentes populares y judiciales. "Hay jurisprudencia del TEDH al respecto", insisten.

La tensión en estos momentos entre la mayoría de magistrados progresistas y la minoría conservadora es máxima, señalan a este periódico fuentes del Tribunal de Garantías conocedoras de los intríngulis de la trifulca, porque "a Conde-Pumpido no le ha salido bien la jugada: Si Macías se hubiera abstenido, nadie podría haber dicho nada, pero en una recusaciòn todas las partes, también quienes presentan los recursos, han de ser oídas para no provocar indefensión so pena de que luego los tribunales europeos te enmienden la,plana".

Como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ9 entre 2015 y 2024, Macías se pronunció contra la Ley de Amnistía desde antes de que la aprobara el Congreso; llegó a advertir en que el Estado de Derecho "se ha de considerar abolido" tras la aprobación de dicha norma. Además, afeó que la finalidad de la norma fuese investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y defendió que cualquier ley con esa justificación nunca sería constitucionalmente aceptable. "Mandar por mandar no es una justificación legítima", señaló.

Ese ha sido motivo suficiente, según la mayoría progresista del TC, para obligarle a abstenerse por manifiesta parcialidad en el recurso presentado por el Supremo. Y ahora se pretende que también lo sea en el resto de recursos. Pero las fuentes consultadas por este periódico advierten que en el recurso del Supremo fue la Fiscalía la que pidió la recusación de José María Macías y en la veintena de recursos restantes ninguno de sus promotores lo han pedido y tienen derecho a ser oídos.