ERC se desmarca de JxCat y evita que la Mesa cese al secretario general del Parlament

La Mesa del Parlament ha respaldado este martes al secretario general de la Cámara, Xavier Muro, al no admitir la propuesta de Junts per Catalunya (JxCat) que pedía su cese si no publicaba íntegramente las resoluciones aprobadas sobre la monarquía en el Butlletí Oficial del Parlament de Cataluña (Bopc).

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que no ha habido ninguna votación, pero en el acta de la reunión se recogerá que se ha rechazado la propuesta de JxCat, con el apoyo de este grupo y el rechazo de ERC, Ciudadanos y PSC.

Todo ello llega después de que Muro no publicara en el Bopc cinco pasajes de propuestas de resolución aprobadas en un pleno monográfico sobre la monarquía, presentadas por JxCat, ERC y la CUP, lo que provocó que el presidente de la Generalitat,Quim Torra, pidiera al del Parlament, Roger Torrent, que cesara al secretario general del Parlament si no recogía íntegramente todos los textos.

El pasado viernes 7 de agosto, el Parlament de Cataluña aprobó una serie de resoluciones en un pleno extraordinario para lograr una "posición común" sobre la monarquía tras conocerse la salida del rey Juan Carlos I de España.

Según Torra, el secretario general "tiene el deber de obedecer al Pleno (...) Y si no lo hace, el presidente del Parlamento tiene el deber de cesarlo"

Sin embargo, la Mesa del Parlament suprimió los puntos controvertidos porque podían desobedecer las advertencias del Tribunal Constitucional. Por este motivo, Quim Torra exigió el cese del secretario general de la Cámara, Xavier Muro.

Con esta decisión del secretario de la Cámara catalana, en el boletín oficial no se recogen ni la reprobación al rey Felipe VI ni el fragmento en que se denuncia la "monarquía delincuente". El el texto sí mantiene que el Parlament declara que "Cataluña es republicana y, por lo tanto, no reconoce ni quiere tener rey".

Sin embargo, el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, quitó hierro a que no se publicasen ciertos puntos de las resoluciones y, ahora, se ha desmarcado del president evitando que se cese al letrado que Torra quería destituir.