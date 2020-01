El debate sobre el nombramiento de Delgado fractura al Poder Judicial entre acusaciones de "traición"

En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se habla de "traición". El debate sobre la idoneidad de la exministra de Justicia Dolores Delgado para ocupar el cargo de fiscal general del Estado -por propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias- ha fracturado al órgano de gobierno de los jueces. Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que la oposición al nombramiento de la que será la jefa de los fiscales se ha evidenciado en el Pleno de este jueves, en el que se ha producido un agrio debate repleto de acusaciones entre varios de los vocales.

El Pleno del Poder Judicial ha avalado por 12 votos a favor y siete en contra la candidatura de la exdiputada del PSOE como fiscal general. Sin embargo, dos integrantes del CGPJ elegidos a propuesta del PP no han acudido a la reunión. El debate ha terminado con un voto particular discrepante de los siete vocales mencionados en el que se ha hecho hincapié en que Delgado "no cumple con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica".

Fuentes jurídicas han indicado a Vozpópuli que uno de los momentos más tensos de la reunión ha tenido lugar cuando el vocal José Antonio Ballestero (PP) se ha dirigido a Concepción Sáez (IU). El magistrado ha expresado sus dudas sobre la pertinencia del voto de la jurista, ya que había sido nombrada por la propia Delgado para un cargo del Ministerio; en concreto, el de gerente de la Mutualidad de Justicia.

Una "traición"

Según han señalado otras fuentes a este diario, Sáez ha denunciado una "traición" del bloque de vocales que de forma habitual apoya al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y ha anunciado que redactará un voto concurrente a favor de Delgado. El propio presidente del Tribunal Supremo ha tenido que intervenir en la disputa para recordar a los magistrados que en el Pleno no hay bloques.