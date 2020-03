Colau pide a los barceloneses que no vayan a bares y restaurantes o lo prohibirá

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quiere poner coto a uno de los principales focos de expansión del coronavirus: los bares y restaurantes, unos establecimientos que por sus reducidas dimensiones y la elevada proporción de clientes que se concentran en cada metro cuadrado facilitan el contagio. Por ahora, lo ha pedido por las buenas. en una entrevista concedida a la emisora de radio Rac-1. A través de las ondas, Colau ha aconsejado a sus convecinos “no salir a cenar” ni tampoco a tomar aperitivos, tapas o copas en bares y terrazas, debido al elevado peligro para la salud que supone y la por la facilidad con la que se transmite el Covid-19 entre personas sentadas a menos de dos metros de distancia, que hablan entre ellas (con el riesgo de intercambio de saliva) y que comparten incluso cubiertos.

La alcaldesa de Barcelona ha sido precisa: "De entrada, pedimos a la gente que no vaya a los bares y restaurante. Pero si no lo hacen de forma voluntaria, las administraciones tendremos que intervenir”, como ya ha ocurrido en Madrid La reacción de Colau es una medida previsible después de que, tras empezar el goteo de cierre de empresas y escuelas, las terrazas de las zonas céntricas y de ocio de muchas ciudades se han llenado a reventar de clientes como si no pasara nada, con el peligro de expansión de la pandemia que ello entraña.

“No podemos actuar unilateralmente, pero si se deben tomar decisiones lo haremos de la forma más coordinada”, ha precisado la primera edil, que está en cuarentena, confinada en su casa, por haber estado en contacto con un trabajador municipal al que se le ha detectado la infección. Durante, al menos, quince días los barceloneses deberían “abstenerse de hacer vida social" y permanecer el máximo de tiempo posible encerrados en casa, ha recomendado la munícipe barcelonesa.

La alcaldesa está físicamente bien y sin síntomas

Colau ha reiterado -igual que hizo el jueves por la noche en un vídeo que colgó en si perfil de Instagram- que se encuentra “físicamente muy bien” y que no tiene “ningún tipo de síntoma”. La alcaldesa ha vuelto también a hacer un llamamiento a la responsabilidad a todos los barceloneses para evitar el colapso del sistema de salud y “para proteger a los más vulnerables”, lo que requiere un escrupuloso cumplimiento de los protocolos.

Paralelamente, la resolución SLT/704/2020 de la Conselleria de Salut, en la que se fijan medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus, aumentando la distancia entre los clientes en los recintos de pública concurrencia, lo que obliga a los bares, locales de copas, pubs y restaurantes a utilizar “únicamente un tercio del aforo máximo autorizado con el objetivo de garantizar un espacio de separación adecuada” entre la clientela, durante un mínimo de 15 días.

La advertencia de Colau coincide con una caída de la actividad turística y la facturación en restaurantes y locales de ocio como consecuencia directa de la expansión del Covid-19. El propio Gremio de Restauración ha lamentado que la consolidación de la parálisis está poniendo en riesgo “la viabilidad” de muchos establecimientos del sector. Desde el gremio se ha pedido una congelación de los impuestos y un periodo de carencia de gravámenes y tasas de seis meses hasta que y la economía remonte, incluyendo la polémica tasa de terrazas que se ha incrementado en un 500%.

Barcelona entra en fase de emergencia

Paralelamente a la recomendación de Colau, tras una reunión del comité de coordinación y seguimiento de la pandemia, el Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que la ciudad entra en fase de emergencia. Además, desde la autoridad municipal se ha vuelto a lanzar un mensaje “de tranquilidad” a la ciudadanía y se ha garantizado el compromiso de que en todo momento se mantendrá a la población informada “de forma transparente”.

Por otro lado, todos los Grupos Municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona (ERC,JxCat, Ciudadanos, PP y BCNxCanvi) han tomado la decisión unánime y "responsable" de que tanto los concejales como el personal técnico y funcionario de todos y cada uno de los grupos políticos trabaje desde sus domicilios de forma telemática.