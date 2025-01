Muface: el Gobierno 'presiona' a Adeslas para mantener de su lado a los funcionarios

Días de incertidumbre en Muface. Este lunes, a las 10 de la mañana, termina el plazo de las aseguradoras para dar una respuesta a la segunda licitación del Gobierno. Con el tiempo pisándoles los talones, el Gobierno está tratando de convencer a las aseguradoras en el último momento, especialmente a Adeslas, la más importante dentro del esquema Muface y una de las que por ahora había dicho que 'no' a la propuesta del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

Según ha podido saber Vozpópuli, la cartera dirigida por Óscar López ha estado presionando a Mutua Madrileña y CaixaBank, accionistas de SegurCaixa Adeslas, para que acepten la propuesta. Aunque no han dado todavía una respuesta definitiva, parece que la presión ha surtido efecto y la principal aseguradora que daba servicio en Muface y se está replanteando su continuidad, tal y como ha adelantado El Confidencial.

El Gobierno quiere evitar por todas las vías ir a una tercera licitación. Por un lado, para solucionar la incertidumbre por la atención sanitaria de los funcionarios. Por otro lado, porque el ministro Óscar López necesita cerrar cuánto antes esta crisis para poder centrarse en ser la oposición de Ayuso como líder del PSOE madrileño. Pero sobre todo, porque el Gobierno tiene que garantizarse el apoyo de los funcionarios. Y estando la situación como hasta ahora, su respaldo era complicado.

De hecho, en los últimos días, los trabajadores públicos habían elevado el tono, y amenazaban al Gobierno con una huelga general si el lunes las aseguradoras decían que no. Para el Gobierno es fundamental que Adeslas se sume finalmente, ya que en 2023 dio cobertura al 33,08% de los funcionarios.

Una cláusula 'in extremis' podría convencer a Adeslas

La carta que ha jugado el Gobierno para convencer a Adeslas ha sido una cláusula 'in extremis' en el propio pliego de condiciones, a la que Muface se estaba agarrando para tratar de salvar la atención sanitaria de los funcionarios, como ya contamos en este periódico. En el capítulo 8 del documento se exponen las condiciones de la duración, el régimen económico y el precio del concierto. Y en su último punto se contemplan las posibilidades existentes de que se modifique el concierto.

Una de las posibilidades que se contempla es que el Gobierno devuelva a las aseguradoras el dinero perdido durante los años de concierto si se cumplen una serie de condiciones. Y esta es una de sus pocas esperanzas: convencer a las aseguradoras para que vuelvan a aceptar el concierto pagándoles la deuda de los últimos años.

Tras una consulta realizada por Asisa, se puso el tema de la restitución de las pérdidas económicas sobre la mesa. Aunque la respuesta inicial del Gobierno no convenció del todo a las aseguradoras, porque consideran que es demasiado restrictivo, la cuestión sí ha dado pie a que se inicien conversaciones y ha abierto la puerta a que Adeslas diga que 'sí' a la licitación este lunes; un 'sí' necesario para que Asisa también se sume.

Las señales de Óscar López

Esta misma mañana, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha dado señales de que algo había cambiado y que había esperanzas para creer en Muface.

"Yo soy optimista. Estamos trabajando intensamente y soy optimista. Estamos hablando, estamos dándole vueltas, estamos buscando una solución (...) Estamos viendo y explorando fórmulas. No quiero adelantar más pero soy optimista", ha afirmado López en declaraciones a Onda Cero, una sensación que también han transmitido fuentes del organismo a preguntas de Vozpópuli. "Pero hay fórmulas (...) Estamos trabajando sin descanso y estoy casi convencido de que vamos a conseguir un acuerdo", ha insistido el ministro.

Además, en esta línea, el ministro a descartado que sea momento de plantearse el debate sobre si los funcioarios deben o no deben empezar a ser atendidos en el sistema público: su prioridad es renovarlo sí o sí. "Es un debate que se puede tener con los sindicatos, con otras formaciones pero no en este momento. No le interesa a nadie, ni a mí ni a nadie, emitir precisamente eso, sino lo contrario. Seguridad, certeza, trabajo, seriedad y renovar el concierto como es nuestra obligación. La de todos, la nuestra y también la de las aseguradoras", ha concluido, dando a entender que, efectivamente, se había avanzado en la operación 'salvar Muface'.