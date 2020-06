Los sindicatos denuncian una "rebaja" de las medidas sanitarias en hoteles y restaurantes

Comisiones Obreras (CCOO) yUGT denuncian el "incumplimiento" de algunas de las medidas incluidas en los protocolos sanitarios aprobados para el sector turístico, entre los que destacan los de los hoteles y restaurantes. Estas guías, elaboradas junto al Instituto para la Calidad Turística (ICTE) y las patronales, fueron aprobadas por el Gobierno -tanto por el Ministerio de Turismo como por el de Sanidad-, para marcar las directrices y recomendaciones a seguir para garantizar la seguridad de empleados y clientes.

Sin embargo, los sindicatos explican que "algunos detalles aprobados en estos protocolos no se han trasladado más tarde a las normas anunciadas por el Gobierno a través de órdenes ministeriales o el Real Decreto" de la 'nueva normalidad'. "Nos llama la atención que en los últimos tiempos algunas empresas y las propias administraciones estén rebajando los estándares de calidad que habíamos acordado", asegura el secretario general de Servicios de CCOO, José María Martínez.

Entre los posibles motivos de esta actuación, que considera "muy preocupante", Martínez apunta "a las prisas por reactivar el turismo y a los cambios de fechas" que ha ido dando el Gobierno, que finalmente se ha decantado por adelantar la apertura de las fronteras con el espacio Schengen al próximo 21 de junio, cuando se espera que se restablezca la movilidad total entre provincias. "El 21 de junio salimos de la situación de alarma y empezarán a venir los turistas a los destinos, tanto de interior como de exterior" y "ante la apertura acelerada e inminente, al final todo el mundo se está olvidando de las guías", indica.

Omar Rodríguez, secretario federal sectorial de hostelería y turismo de UGT, aclara que "para ser muy exactos, no es que las guías no se estén cumpliendo, que también, sino que no se está reconociendo la obligación de cumplirlas". "En el real decreto y las órdenes ministeriales se concretan algunas cosas, pero no existe una orden de cumplimiento de las guías en su totalidad", explica.

En este sentido, desde ambos sindicatos alertan de que aunque estas guías no se están aplicando pese a estar elaboradas con el acuerdo de todos los actores del sector turístico -incluidas las empresas- y el compromiso general de seguirlas, por lo que defienden que deben ser de "obligado cumplimiento". Se trata de medidas para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios frente a la covid-19 para hoteles y apartamentos turísticos, albergues o hostels, alojamientos rurales, guías de turismo, balnearios, campings, restaurantes y agencias de viajes.

"No hay inspecciones"

El representante sindical de CCOO denuncia que algunas empresas "no están conformando comités de contingencia con la representación de la plantilla ni están encargando a los Servicios de Prevención nuevas evaluaciones de puestos de trabajo", lo que podría facilitar el incumplimiento de las medidas sanitarias: "Si no te convocan, es que no quieren que vigiles", asegura Martínez. Además, "nadie les va a exigir que lo hagan bien, porque no hay inspecciones por parte de ayuntamientos, comunidades autónomas (CCAA) o el propio Ministerio", añade.

CCOO asegura que "lo que se está aplicando está por debajo de los estándares acordados, porque esas guías se consideran catálogos de buenas prácticas, pero son más que eso, son directrices". "Al final la urgencia es abrir cuanto antes, el negocio, y se han adoptado medidas en los protocolos pero nadie vigila que se cumplan. Cadenas hoteleras de tamaño medio, restaurantes, bares, chiringuitos... nos tememos lo peor", lamentan desde el sindicato.

El último real decreto-ley publicado el pasado 10 de junio recoge que "corresponderá a los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas en este real decreto-ley". Sin embargo, Rodríguez matiza que la inspección sólo se centra sobre "lo que está legalmente estipulado" y el resto de las medidas "no dejan de ser una recomendación".

Declaración responsable

Además, según revela en conversaciones con este medio José María Martínez, "muchas empresas no van a pasar auditorías, pues no quieren pagar este coste, y se van a limitar a presentar una declaración responsable", es decir, que el dueño del negocio asegure que cumple con las medidas sanitarias sin que nadie lo supervise para que el ayuntamiento o la CCAA le otorgue un sello de calidad turística. "Van a ser sellos de mentira y un ejercicio de cumpli... miento", comentan las fuentes sindicales consultadas por Vozpópuli.

Con la reapertura de los establecimientos en España, están aflorando multitud de sellos, certificaciones y distintivos tanto de entidades públicas como privadas como señal de que estos negocios son seguros. Y aunque el Gobierno no los prohíbe, Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo, ya advirtió en mayo que ningún sello puede acreditar que un establecimiento esté libre de coronavirus.

En definitiva, CCOO y UGT reclaman que "todos los negocios cumplan las normas" recogidas en los protocolos por el bien no sólo de los trabajadores, sino de los clientes y de las propias empresas. "Es un problema de seguridad y salud para las plantillas, para los clientes y para la marca España, que se proyecta al exterior. No lo vamos a consentir", advierte el secretario general de CCOO Servicios.