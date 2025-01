Anabel Pantoja habla por primera vez tras el ingreso de su hija: "Hace 11 días se paró mi vida... " 

Anabel Pantoja se ha pronunciado por primera vez tras el ingreso de su hija Alma, que continúa en en el Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria, donde se encuentra desde hace once días. La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido un comunicado en sus redes sociales donde cuenta cómo se encuentran ella y su pareja David Rodríguez tras este duro revés que han sufrido. La influencer también ha aprovechado para hacer una petición a los medios.

A pesar de que la pequeña Alma, que cumple dos meses de vida el próximo 23 de enero, continúa en estado de gravedad, la última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja es que su evolución está siendo favorable y se respira cierta tranquilidad. Prueba de ello es que Isabel Pantoja regresó a Madrid este sábado a última hora de la tarde después de llevar una semana en la isla junto a su hermano Agustín Pantoja.

Anabel Pantoja habla por primera vez tras el ingreso de su hija Alma

Este lunes por la tarde, Anabel Pantoja ha roto su siencio para contar cómo se encuentra tras el ingreso de su hija, cuyo diagnóstico es reservado. "Hace 11 días se paró mi vida pero aquí seguimos, luchando con amor y fe, avanzando paso a paso". Después, ha desvelado que la niña se encuentra bien y ha agradecido el trabajo que está realizando el equipo médico. "Alma está bien, gracias a Dios, y al maravilloso hospital que no nos soltó la mano desde que llegamos".

Como se viene contando en los últimos días, se trata de un proceso largo y cada día y cada hora son fundamentales, a pesar de ello, la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado optimista. "Ahora seguimos adelante, subiendo un escalón más en este camino".

Tras ello, Anabel Pantoja ha querido dar las gracias por todo el cariño y apoyo que está recibiendo. "Quiero agradecer, desde el corazón, todo el apoyo y las muestras de cariño que hemos recibido de todos y de todas partes... Gracias por rezar por Alma y enviarnos tantas fuerzas y amor. De verdad sentimos ese abrazo que nos ayuda a seguir adelante con más esperanza"

Después, Anabel Pantoja ha hecho una petición a los medios de comunicación que hacen guardia en la puerta del hospital y en su casa. "Solo pedimos, con todo el respeto, que los medios nos permitan vivir este proceso como padres con tranquilidad, sin especulación ni exigencias sobre lo que ha ocurrido". Después, ha expresado cuál es su mayor deseo en estos momentos. "Nuestro mayor deseo es que este mal sueño pase pronto y podamos volver a casa con nuestra hija".

La sobrina de Isabel Pantoja es consciente del interés mediático que ha generado el ingreso de su hija Alma al ser ella un personaje del mundo del corazón pero ha pedido que tanto a ella como a su pareja David Rodríguez les dejen vivir con tranquilidad e intimidad en los próximos días cuando salgan del hospital. "Sabemos que, al ser personaje público, esto trae consigo un precio. Pero sí pediría que nos permitan vivir estos días con un poco de normalidad: poder ir y venir del hospital, hacer turnos, salir a desayunar o a comer, o simplemente salir a lavar ropa sin sentirnos observados, perseguidos por las cámaras. Por encima de todo, pedimos respeto no solo por nosotros, sino por los demás pacientes del hospital". Anabel Pantoja ha acabado el comunicado diciendo: "Gracias de corazón por estar con nosotros en este momento".

Anabel Pantoja envía un comunicado

Última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja

Tras conocerse que la evolución es positiva y que están todos un poco más tranquilos, el periodista Antonio Rossi ha dado este lunes la última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja. "Efectivamente, hay optimismo y esperanza porque no hay una involución sino una evolución. Esto es un proceso, muy, muy lento. Ahora mismo están dedicados más en que todo evolucione de forma positiva, más que incluso en averiguar el origen de todo lo que ha pasado pero lo importante es que no hay involución sino una evolución positiva en cuanto a que no hay retrocesos".

Rossi ha continuado dando más detalles: "Cualquier cosa es un pequeño avance en este caso y en esas están. Todo se ve con optimismo y se recibe con optimismo puesto que la cosa no se empeora. Entonces, perfecto. Ellos están contentos. El fin de semana ha sido bastante tranquilo, por tanto, les ha dado un chute de energía".

El periodista Pepe del Real también ha dado a conocer más datos del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja: "El sábado fue un día de buenas noticias pero tienen que ser cautos porque la evolución tardará tiempo en saberse. Hay evolución pero todo va lento, entonces hay días de mejores noticias y otros días de un poquito...". Por su parte, Carmen Borrego ha comentado que las caras de las personas que ven entrar y salir del hospital "son otras, incluida la abuela, Merchi, que entraba y salía con la cara absolutamente desencajada y este fin de semana hemos visto otra cara de Merchi".

En esta situación de cierta tranquilidad, Marta López ha querido destacar el regreso de Isabel Pantoja a Madrid. "Es significativo que Isabel Pantoja fue sin billete de vuelta y se iba a quedar todo el tiempo que fuera necesario, y el que se vaya es significativo y también, el que Kiko e Isa no hayan vuelto a la isla, nos hace creer que todo esta más estable".

En estos momentos tan complicados, Anabel Pantoja y David están recibiendo el apoyo y cariño de su familia y amigos. La periodista Sandra Aladro ha comentado al respecto: "En estas circunstancias, los padres no pueden estar 24 horas con la niña, sí cerca pero no con ella. Por lo tanto, la presencia de familiares, las visitas de amigos, son absolutamente necesarias porque hay mucho tiempo que ocupar, que llenar y esa fuerza es la que necesitan".