Última hora sobre la hija de Anabel Pantoja: "Hay evolución. La idea de Isabel Pantoja es verla ya fuera del hospital"

La hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez continúa ingresada en Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria desde el pasado 9 de enero con pronóstico reservado. Los padres, que no se han separado de su hija en ningún momento, no han querido pronunciarse públicamente acerca de qué le sucede a su hija ni han emitido ningún comunicado del estado de salud de la pequeña Alma, que nació el pasado 23 de noviembre.

Aunque continúa la preocupación por la hija de Anabel Pantoja su evolución es favorable. "No hay involución", ha señalado el periodista Antonio Rossi este lunes 20 de enero en el programa 'Vamos a ver'. Ell entorno de la influencer también ha señalado que "todo va a mejor y más rápido de lo esperado" y que hay "mucha más tranquilidad", según publica '¡Hola!'. Prueba de ello es que Isabel Pantoja ya ha regresado a Madrid este sábado a última hora de la tarde después de llevar una semana en Gran Canaria.

Las visitas de familiares y amigos se siguen produciendo, por deseo expreso de Anabel Pantoja y su pareja David. Este fin de semana se ha podido ver en Gran Canaria a Belén Esteban y a su marido, Miguel Marcos, que han acudido al hospital. Sin embargo, no se han dejado ver por la isla, ni Isa Pantoja ni Kiko Rivera, como ocurrió el fin de semana pasado, algo que también se interpreta como que hay buenas noticias y que todos están más tranquilos y optimistas. Además, también se ha podido ver a la madre de Anabel, Merchi, esbozando una sonrisa a los medios, un gesto que nada tiene que ver con el semblante serio y de preocupación con el que se le ha visto en anteriores días.

Este fin de semana en el programa 'Fiesta', la reportera Arabella Otero, explicó que los médicos ya se estarían planteando trasladar a la hija de Anabel Pantoja a planta: "Son horas decisivas para el equipo médico que se está haciendo cargo del control de la salud de la pequeña Alma porque, aunque el pronóstico siga siendo reservado, sabemos que el lunes tienen previsto nuevamente reunirse de nuevo con Anabel Pantoja y con David para ver si se podría ya pasar a planta a la pequeña Alma y con ello abandonar esa Unidad de Medicina Intensiva donde lleva ingresada más de una semana, desde el pasado viernes. Una información que casaría con el hecho de que a las puertas del hospital hay cada vez menos afluencia de visitas aunque los familiares y amigos no han querido dejarles solos en ningún momento. También casaría con el hecho de que Isabel Pantoja y su hermano Agustín hayan abandonado ya la isla".

Última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja

Tras conocerse que la evolución es positiva y que están todos un poco más relajados, el periodista Antonio Rossi ha dado este lunes la última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja. "Efectivamente, hay optimismo y esperanza porque no hay una involución sino una evolución. Esto es un proceso, muy, muy lento. Ahora mismo están dedicados más en que todo evolucione de forma positiva, más que incluso en averiguar el origen de todo lo que ha pasado pero lo importante es que no hay involución sino una evolución positiva en cuanto a que no hay retrocesos".

Rossi ha continuado dando más detalles: "Cualquier cosa es un pequeño avance en este caso y en esas están. Todo se ve con optimismo y se recibe con optimismo puesto que la cosa no se empeora. Entonces, perfecto. Ellos están contentos. El fin de semana ha sido bastante tranquilo, por tanto, les ha dado un chute de energía".

El periodista Pepe del Real también ha dado a conocer más datos del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja: "El sábado fue un día de buenas noticias pero tienen que ser cautos porque la evolución tardará tiempo en saberse. Hay evolución pero todo va lento, entonces hay días de mejores noticias y otros días de un poquito...". Por su parte, Carmen Borrego ha destacada que las caras de las personas que ven entrar y salir del hospital "son otras, incluida la abuela, Merchi, que entraba y salía con la cara absolutamente desencajada y este fin de semana hemos visto otra cara de Merchi".

En esta situación de cierta tranquilidad, Marta López ha querido destacar el regreso de Isabel Pantoja a Madrid. "Es significativo que Isabel fue sin billete de vuelta y se iba a quedar todo el tiempo que fuera necesario, y el que se vaya es significativo y también, el que Kiko e Isa no hayan vuelto a la isla, nos hace creer que todo esta más estable".

En estos momentos tan complicados, Anabel Pantoja y David están recibiendo el apoyo y cariño de su familia y amigos. La periodista Sandra Aladro ha comentado al respecto: "En estas circunstancias, los padres no pueden estar 24 horas con la niña, sí cerca pero no con ella. Por lo tanto, la presencia de familiares, las visitas de amigos, son absolutamente necesarias porque hay mucho tiempo que ocupar, que llenar y esa fuerza es la que necesitan".

Antonio Rossi da la última hora del estado de salud de la hija de Anabel

Isabel Pantoja tiene la idea de ver a la hija de Anabel fuera del hospital la próxima vez

En el programa 'Vamos a ver', también han hablado de la estancia de Isabel Pantoja en Gran Canaria para arropar a su sobrina Anabel durante una semana y de su regreso a Madrid este sábado. El periodista Antonio Rossi ha señalado: "Isabel ha conseguido pasar desapercibida en los primeros días. Luego cuando la cosa se relaja no tuvieron tanto inconveniente en que se lo viera y el regreso ha sido igual discreto".

Después, Rossi ha desvelado: "Si la evolución sigue igual y todo avanza bien y veremos cuándo le dieran el alta... la intención de Isabel Pantoja, la idea que tiene en su cabeza, que sobrevuela ya, es el verla en la casa. Sería una visita fuera del hospital".

Otro de los temas sobre el que se ha hablado en 'Vamos a ver' es de si se va a poder producir un acercamiento entre Isabel Pantoja y sus dos hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, con los que lleva tiempo sin hablarse. Kiko Rivera e Isa Pantoja sí se vieron en Canarias en un restaurante. Kiko fue donde estaba su hermana y se abrazaron. Sin embargo, Isabel Pantoja evitó ver a sus hijos en todo momento. La periodista Sandra Aladro ha comentado al respecto: "Que Isabel Pantoja no se plantee nada teniendo una hija embarazada, me resulta difícil de encajar, igual hay alguna puerta a la esperanza o un mínimo de humanidad".

Tras ello, Antobio Rossi ha develado: "Yo hablé el otro día de reflexión y ahí me quedo. Este proceso ha hecho reflexionar a todos y no es el momento, es que hay que ponerse en la situación, no es el momento de crear situaciones incómodas, sobre todo a los padres y de forzar las cosas en una situación así. Pero la reflexión se crea y hay que ver qué pasa".

Carmen Borrego, que también ha estado meses sin hablarse con su hijo José María Almoguera, ha comentado al respecto: "Que Isabel Pantoja haya reflexionado, es un paso gigante porque creo que la puerta estaba totalmente cerrada. Entonces, que este tema le haya hecho reflexionar, que su hija esté embarazada... Creo que es importantísimo, aunque no pase nada más. Simplemente el hecho de que le haya removido el tema".

En el programa 'Espejo Público', también han señalado que la evolución es favorable y que hay optimismo. Gema López ha dado más detalles que hacen ver que el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja es favorable. "Las noticias que van llegando desde Canarias cada vez son mejores. Yo este fin de semana le envié un mensaje a Anabel y ella me ha contestado, con lo cual ya me indicaba que había tenido un poquito de tiempo para conectarse desde aquí. Os mandamos un abrazo enorme y todas nuestras energías positivas".

Isabel Pantoja entrando en el hospital el jueves por la noche

El entorno de Anabel Pantoja señala: "Estamos ante el comienzo del milagro que esperábamos"

Fuentes cercanas a Anabel Pantoja han dado más detalles de la última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez y han señalado que "estamos ante el comienzo del milagro que esperábamos", han señalado al citado medio. Unas palabras que demuestran que hay esperanza y optimismo en la recuperación de la pequeña Alma y que ha dado algo más de tranquilidad a la familia. "Que se hayan ido algunos familiares es la prueba de que todo va mejor", han indicado en alusión a la marcha de Isabel Pantoja.

Como ya han señalado varios colaboradores de televisión, lo que le ocurre a la hija de Anabel Pantoja va a ser "un proceso largo" y habrá que ver cómo van evolucionando muchas cosas más adelante, como señaló Antonio Rossi. El periodista también destacó que el pasado miércoles se tomaron decisiones clave que han permitido que se den "“pasos hacia delante, pequeños, pero significativos".

Anabel Pantoja y David Rodríguez no han abandonado el hospital desde el ingreso de su hija, se mantienen día y noche a su lado, motivo por el que no se les ha podido captar en imágenes. Junto a ellos está la madre de Anabel, Merchi, que pasa casi todo el día en el hospital con ellos, también la madre de David. La pareja también cuenta con el gran apoyo de sus amigos, que se turnan para no dejarles solos, por deseo expreso de Anabel, que considera que en estos momentos tan duros “un abrazo es la mejor medicina”, según ha transmitido la sobrina de Isabel Pantoja a su entorno.

Como comentábamos, este sábado 18 de enero, Belén Esteban volvió a viajar a Las Palmas de Gran Canaria junto a su marido Miguel Marcos, para estar junto a su amiga Anabel, a la que llama cariñosamente “su gordi”. Belén se ha dejado ver con un semblante más relajado que el pasado fin de semana y ha agradecido el cariño y el apoyo que está recibiendo Anabel Pantoja y todo su entorno. "Es lo mismo que harían ellos con cualquier de nosotros, que somos sus amigos y su familia”. Otra de las íntimas amigas de Anabel, Susana Bicho, también ha revelado que hay "buenas noticias" sobre el estado de salud de Alma.

No hay comunicado oficial de la enfermedad

Desde que ingresó la hija de Anabel Pantoja, sus padres no han querido hacer declaraciones a los medios y han pedido a su entorno más cercano que no den ningún tipo de información sobre el estado de salud de la pequeña.

Los medios tampoco han publicado qué le pasa o que enfermedad tiene ya que en nuestro país es ilegal hablar de la enfermedad de una persona. Además, hay que tener en cuenta que además se trata de una menor. La hija de Anabel, Alma, cumple dos meses de vida este jueves 23 de enero.

Anal Pantoja, con su pareja David Rodríguez y su hija Alma