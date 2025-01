Última hora sobre la hija de Anabel Pantoja: "La situación es desesperante y muy dura", asegura Merchi

Continúa la preocupación por la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, que continúa ingresada en el hospital Materno Infantil de Gran Canaria con pronóstico reservado. Hoy 16 de enero se cumple una semana del ingreso de Alma, que tiene menos de dos meses de vida, y se siguen conociendo más detalles de su estado de salud que tiene en vilo a sus familiares, amigos y a muchas personas a las que les ha tocado el corazón esta desgarradora situación.

Anabel y David no se han separado en ningún momento de su hija Alma, que nació el pasado 23 de noviembre. Junto a ellos está la madre de Anabel Pantoja, Merchi, que pasa casi todo el día en el hospital, ya que llega por la mañana y lo abandona sobre las nueve de la noche. También está la madre de David e Isabel Pantoja y su hermano Agustín, que también continúan en la isla desde que llegaron el sábado pasado. Hoy jueves han salido a la luz las primeras imágenes de Isabel Pantoja y Agustín, que fueron capatadas ayer, cuando salían del hospital de ver a su sobrina. Los dos se encuentran alojados en el hotel Santa Catalina, que se encuentra cerca del hospital donde está ingresada la pequeña Alma.

Última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja

La copresentadora de ‘Espejo Público’, Gema López, señaló este jueves lo importante que está siendo para Anabel Pantoja el apoyo y cariño de los suyos. “Lo que necesita ahora mismo Anabel Pantoja, y así se lo ha hecho llegar la propia Anabel a la gente que tiene más cerca... Ha dicho que su mejor medicina son los abrazos que le están dando las personas que se han trasladado hasta allí, que son personas de su confianza, a las que ha pedido tener muy cerca y que sigan con la discreción que están teniendo hasta ahora”.

La reportera María Gutiérrez, que se encontraba a las puertas del hospital, dio más detalles: “Se conocen muy pocos datos porque Anabel Pantoja ha pedio a su entorno más cercano que sean discretos y así lo están siendo. El pronóstico sigue siendo reservado, aunque lo cierto es que la niña no ha empeorado, y día a día se va manteniendo la esperanza. Su círculo cercano está permanentemente en el interior del hospital. Isabel Pantoja, Agustín, la madre de Anabel, Merchi (Mercedes Bernal), y la madre de David. Están pasando prácticamente todo el día con ellos. Tienen mucho apoyo de sus amistades y de sus seguidores en redes sociales”.

Isabel Pantoja y Agustín, saliendo del hospital

El reportero Arnau, que estuvo días antes a las puertas del hospital, desveló cómo ha encontrado a Merchi, madre de Anabel. “Cuando paseaba con su pareja fuera del hospital, ella nos pedía que necesitaba un momento de calma, de desconectar, que no estuviéramos nosotros. Cuando no están las cámaras, habla con nosotros y nos decía que es una situación desesperante, que les habían transmitido que tenían que ser optimistas e iban a seguir con eso y que no iban a ver ningún tipo de declaración a los medios ni comunicado ni nada pero que la situación era muy dura. Pero no quieren entrar a desmentir”.

Tras dar esta información, la presentadora Susanna Griso señaló que “lo que te mata es la incertidumbre”, algo con lo que se mostró de acuerdo Carmen Lomana: “Y que no hay un tiempo, un mes, por ejemplo”.

La madre de Anabel asegura que la situación es desesperante

Después, la periodista Gema López continuó dando más detalles de lo que se conoce hasta el día de hoy. “Cada día que pasa, es una batalla ganada y lo que a nosotros nos transmiten es que es un largo proceso pero cada día que pasa en el que no hay ningún retroceso, es una batalla ganada. Hay que tener paciencia. Imagino que los padres muchísimo más porque me consta que no se están moviendo prácticamente de allí, que Anabel está irreconocible porque son ya muchos días en ese hospital pero entiende que tiene que estar allí. Lo único que pide es ese abrazo de su gente. Isabel Pantoja sigue alojada en la isla, lleva ahí desde el viernes”.

El reportero Arnaru también dio detalles de dónde se encuentran alojados Isabel Pantoja y su hermano, que están en el hotel Santa Catalina, que está a solo 10 minutos en coche del hospital.. “Agustín es quien reservó esa habitación, la suite del ático. Ella prácticamente no sale de ahí, va del hospital al hotel y del hotel al hospital. Cuando reservaron la habitación se interesaron por un furgón negro para trasladarse al hospital. Agustín sí se deja ver porque se mueve en taxi. El martes por la tarde hicimos guardia en el hotel y nos transmitían que ese hotel tiene muchas salidas”.

Isabel Pantoja y Agustín están alojados en el hotel Santa Catalina

La hija de Anabel Pantoja se mantiene estable dentro de la gravedad

La reportera Adriana Dorronsoro, que se encuentra a las puertas del hospital de gran Canaria, señaló este jueves 16 de enero que la hija de Anabel Pantoja permanecía estable dentro de la gravedad. “Las noticias siguen siendo las mismas que ayer, que son buenas porque la pequeña Alma se mantiene estable dentro de su delicado estado de salud. Estos últimos días han sido positivos porque no ha manifestado ningún empeoramiento y eso es bueno y es lo que hace que Anabel y David se mantengan optimistas”.

La reportera continuó explicando cómo es el día a día allí. “Anabel y David no han salido de este hospital desde el pasado jueves, día en el que ingresó Alma. Se mantienen aquí los días y las noches enteras y siempre tienen a su lado a Merchi, que como ya sabéis, es su apoyo incondicional y ha venido todos los días. Llega obre mediodía y se pasa el día entero aquí. A las nueve de la noche más o menos, que es cuando terminan esas visitas, ya abandona el hospital”.

Después, Adriana comentó que Merchi llegó con el rostro serio dada la gravedad de la situación. “Ayer la veíamos salir con Amor Romeira a media tarde para evadirse y dar un paseo por los alrededores del hospital y también se fundieron en un gran abrazo, que ya dijo Anabel que ese cariño y ese estar día a día con ella, es una medicina. Un abrazo que es la mejor medicina dada la complicada situación que están atravesando. Como os digo, se mantiene estable dentro de la gravedad de la situación”, señaló en ‘Vamos a ver’.

En el programa ‘Vamos a ver’ mostraron unas imágenes que han captado del tío de Anabel, Agustín Pantoja, entrando en el hotel, en el que Isabel Pantoja también se aloja durante sus conciertos en Gran Canaria. En el programa aseguraban que también pudieron ver a Isabel Pantoja, acompañando a su hermana con gafas de sol y abrigo negro. La tonadillera está tratando de evitar tener cualquier protagonismo y se mueve con la misma discreción posible.

La madre de Anabel Pantoja, Merchi, y Amor Romeira

La evolución de Alma ha sido positiva: "Puesto que no hay un paso atrás es ganarle la batalla y ganar tiempo"

Un día antes, Adriana explicó también dio la última hora del estado de salud de Alma: “Lo último que ha trascendido es que estas últimas horas han sido positivas porque no ha manifestado ningún empeoramiento, es lo que mantiene un poco optimistas a Anabel y a David. Va a ser un proceso muy duro, muy complicado, muy largo, porque hay que ir viendo cada día cómo avanza la pequeña Alma. Hoy los médicos darán un nuevo parte evolutivo de la pequeña. Anabel y David no se separan de ella desde que ingresó el pasado jueves. Pasan el día y la noche en este hospital, no lo hacen solos, reciben visitas”.

Tras escuchar a Adriana, Joaquín Prat destacó que la hija de Anabel Pantoja, “está estable dentro de la gravedad”. Tras ello, Kike Calleja explicó: “Hay que seguir unos protocolos, que es lo que están haciendo, siguiendo los consejos de los médicos. Les han dicho que tengan calma y paciencia y están en las mejores manos”.

El periodista Antonio Rossi comentó que “la mejor noticia es que no ha habido noticias”. “El lunes se reunía la familia para tomar una decisión y lo que se realizó, la evolución, ha sido positiva en cuanto a que no ha habido un empeoramiento. Así sigue la cosa. Pasaron 48 horas, esta mañana lo único que le han dicho es que todo continúa igual. Evoluciona de forma positiva. Puesto que no hay un paso atrás, siempre es ganarle la batalla y ganar tiempo”. También explicó que Anabel Pantoja y David Rodríguez tienen un “encuentro diario con los médicos a la una de allí y a las 7, aproximadamente. Es el protocolo habitual”.

Por su parte, el periodista Pepe del Real comentó cómo se están organizando los familiares y amigos para no dejar solos a Anabel y David. “Me cuentan los amigos de Anabel que han hablado para organizarse, ya de cara a las próximas semanas, porque la cosa puede alargarse en el tiempo porque Anabel dice que la mejor medicina que tiene en estos momentos, es el abrazo de su gente, que la quiere, y ya están organizando los fines de semana y el tiempo para ir a visitarla y estar al lado de ella”.

La reportera Giovanna González destacó lo fundamental que está siendo el círculo íntimo de la pareja y el apoyo que reciben. “Necesitan organizarse porque esto va para largo plazo y los padres están muy agradecidos por el apoyo y el cariño que están recibiendo y quieren que así continúe siendo porque en el fondo, ellos también necesitan que les cuiden. No quieren estar solos aquí en ningún momento. Isabel viene todas las tardes a visitar a Anabel y David y lo hace de forma muy discreta. David tampoco está solo. También está arropado por su familia y amigos en todo momento, pero es verdad, que son anónimos, pero ambos están recibiendo cariño por parte de sus familias”.

Antonio Rossi da la última hora de su estado de salud de la hija de Anabel Pantoja

Lequio: "El fin de semana las noticias pronosticaban lo peor pero el susto ha bajadado"

En el programa se emitieron unas imágenes en las que se podía ver a la prima de Anabel, Isa Pantoja, que está embarazada, con rostro serio y de preocupación. También comentaron que Kiko Rivera e Isa Pantoja “tienen previsto volver” a Canarias y “los amigos se irán organizando para venir el fin de semana”.

Después, el colaborador Alessandro Lequio señaló que lo peor parecía que ya había pasado. “La sensación que yo tengo es que el movimiento familiar del fin de semana estuvo provocado por unas noticias que pronosticaban lo peor pero parece que el susto ha bajado y están en ver cómo quedan las cosas. Yo insisto, lo dije el primer día, los niños asustan mucho, pero luego se curan. Yo conozco muchísimos casos”, indicó.

Tras ello, Antonio Rossi comentó: “El viernes es cuando se alerta a la familia y es el sábado cuando todos deciden, dejando atrás cualquier tipo de rencillas, apoyar a Anabel y David. Luego poco a poco han ido volviendo. Va para largo pero se ha estabilizado. La evolución habrá que ver. Son los días y las horas los que marcan el tiempo”.