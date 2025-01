Isa Pantoja califica la situación de "horror": última hora de salud de la hija de Anabel Pantoja

La hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, Alma, continúa ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del hospital Materno Infantil de Gran Canaria donde se encuentra desde el pasado jueves 9 de enero con pronóstico reservado. Aunque continúa la preocupación por su estado de salud, la pequeña se mantiene estable dentro de la gravedad. El periodista Antonio Rossi ha dado hoy viernes más detalles de cómo está la hija de Anabel. Ha señalado que "la evolución es favorable" y que se han producido "pasos hacia delante, pequeños, pero significativos desde ayer", según ha señalado en el programa 'Vamos a ver', donde hoy también se encontraba en el plató Isa Pantoja, que es colaboradora del programa.

La hija de Isabel Pantoja ha hablado por primera vez este viernes tras el ingreso de la hija de Anabel Pantoja y ha contado cómo se encuentra su prima y toda la familia en estos momentos tan complicados. Una situación que ella ha descrito como "un horror". Este viernes también se han emitido las primeras imágenes en vídeo de Isabel Pantoja entrando en el hospital junto a otra mujer y su hermano, Agustín Pantoja. Los dos tíos de Anabel Pantoja llevan en la isla desde el pasado sábado pero no se les había podido fotografiar hasta el jueves por la noche. Isabel Pantoja llegó al hospital pasadas las diez de la noche en un coche que conducía su hermano Agustín, que le dejó en la puerta principal. La tonadillera se bajó del vehículo acompañada de otra mujer.

Isabel Pantoja, iba con gafas de sol, mascarilla y el pelo recogido. Cuando los reporteros le preguntaron por el estado de salud de su sobrina, cómo estaba y ella y le dijeron que mucho ánimo, Isabel hizo un gesto levantado el dedo pulgar, como de agradecimiento. Después, entró Agustín, que llevaba una bolsa de plástico en la mano. isabel Pantoja y Agustín abandonaron el hospital tras haber permanecido dos horas en su interior.

Última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja

El periodista Antonio Rossi ha comentado cómo es la última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja: "La evolución es favorable y hay un poquito más de tranquilidad puesto que no hay retroceso y sí que hay pasos hacia delante, pequeños, pero suficientemente significativos desde ayer, además para tomarse las circunstancias de una manera más optimista". Después, ha añadido: "Luego habrá que ver cómo evolucionan muchas cosas más adelante porque esto es un proceso largo pero con pasos significativos".

Por su parte, la reportera de 'Vamos a ver', Giovanna González, que se encuentra en la puerta del hospital ha comentado que "Alma continúa en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del hospital de Gran Canaria". "Es un proceso lento, por eso han pedido optimismo y cada día cuenta y es importante", ha señalado. También ha querido destacar que hoy viernes "Mechi tenía mejor cara y ha estado más habladora que otros días y nos ha agradecido el apoyo y cariño que les estamos demostrando todos los días aquí, porque las visitas son diarias".

Isabel Pantoja entrando en el hospital el jueves por la noche

Isa Pantoja habla por primera vez tras el ingreso de la hija de Anabel Pantoja

Este viernes, Isa Pantoja, que está embarazada de tres meses, ha vuelto a su trabajo como colaboradora en el programa ‘Vamos a ver’ tras conocerse el ingreso de la hija de Anabel Pantoja. Isa, que estuvo en el hospital con su prima, Anabel Pantoja, el pasado fin de semana, ha desvelado cómo se encuentra ella y la familia: “Bueno... uf, es que la verdad es que me vienen muchas emociones porque ha sido como unos días la verdad muy duros, de ver esa situación y luego también ya estaba yo sensible de por sí, porque también estoy embarazada, se me remueven muchas cosas. Soy madre, voy a volver a ser mamá. Entonces, simplemente quiero decir que, en estos momentos, una tiene que estar donde tiene que estar, da igual lo que digan".

La hija de Isabel Pantoja ha explicado que necesitaba estar al lado de su prima para apoyarla en estos momentos tan duros. "Tú puedes evitar entrar o ser vista pero al final, todos hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es estar apoyando a Anabel, en mi caso como prima, pero también porque entiendo lo que la palabra madre significa y necesitaba estar al lado de ella", ha manifestado en 'VAV'.

Isa Pantoja se ha manifestado acerca de lo que también ha causado en los últimos días un mayor interés o hay mayor expectación, que ha sido el saber si ella, su madre Isabel Pantoja y su hermano, Kiko Rivera, se han visto en el hospital o no, dado que no tienen relación entre ellos desde hace tiempo. "Yo entiendo pues que al final, para la gente, a nivel mediático, es importante saber quién fue, quién estuvo, si nos vimos, si no nos vimos unos con los otros, pero obviamente, para nosotros lo más importante es la salud de la bebé".

La hija de Isabel Pantoja ha querido agradecer todo el apoyo y el cariño que está recibiendo tanto ella como su prima, Anabel Pantoja, y David Rodríguez. "Quiero agradecer a toda la gente que le ha mandado mensajes a Anabel, a David a mí también, y sobre todo el respeto con el que habéis tratado, tanto vosotros como a los compañeros de ‘TardeAR’ porque muchos, creo que por pudor, no me han preguntado, y los únicos siete que me han preguntado, no me han dicho ni qué le pasa a la niña, vamos para nada. Me habéis mandado mucho ánimo y mucha fuerza. Así que mil gracias por también entender esa parte y no ponerme en un compromiso porque he sentido de verdad mucho cariño y se lo he podido trasladar a mi prima y a David que lo necesitan mucho".

Isa Pantoja ha continuado diciendo: "Realmente en esos momentos nadie sobraba, todo el mundo que iba, era para darle su cariño y su apoyo. Tiene a mucha gente quela quiere, que son gente maravillosa de allí, de Canarias, que yo también he tenido la oportunidad de compartir momentos con ella, no solamente ahora sino en otros momentos. Son gente que la quiere muchísimo, que están ahí para darle su apoyo y se han portado muy bien con ella, como con los que estamos allí. La gente de fuera que también ha ido, ha estado donde tiene que estar y era súper necesario. El claro ejemplo de que cuando tú quieres estar en algún sitio, da igual si te sacan, si no te sacan, si comentan... Al final, estás haciendo algo bueno, con cariño, con el corazón".

Isa Pantoja habla tras el inrgeso de la hija de Anabel Pantoja

Isab Pantoja sobre el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja: "La situación de verdad ha sido un horror"

Después, Isa Pantoja ha incidido en la importancia que tiene en estos momentos el cariño que está recibiendo su prima Anabel Pantoja. "Así que tiene a mucha gente que la quiere y, en esos momentos que son súper duros, también tiene esa parte positiva y nada, mucha paciencia". Por último, ha comentado: "Yo estoy también a la espera de que todo vuelva a la normalidad porque esto nadie se lo espera nunca, da igual la edad, en verdad, pero es que una niña tan pequeñita, tan buena, tan sana... La situación de verdad ha sido un horror. Es que no puedo decir otra cosa".

A continuación, el periodista Antonio Rossi ha señalado en el programa: "Las alarmas nos llegan a todos nosotros por esa manera de volcaros toda la familia y amigos, que os trasladáis allí. Ante eso, Anabel supongo que lo agradecerá, y tiene que estar agradecida, de recibir todo el cariño, independientemente de los momentos que ha pasado, la familia y la situación".