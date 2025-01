Anabel Pantoja y David reciben una buena noticia en el segundo cumple mes de su hija: última hora de su estado de salud 

Anabel Pantoja y David Rodríguez han recibido buenas noticias después de que su hija Alma lleve 14 días ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria con pronóstico reservado.

La hija de Anabel cumplió dos meses el 23 de enero y la sobrina de Isabel Pantoja publicó un emotivo vídeo en el que ha compartido imágenes de ella estando embarazada y con su hija Alma. Un vídeo que provocó las lágrimas de más de uno, incluida de Belén Esteban, que es íntima amiga de Anabel.

La hija de Anabel Pantoja ya se encuentra en planta: última hora de su estado de salud

Este jueves 23 de enero, Anabel Pantoja, su pareja y familia han recibido el mejor de los regalos por el segundo cumple mes de su hija, Alma ha abandonado la UMI y ya se encuentra en planta. Una muy buena noticia para todos después de 14 días de gran preocupación por el estado de salud de la pequeña.

La presentadora de ‘Ni que fuéramos shhh’, María Patiño, era quien comunicó la noticia, además de rectificar una información errónea que había dado. "Tengo que decir algo que ayer no me ajusté a la realidad, cosa que por cierto celebro. Me he equivocado. Alma ya está en planta y yo ayer cometí el error de decir que estaba todavía en la UCI. Me alegro de mi equivocación más que nunca", señaló en directo.

Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez han recibido así una feliz noticia después de días de mucha angustia y preocupación. Ahora, se encuentran esperanzados en poder conseguir el ansiado alta hospitalaria y regresar pronto a casa.

El periodista Antonio Rossi dio la última hora del estado de salud de la hija de Anabel Pantoja. "La evolución de Alma es positiva, según las últimas noticias. Siguen contentos y a la espera de que cuando tenga absoluta estabilidad, ya decidan darle el alta. Las cosas que han ido viendo esta semana, son todas positivas", comentó este jueves en ‘Vamos a ver’.

Ya el pasado lunes 20 de enero, Rossi señaló que "la situación era favorable" porque no había "involución". "Si la evolución sigue igual y todo avanza bien y veremos cuándo le dieran el alta... la intención de Isabel Pantoja, la idea que tiene en su cabeza, que sobrevuela ya, es el verla en la casa. Sería una visita fuera del hospital", comentó ya entonces. Además, el hecho de que Isabel Pantoja regresara a Madrid el sábado tras llevar una semana en Gran Canaria también fue un movimiento muy significativo de que la hija de Anabel Pantoja evolucionaba favorablemente.

Anabel Pantoja publica un emotivo video por el 2 cumple mes de su hija

Las lágrimas de Belén Esteban por el vídeo que ha publicado Anabel Pantoja con su hija

La colaboradora de ‘Ni que fuéramos shhh’, Belén Esteban, no pudo contener las lágrimas al ver el vídeo que ha compartido en su Instagram Anabel Pantoja , donde se puede ver cómo vivió su embarazo e imágenes previas, durante y posteriores al parto. La ex de Jesulín se emociona cada vez que ve el vídeo después de todo lo que ha sufrido la familia en los últimos días por el estado de salud de la pequeña. “Es muy bonito el vídeo. El vídeo es precioso”, señaló Belén Esteban mientras se secaba las lágrimas.

Después, reveló el plan que tiene Anabel Pantoja para cuando se hija sea mayor. “Ella tiene todo preparado para que, cuando su niña sea mayor, vea todo. Me emociono porque para mí el vídeo es… Cuando lo he visto hoy he llorado”, confesó. “Para la familia y los amigos cercanos, Alma es también como nuestra, entonces te emocionas porque los quieres a ellos, quieres a la niña…”, manifestó emocionada.

Belén Esteban se emociona al ver el video de Anabel Pantoja y su hija

Las primeras palabras de Anabel Pantoja tras el ingreso de su hija

Una prueba de que la evolución es positiva es que por fin se pudo ver a Anabel Pantoja. El miércoles se publicaron las primeras imágenes de la influencer saliendo del hospital. Un día antes, Anabel compartió sus primeras palabras en las redes sociales tras el ingreso de su hija en la UCI. "Hace 11 días se paró mi vida pero aquí seguimos, luchando con amor y fe, avanzando paso a paso", comenzó diciendo en el comunicado. Después, desveló que la niña se encontraba bien y agredecía el trabajo que está realizando el equipo médico. "Alma está bien, gracias a Dios, y al maravilloso hospital que no nos soltó la mano desde que llegamos".

Como se viene contando en los últimos días, se trata de un proceso largo y cada día y cada hora son fundamentales, a pesar de ello, la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado optimista. "Ahora seguimos adelante, subiendo un escalón más en este camino". Anabel Pantoja también quiso dar las gracias por todo el cariño y apoyo que está recibiendo. "Quiero agradecer, desde el corazón, todo el apoyo y las muestras de cariño que hemos recibido de todos y de todas partes... Gracias por rezar por Alma y enviarnos tantas fuerzas y amor. De verdad sentimos ese abrazo que nos ayuda a seguir adelante con más esperanza".

Después, Anabel Pantoja ha hecho una petición a los medios de comunicación que hacen guardia en la puerta del hospital y en su casa. "Solo pedimos, con todo el respeto, que los medios nos permitan vivir este proceso como padres con tranquilidad, sin especulación ni exigencias sobre lo que ha ocurrido". Tras ello, expresó cuál es su mayor deseo en estos momentos. "Nuestro mayor deseo es que este mal sueño pase pronto y podamos volver a casa con nuestra hija".

La sobrina de Isabel Pantoja es consciente del interés mediático que ha generado el ingreso de su hija Alma al ser ella un personaje del mundo del corazón pero ha pedido que tanto a ella como a su pareja David Rodríguez les dejen vivir con tranquilidad e intimidad en los próximos días cuando salgan del hospital. "Sabemos que, al ser personaje público, esto trae consigo un precio. Pero sí pediría que nos permitan vivir estos días con un poco de normalidad: poder ir y venir del hospital, hacer turnos, salir a desayunar o a comer, o simplemente salir a lavar ropa sin sentirnos observados, perseguidos por las cámaras".

Anabel Pantoja acabó el comunicado diciendo: "Por encima de todo, pedimos respeto no solo por nosotros, sino por los demás pacientes del hospital. Gracias de corazón por estar con nosotros en este momento".