Mutismo, problemas de sueño y depresión: las secuelas de la DANA en los niños valencianos

Aunque para muchos parece ya un hecho lejano, el paso de la DANA por Valencia aún acarrea importantes efectos y daños sobre los valencianos. La comunidad trabaja en recuperarse y volver a la normalidad, pero es una carrera de fondo. Mientras miles de familias aguardan la llegada de ayudas económicas, los más pequeños sufren otro tipo de secuelas. La organización Save the Children denuncia los efectos de la gota fría en los niños, que asumen importantes retos de salud y educación.

Son más de 70.000 los menores afectados que viven esta situación. El día 29 de octubre marcaba un antes y un después en la vida de miles de familias. Padres y madres se muestran preocupados ante retos como la repercusión en su salud mental o física al vivir en condiciones insalubres. Además, el paso del temporal dejaba colegios e intalaciones completamente destruidas, algo que a día de hoy aún impide que los pequeños y jóvenes reciban una educación consistente e ininterrumpida.

Mutismo y depresión en niños

"Algunos adolescentes han experimentado ira, rabia, problemas de sueño y confusión, y algunos de ellos y ellas han entrado en una etapa de tristeza", ha explicado Save the Children. Y es posible hablar de casos concretos. “Mis hijos, la tarde que pasó todo no paraban de llorar al ver la situación y al mayor hasta le dio un ataque de pánico y se desmayó", explica Sandra, madre de Sedaví con tres hijos de tres, siete y once años. "A día de hoy está siendo medicado porque está sufriendo mucho: no duerme bien, tiene pesadillas, se encuentra mal muchos días, me llaman del colegio para que lo recoja…", explica.

El mutismo, miedo a fenómenos atmosféricos y pesadillas recurrentes afectan a muchos de ellos. Sandra continúa y habla del caso de su hijo mediano, que sufre hiperactividad por ansiedad "Le han diagnosticado una hiperactividad por ansiedad. Tiene demasiada energía y muchos nervios, lo que hace que no le vea el peligro a nada y tengamos accidentes domésticos a menudo", explica la madre preocupada. Y en esta línea, el director de Save the Children de la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernánez, lanza una petición: el refuerzo de los servicios sanitarios para estos niños tras el paso de la DANA.

"Estos niños y niñas y sus familias necesitan sobre todo atención psicológica, porque el impacto en su salud mental ha sido enorme. Es muy importante que la tratemos ahora para evitar problemas mayores en el futuro”, afirma. Y lo cierto es que la repercusión de comenzar a sufrir problemas de este tipo a temprana edad no es nada bueno, pues pueden agravarse y derivar en patologías más serias con el paso del tiempo. La depresión, enfado o los problemas para conciliar el sueño también dañan a muchos de los 70.000 menores afectados.

Casas insalubres y clases interrumpidas

El daño a las infraestructuras ponía en pausa la vida de los valencianos afectados por la gota fría, efecto que aún es palpable. En el caso de los niños, el caso se agrava. Son muchos los que cuentan con condiciones de lo más precarias en sus casas, pero la situación se mantiene en la misma situación al llegar a sus colegios y aulas. Los daños y destrozos materiales hacen que acudir a clase todos los días en un horario estable sea imposible. Así, son muchos los contenidos que los jóvenes no están pudiendo adquirir ni cursar, lo que hace más que necesario el refuerzo del seguimiento de estos alumnos y su reubicación en otros centros educativos.