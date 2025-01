Tot OK?, una nueva herramienta para detectar casos de violencia infantil

Tot OK? es un nuevo servicio que permite a la ciudadanía reportar sospechas o situaciones de violencia que involucren a menores de edad. Esta iniciativa busca ofrecer un canal accesible para que cualquier persona pueda alertar sobre posibles casos de maltrato infantil. El servicio está diseñado para garantizar la confidencialidad de quienes decidan utilizarlo, protegiendo así tanto a los denunciantes como a las posibles víctimas. La violencia contra niños, niñas y adolescentes es un problema que preocupa a las autoridades y a la sociedad en general, y Tot OK? surge como una herramienta para combatirlo de manera efectiva.

¿Cómo funciona este servicio?

El funcionamiento de Tot OK? es sencillo y busca facilitar al máximo el proceso de denuncia. Los ciudadanos pueden acceder al servicio a través de una plataforma en línea, donde podrán completar un formulario con la información relevante sobre el caso que desean reportar. Además, se ofrece la opción de realizar la denuncia de manera anónima, lo que puede incentivar a más personas a participar sin temor a represalias. Una vez recibida la información, las autoridades competentes se encargarán de investigar y tomar las medidas necesarias para proteger a los menores involucrados. Este sistema busca ser una herramienta clave en la lucha contra el maltrato infantil. El objetivo principal de Tot OK? es crear un entorno seguro y de confianza para que los ciudadanos se sientan cómodos al reportar situaciones sospechosas.

Este servicio no solo está dirigido a adultos, sino que también se alienta a los propios adolescentes a utilizarlo si consideran que están en una situación de riesgo. La accesibilidad es una prioridad, por lo que la plataforma está diseñada para ser fácil de usar y comprensible para personas de todas las edades. La protección de los menores es la máxima prioridad, y Tot OK? pretende ser un aliado en esta causa.

La importancia de la denuncia

Denunciar situaciones de violencia es fundamental para prevenir y erradicar el maltrato infantil. Muchas veces, estos casos pasan desapercibidos o no se denuncian por miedo o desconocimiento. Tot OK? pretende cambiar esta realidad ofreciendo un canal seguro y eficaz para que la ciudadanía pueda actuar. La colaboración entre las autoridades y la sociedad es esencial para proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia. El compromiso de todos es necesario para garantizar un entorno seguro para los menores. Además de facilitar la denuncia, Tot OK? también busca concienciar a la población sobre la importancia de estar atentos a posibles signos de violencia.

La educación y la sensibilización son herramientas clave para prevenir el maltrato infantil. A través de campañas informativas y talleres, se pretende llegar a un público amplio y diverso, promoviendo una cultura de protección hacia los menores. La prevención es un aspecto crucial en la lucha contra la violencia infantil, y Tot OK? se compromete a trabajar en esta dirección. La implementación de Tot OK? es un paso importante en la lucha contra la violencia infantil, pero no es el único.

Se necesita un esfuerzo conjunto de toda la sociedad para abordar este problema de manera integral. Las instituciones, las familias y los individuos deben colaborar para crear un entorno seguro y protector para los menores. Tot OK? es una herramienta valiosa en este esfuerzo, pero su éxito dependerá de la participación activa de todos. La responsabilidad compartida es clave para lograr un cambio significativo.

En resumen, Tot OK? es una iniciativa que busca facilitar la denuncia de situaciones de violencia contra menores, ofreciendo un canal seguro y accesible para la ciudadanía. La protección de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad, y este servicio se presenta como una herramienta valiosa para lograrlo. La colaboración y el compromiso de toda la sociedad son esenciales para erradicar el maltrato infantil y garantizar un entorno seguro para los menores. Tot OK? invita a todos a ser parte de esta causa y a actuar en beneficio de los más vulnerables.

.Tot OK? es un servicio público, confidencial y gratuito que opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Está dirigido a cinco tipos de usuario: “niños y niñas”, “adolescentes”, “jóvenes”, “profesionales del ámbito de la infancia” y “ciudadanía”, con lenguaje adaptado a las edades y conocimientos.

Persigue los siguientes objetivos:

Hacer aflorar situaciones de riesgo, especialmente entre niños y adolescentes.

Adaptar los canales de comunicación a los que utilizan habitualmente adolescentes y jóvenes.

Guiar a los niños, adolescentes y jóvenes que están sufriendo violencia en la comprensión de su situación.

Orientar a profesionales y ciudadanía sobre cómo detectar y denunciar las situaciones de riesgo.

Ser un espacio para las consultas anónimas, con la opción de dejar los datos de las personas afectadas.

Datos Infancia Responde 116 111

El teléfono Infància Respon recibió durante el año 2024 más de 11.000 llamadas. En 2023, la mayoría de las llamadas fueron hechas por profesionales y solo el 6,7% fueron llamadas de niños o adolescentes.

El servicio aborda el maltrato físico y psicológico, la negligencia, el abuso sexual, el acoso escolar o el ciberacoso, entre otros.

Circuito de atención

Ante una llamada, las profesionales del servicio recogen los datos básicos del caso. Si hacen referencia a un niño o adolescente con expediente abierto a la DGAIA, el servicio realiza el traspaso al Equipo Funcional de Infancia correspondiente.

En cuanto a casos nuevos, orientan al usuario o derivan el caso a otros servicios para garantizar una respuesta adecuada y coordinada.