Marta Peñate publica sus conversaciones con Lester: "Voy a desenmascararle"

Marta Peñate no para de sorprenderse con todo lo que hace su exnovio, Lester Duque,del que dice sentir vergüenza ajena, después de que este publicara una foto de su novia Patri desnuda en la cama, que habría provocado la ruptura de la pareja. Aunque después se les ha vuelto a ver juntos.

"Todo me da vergüenza ajena, la foto de Patri, la forma de llamar la atención. Todo. Siento vergüenza ajena del exnovio que tengo. Si realmente dijera lo que pienso se caería el mundo. Payaso, ridículo", ha señalado Marta en su Instagram.

Marta también se ha pronunciado tras las palabras de Patricia Pérez en las que hablaba de la ruptura de la relación con el concursante de 'La isla de las tentaciones 2' tras una supuesta infidelidad por parte de él y dejaba caer la posibilidad de un embarazo ya que "no le viene la regla".

"Que una tía ceda, que se suba una foto tuya a cuatro patas en esa situación. Te inventas un embarazo Patri, ¿eso es una chica que está sufriendo?", señaló Peñate. Además les ha tachado de "ridículos, montajistas y ser capaces de cualquier cosa".

Tanto Patrícia como Lester son unos ridículos, montajistas, y capaces de cualquier cosa por este tipo de noticias. https://t.co/EQtvriNdk9 — Marta Peñate Amador (@_MartaGH16_) November 7, 2020

Lester, sobre Patri: "A esa no la quiero no ver en pintura"

La exnovia de Lester lleva burlándose de la pareja desde que salieron del concurso. Sin embargo, ahora Marta también ha publicado varias conversaciones con su ex, en las que muestra como este se ríe de ella sin piedad continuamente.

En uno de los chats de Whatsapp Lester le propone a Marta hacer algunos Tiktok juntos, a lo que ella le escribe que los haga con Patri. "A esa no la quiero ni ver en pintura", le responde él.Peñate, incrédula ante lo que le dice, le pone que se está riendo de ella: "Yo creo que hay una cámara aquí y tú te ríes de mi".

"¿Quieres algo del Max Donal?"

Sin embargo, esta no es la única conversación que ha publicado. Marta ha subido a Instagram otra que se produjo una semana antes de entrar en 'La isla de las tentaciones 2'. Después de que Marta le expresara sus sentimientos al que era su novio desde hace once años, a Lester no se le ocurrió otra cosa que reírse de ella y ponerle un: "¿Quieres algo del Max Donal?".

Sobre la imagen, Marta ha escrito: "Pues así entré yo a 'La Isla', ¿y se sigue riendo de mí?".

Por todo estos feos que le ha hecho su exnovio, Marta ha señalado que está dispuesta a "desenmascararle un poco".

"Si yo quiero lo hundo y entenderíais todo"

En otra de las publicaciones, Marta ha hecho una "reflexión", en la que señala sentirse "avergonzada por mil cosas que hice en la isla que van hasta en contra de mis principios".

Después indica que se "está avergonzando de este chico". "No sé cuando se acabará este bucle. ¿Pero me creéis que si yo quiero lo hundo y entenderíais todo lo que me pasó en la isla? Incluyendo mis reacciones".

Además, asegura que todos "los cambios que he tenido de humor son causados por este chico". "Hay gente que se vuelve loca dependiendo con quien esté", ha señalado. También le dedica unas palabras a Patricia: "Y la señora 4k (la 'novia' del señor), pues qué decir, la gente que opine sobre la pena que da".