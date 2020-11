Lester publica esta foto de su novia Patricia totalmente desnuda y dice que fue "sin querer"

A Lester, de 'La isla de las tentaciones 2', le están lloviendo las críticas después de que haya publicado una foto de su novia Patri totalmente desnuda en la cama en Instagram Stories.

Aunque la imagen de Patricia, en una postura muy sexual ('a cuatro patas'), la borró a los pocos minutos pero ya era demasiado tarde: muchos usuarios de las redes sociales ya la habían visto, incluso habían hecho una captura de la fotografía y rápidamente comenzó a difundirse por Internet.

"Da muchísimo asco", "qué cerdo" o "flipando con lo de Lester, qué ser más despreciable", son algunos de las críticas que está recibiendo en las redes sociales.

Ante la polémica suscitada, el exnovio de Marta Peñate se grabó un vídeo dando su versión de lo sucedido y explicó que había sido "sin querer".

"A ver chicos, a todos los que habéis visto la foto de Patricia quiero que sepáis que ha sido sin querer. Que esa foto la hemos subido entre ella y yo sin querer, porque estábamos sacándonos fotos aquí jugando, cosas de pareja. Ella me sacaba a mi, yo le sacaba a ella y sin querer se nos ha subido la foto. Así que espero que todos la borréis, tengáis un poco de decencia y os metáis los comentarios que tenéis por el culo", se excusó en Instagram.

En el vídeo se ve a Lester desnudo y con un albornoz, al igual que Patricia, a la que enfoca en uno de los momentos, y se la ve con gesto de preocupación mientras mira el móvil.

Sin embargo, muchos usuarios creen que fue un montaje y la pareja lo hizo aposta para ganar protagonismo y que se siga hablando de ellos.

La foto de Patri se publicaba además coincidiendo con el estreno de 'La casa fuerte 2', justo el día en el que su ex, Marta Peñate, celebraba su 30 cumpleaños.

Días antes ya se les ha visto teniendo una discusión en plena calle en Madrid y en otra ocasión se escuchó a Lester insultar a su pareja Patricia en un directo de Instagram.

¿Crees que Lester publicó la foto sin querer o fue para ganar protagonismo?

Después de ver cómo trata Lester a Patri de mal seguro que la foto la subió intencionadamente para fastidiarla. Siempre supe que este chico no era de fiar y no era el santo que intentaba vender. Normal que Marta terminara harto de él después de 11 años 🤮 pic.twitter.com/CkIRMrGH1T

Estoy de acuerdo con que publicar y difundir esa foto es desafortunado. Pero lo de la decencia Lester??? Y lo mejor ha sido que la foto se ha subido sin querer... SIN QUERER QUERIENDO NO?? Los comentarios los has propiciado tú guapete. Deja las manos quietas pic.twitter.com/Ea3UxRKpR4

Que asco me da Lester, subiendo un foto de Patri desnuda, que no puede haberla subido sin querer

lester siempre me cayó mal (mentira al principio del concurso me hacía gracia pero me da vergüenza admitirlo vaya cerdo😭)