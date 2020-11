Patricia rompe con Lester tras publicar una foto de ella totalmente desnuda y suelta un bombazo

Lester Duque y Patricia Pérez, de 'La isla de las tentaciones 2', han roto su relación después de que el canario publicara una foto de Patri totalmente desnuda en Instagram, en una postura sexual. A los minutos el exnovio de Marta Peñate la eliminó y explicó en un vídeo que había sido "sin querer". Sin embargo, pocos creyeron esta versión y lo tildaron de montaje.

Tras publicarse la polémica imagen, Patri explicó después a través de varias Stories otra situación que había vivido con el canario y por la que decidió romper con Lester, por un supuesta infidelidad "He pasado una noche de mierda, en un hospital, sola en Madrid. La única persona que esperaba era Lester, pero no apareció. Mientras, se estaba liando con niñatas. Eso es lo que le llena en su nueva vida, me alegro por él", indicó el pasado sábado en unos vídeos que luego borraría.

Sin embargo, en ningún momento explicó cuál había sido el motivo de la visita al hospital.

Tras eliminar estas Stories, la extentadora subió otras nuevas en las que pedía con lágrimas en los ojos que Lester y Marta dejasen de hablar de ella y que no quería saber nada más de ellos. "Quiero que dejen de hablar de mí. Yo no quiero hablar de nadie, y explicar que la foto fue un fallo, y que no fue adrede", señaló después.

Lester ahora pretende dejar a sus seguidores de babosos cuando ha sido él el que ha publicado la foto, hay que tenerlos cuadrados pic.twitter.com/yTyGPVKsIv — ADOROMIVIDA🦉🇺🇾 (@DIOSAPELITOZ) November 6, 2020

Patri confirma que está soltera y suelta un bombazo

Después, decía muy afectada: "Yo quiero a alguien que me quiera de verdad, me valore y me cuide. Creo que me lo merezco. Ante todo soy persona, tengo sentimientos y principios, cosa que otras personas no tienen. Quiero a Lester, ha sido poco tiempo pero muy intenso. No me voy a olvidar de él de un día para otro, no puedo luchar contra algo que no funciona", comentó, para después confirmar la ruptura: "Estoy soltera".

¿Patri embarazada?

El fin de la relación no fue lo único que soltó la exconcursante de 'La isla de las Tentaciones'. después soltó otra bomba: podría estar embarazada de Lester. "No me viene la regla. Me he hecho el test y ha dado negativo, pero me sigue sin bajar", indicó en Instagram.

A pesar de todo lo que ha pasado, Patricia prefiere quedarse con lo bueno que ha vivido junto a Lester y publicó una foto de los dos juntos como recuerdo de lo felices que fueron. "Voy a dejar esta foto para recordar que en algún momento de la relación fuimos felices", ha escrito

Marta Peñate: "Siento vergüenza ajena del exnovio que tengo"

Marta ha publicado un vídeo con un filtro de Pinocho en el que se ríe de ellos, ya que cree que están mintiendo y sí que siguen juntos. "Madre mía como caen los pinochos por su propio peso", decía en las imágenes.

En otra publicación ha reconocido sentir "vergüenza ajena" de su ex, Lester. "Todo me da vergüenza ajena, la foto de Patri, la forma de llamar la atención. Todo. Siento vergüenza ajena del exnovio que tengo. Si realmente dijera lo que pienso se caería el mundo. Payaso, ridículo", confesaba.

Tras publicar Patri en sus Stories la historia de una posible infidelidad por parte del canario, Marta le dedicaba un mensaje a su exnovio: "Están contigo porque eres actualidad, pero a ellas les importas una mierda".

También le mandó un mensaje a Patricia. "Que una tía ceda, que se suba una foto tuya a cuatro patas en esa situación. Te inventas un embarazo Patri, ¿eso es una chica que está sufriendo?", concluía.

Lester insulta a Patri

La relación de Patri y Lester siempre ha estado envuelta en polémica y son muchos los que la consideran un montaje. Además de la foto de Patri totalmente desnuda en la cama, que justo se publicó coincidiendo con el estreno de 'La casa fuerte 2',y el día en el que su ex, Marta Peñate, celebraba su 30 cumpleaños, días antes ya se les ha visto teniendo una discusión en plena calle en Madrid.

En otra ocasión también se escuchó a Lester insultar a Patri en un directo de Instagram mientras creía que solo estaba hablando con Tom Brusse y Sandra y que su novia no estaba delante.