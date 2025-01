El famoso actor que ahora trabaja como conductor de Uber en Madrid

Todos los oficios son igual de dignos y válidos: actores, cocineros, cantantes, ingenieros, conductores, personal de limpieza o doctores. Cada uno de estos trabajas es de lo más necesario en el día a día, aunque es cierto que en ocasiones, que una persona desarrolle una u otra actividad puede sorprender al haber dado un vuelco de 180 grados a su carrera profesional. Y esto es lo que ha ocurrido con una celebritie que ha sido grabada por el equipo de TardeAR en la Estación de Atocha, en Madrid.

El profesional sorprende conduciendo un vehículo de Uber, la famosa empresa estadounidense que, junto a grupos como Cabify ponen en jaque desde hace años a los tradicionales taxis. Así, el que antes era actor en los programas '¡Hola Raffaella!' y 'Esto es un espectáculo' ahora es conductor profesional. Se trata de Luis Lorenzo, profesional que despegaba en la televisión de mano de profesionales como Raffaella Carrà y Bárbara Rey.

"Lo he hecho por sobrevivir"

Luis Lorenzo también ha participado en produccione tan icónicas como 'Médico de Familia' y 'Hospital Central', pero parece ser que su carrera como actor no tuvo todo el éxito que este pudo desear. En este viaje han podido influir de forma drástica graves circunstancias personales, como ser acusado de asesinato tras la muerte de la tía de su mujer, Arantxa Palomino. Tras un largo proceso judicial, Lorenzo estuvo a punto de entrar en la cárcel.

A pesar de todo, parece que Luis Lorenzo no tiene pensado continuar en esta profesión por mucho más tiempo. Leticia Requejo, del equipo de TardeAR, mantenía una conversación telefónica con el exactor. "Es una cosa que he hecho de forma temporal y no voy a continuar. De hecho, ya no sigo. Lo hice temporalmente por una sustitución pero ya no continúo", ha explicado Lorenzo. "Lo que he hecho es buscarme la vida, porque el juzgado sigue teniendo retenida una cantidad muy importante de mi dinero, y hasta que no se solucione tengo que seguir adelante. Simplemente lo he hecho por sobrevivir", añade.