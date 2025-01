Bárbara Rey responde a Agatha Ruiz de la Prada: "Estás viviendo como una que no se lava"

Agatha Ruiz de la Prada es conocida por sus creaciones y diseños de moda, pero también por su mediática vida personal y polémicos comentarios. La diseñadora nunca ha tenido pelos en la lengua, y eso en ocasiones le ha costado recibir críticas y verse envuelta en escándalos públicos. Así, en esta ocasión el motivo ha sido un desafortunado comentario en el programa de Fiesta, formato de Telecinco. A pesar de acudir al programa de Emma García con la única intención de presentar su segundo libre, esto ha pasado a segundo plano tras una de sus afirmaciones.

Al tratar de explicar los cambios que De la Prada atraviesa en su vida, la madrileña explica como trata de volver a sus orígenes. Así, en este proceso trabaja por despejar su casa y eliminar todo lo que sobra o no le suma nada en su día a día. Lo que podía parecer una información inocente tornó en el centro de la polémica. "Compré la casa sin verla, sin visitarla, eso no lo hace nadie, pero he acertado, es justo lo que necesitaba", explicó la diseñadora.

El comentario de la polémica

Muchos tachan el comentario de 'racista', y es que Agatha Ruiz de la Prada compara su forma de vivir sacando a relucir el nombre de un colectivo: el de los gitanos. "Aún no estoy instalada, estoy viviendo como las gitanas aún en mi casa vieja pero completamente desmantelada, sin cocina ni nada, sin nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá", afirmó Ágatha Ruiz de la Prada. Tras estas declaraciones, la cantante y actriz Lolita Flores se ha pronunciado para defender al colectivo y denunciar el racismo de este tipo de comentarios.

"Que pena que aún hables así de los gitanos, yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya", ha denunciado Lolita Flores en sus redes sociales. "Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo", sentencia Lolita. "Hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad es que te consideraba una mujer íntegra, veo que no Ágatha Ruiz de la Prada, qué decepción", ha escrito Lolita Flores en su cuenta en Instagram.

Bárbara Rey carga contra la diseñadora

La cantante también ha denunciado la actitud de Telecinco, y en concreto la actitud de la presentadora Emma García durante la emisión de Fiesta. Lo ha hecho también en sus redes sociales. "Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar, ni un programa como Fiesta no diga nada y deje ese comentario pasar por alto", ha escrito en sus redes sociales.

Finalmente, es importante destacar que la cantante no ha sido la única que ha decidido no pasar por alto las declaraciones de la diseñadora. Bárbara Rey, madre de Ángel Cristo, también se ha pronunciado. "Mis amigas gitanas tienen cocina, lavabo, sofá y son muy limpias, si tú estás viviendo así, no estás viviendo como una gitana, estás viviendo como una que no se lava, que no se ducha, que no cocina, o sea un poco guarrilla más bien, no como una gitana", afirma la actriz.