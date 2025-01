Kiko Hernández sentencia: "Quitan a Ana Rosa Quintana porque es el primer cambio antes de quitar 'TardeAR'"

El regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco desde el próximo 3 de febrero y por tanto, el abandono de su programa 'TardeAR' ha supuesto una bomba en el mundo de la televisión. La noticia se conoció este miércoles pasadas las 19:30 de la tarde y causó una gran sorpresa. Sonsoles Ónega se quedó atónita al enterarse en directo y tuvo una sorprendente reacción. A la presentadora de Antena 3, rival directa de Ana Rosa desde septiembre de 2023, se la vio abandonar el plató hasta en dos ocasiones. Sus idas y venidas causaron inquietud, confusión y hasta preocupación en sus colaboradores de 'Y ahora Sonsoles' y en su entrevistado, el peluquero Manuel Zamorano que señaló: “Me estás asustando, ¿qué pasa?”. Sonsoles cuchicheó con sus compañeros algo e hizo el gesto de llevarse el dedo índice a la boca, mandando callar.

Quienes también se enteraron del bombazo en directo, fue el equipo y colaboradores del programa 'Ni que fuéramos Shhh'. El periodista Javier de Hoyos fue el encargado de dar la noticia del regreso de Ana Rosa a las mañanas de Telecinco pero antes de contarlo públicamente, le mostró a los colaboradores, de uno en uno, la información en su teléfono móvil. Kiko Hernández se quedó atónito y se llevó la mano a la boca al leer de qué se trataba y Belén Esteban se llevó las manos a la cabeza. "La madre que me parió, qué listos somos. Va a haber aquí, va a haber aquí...", comentó para después recordar: "Esto se habló aquí antes de verano lo dijimos y dijimos: ‘si pasa, se va a liar muy gorda’".

Kiko Hernández asegura que "Ana Rosa no ha podido con las tardes y Sonsoles se la ha comido con patatas fritas"

Tras ello, dieron a conocer en el programa la explicación que había dado Ana Rosa Quintana de este cambio a las mañanas. "Me he enterado esta mañana y es una estrategia de programación de esta cadena", dijo, para después añadir: "Es una reorganización de la mañana pero al final siguen más o menos la misma estructura".

Por su parte, la presentadora María Patiño señaló: "Sí que se habló al principio de esta temporada, que volvía a la mañana. Ana Rosa lo negó diciendo que seguiría en la tarde. Desconozco los motivos si es porque quieren reactivar la mañana...". Entonces, Kiko Hernández la interrumpió y estalló: “¡Contemos la verdad! Ana Rosa no ha podido con las tardes. Sonsoles se la ha comido con patatas fritas y esta señora, con las orejas gachas se va a la mañana”.

Tras ello, Belén Esteban apostilló: "También hay que decir que Ana Rosa quería ir por la mañana. Decía que no, pero a Ana Rosa se la notaba". Justo unos días antes, la ex de Jesulín de Ubrique había fantaseado con el poder competir con Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega después de que se publicara que TVE había fichado a Belén Esteban y María Patiño para trabajar en un nuevo magazine junto a Marc Giró en las tardes de La 1.

Entonces, María Patiño comentó: "Cuando ella afirma que hay que reconstruir las mañanas, es cierto que hay días que gana 'la mañan'a a 'Espejo Público' pero en esta temporada, están muy igualados y son muchos los días en los que 'Espejo' supera 'la mañana'. Me llama la atención que diga 'reconstruir la mañana' cuando el problema lo tienen en la tarde". Kiko Hernández manifestó: "Hay que ser valiente y decir: 'La tarde, no he podido con ella. La tarde se ha hundido en Telecinco'".

Belén Esteban criticó las palabras que había empleado Ana Rosa para explicar por qué vuelve a las mañanas. "Conozco a Ana Rosa y la tengo cariño pero me parece muy mal esa frase porque no puedes desmerecer tanto a Joaquín Prat y a los colaboradores porque las cosas como son...". La presentadora de 'Ni que fuéramos Shhh', María Patiño, apostilló: "El dato de la tarde es mucho más preocupante que el de la mañana".

Kiko Hernández se queda atónito con la noticia

Kiko Hernández explica el que podría ser el verdadero motivo de quitar a Ana Rosa de 'TardeAR'

El colaborador Kiko Hernández explicó entonces el que podría ser el verdadero motivo del regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas. "¿Puedo decir una cosa? Quitan a Ana Rosa Quintana porque es el primer cambio antes de quitar 'TardeAR'. No pueden quitar 'TardeAR' teniendo a Ana Rosa Quintana de presentadora, sobre todo, porque para quitar algo, hay que tener un recambio pero primero quitan a la presentadora y luego ya se cargan el programa". Después, Kiko manifestó: "¿Sabes lo que pasa? Que cuando se compra un Ferrari amarillo, los primeros días te gusta, pero luego te cansa, es muy chillón. Esa frase la dijeron con nosotros también"

María Patiño indicó: "Sí, pero están tratando de evitar el titular de 'Ana Rosa Quintana...'. Pero de verdad, la sociedad, a estas alturas, no es tonta. No pasa nada. Yo he estado en programas que han fracasado. Estuve en un programa que duró cuatro meses".

Tras ello, Kiko Hernández comentó: "¿Pero tú te imaginas el titular de mañana? No hay nadie en su sano juicio que ponga que hay que reconstruir las mañanas. Van a poner: 'Ana Rosa Quintana fracasa en las trades. Sonsoles se lleva la tarde de televisión, punto". Entonces, Belén Esteban señaló que eso no iba a ocurrir: "No van a poner eso porque Ana Rosa tiene muchos colaboradores que trabajan en diferentes medios".

Kiko Hernández se pronuncia tras el regreso de Ana Rosa

Con el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas con 'El programa de Ana Rosa' habrá una remodelación de la franja matinal en Telecinco. Se mantendrá 'La Mirada Crítica' con Ana Terradillos, pero con una versión reformulada, después irá 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver', con Joaquín Prat al frente; y por la tarde, Verónica Dulanto y Frank Blanco serán los presentadores de 'TardeAR' a partir del próximo 3 de febrero.

La audiencia de 'TardeAR' preocupaba desde hace un tiempo a la cadena. El pasado lunes 20 de enero, 'TardeAR', con Ana Rosa Quintana al frente, hizo un 7,7% de cuota de pantalla y 694.000 seguidores, un mínimo histórico, y un daro que sitúa a la cadena por debajo de la media, mientras que el programa 'Y ahora Sonsoles' hizo un 11% y 1 millón de espectadores en Antena. La serie 'La Promesa' de TVE, que es la reina de las tardes, obtuvo un 14,2% y cerca de 1,3 millones de seguidores.

Ana Rosa Quintana explica por qué regresa a las mañanas

Nada más conocerse la noticia de su regreso a las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana se pronunció en directo en 'TardeAR': "Quiero dar una noticia que afecta a 'TardeAR' y prefiero contarla yo. Vuelvo a las mañanas de Telecinco. Me he enterado esta mañana y es una estrategia de programación de esta cadena", señaló, para después decir: "Llevo 21 años en esta cadena y estoy aquí para jugar a favor y empujar todo lo que pueda. Quiero que lo sepáis vosotros porque todos nos hemos enterado prácticamente la mismo tiempo".

Ana Rosa explicó por qué regresa a las mañanas: "Poco más os puedo decir porque es muy reciente. Es una reorganización de la mañana pero al final siguen más o menos la misma estructura salvo que vuelve 'El Programa de Ana Rosa'". La periodista continuó diciendo: "Es un orgullo que esta cadena siga confiando en nuestra productora para hacer toda la mañana. Como productora es un alivio que sigan todos los programas, porque siguen todos los puestos de trabajo".

Quintana ha expresado su agradecimiento a que la cadena tenga tanta confienza en su productora Unicorn Content. "Como productora es un orgullo que esta cadena siga confiando en nuestra productora para hacer toda la mañana, desde primerísima hora de la mañana hasta las 15 horas de la tarde y después 'TardeAR' desde las 17:30 que empezamos hasta las 8 de la tard. Hay que reconstruir la mañana, la tarde va a seguir".

Después, Ana Rosa indicó: "Gracias a Dios el que sigan todos los programas como productora es un alivio, porque siguen todos los puestos de trabajo, que eso es muy importante". Para finalizar, expresó: "Tengo el corazón partido porque estoy súper contenta con todos aquí, he descubierto a un montón de amigos. También es verdad que me reencuentro con el equipo de las mañanas con el que he estado 18 años. Vamos a estar más o menos en los mismos horarios, nos vamos a ver", indicó en 'TardeAR'.