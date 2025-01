Herrera asegura que Ana Obregón hizo llorar a Nia en las Campanadas de TVE: "Lo que vimos Los Morancos y yo..."

El presentador de las Campanadas en TVE desde Canarias, Roberto Herrera, que lleva al frente de esta retransmisión desde hace 23 años, ha desvelado aspectos desconocidos de Ana Obregón, como el supuesto mal trato que le dio Nia Correia (Estefanía Correia), ganadora de 'Operación Triunfo 2020', que lleva siendo su compañera en las Campanadas los tres últimos años.

Según ha relatado Herrera en una entrevista, los hechos se produjeron en el año 2022 cuando Ana Obregón y Los Morancos fueron los encargados de presentar las Campanadas en TVE desde la Puerta del Sol de Madrid. Para la actriz y presentadora esta era la quinta vez que despedía el año en la cadena pública, la última había sido en 2020, meses después de la muerte de su hijo Aless Lequio; mientras que para el dúo de cómicos, Jorge y César Cadaval, era su primera vez.

Ese año 2022, los encargados de presentar las Campanadas desde Canarias eran Roberto Herrera y Nia Correia. La cantante debutó ese año y desde entonces, los dos han sido los elegidos para seguir despidiendo el año en La 1 de TVE.

Roberto Herrera asegura que Ana Obregón hizo llorar a Nia en las Campanadas de TVE

En una entrevista que ha realizado ahora Roberto Herrera, ha desvelado un supuesto altercado que se produjo entre Ana Obregón y Nia durante la grabación del spot nacional de TVE de ese año, que llevó a la extriunfita a tomar la decisión de no aparecer. "Si te das cuenta, ese año en el spot publicitario de las Campanadas no sale Nia, ¿por qué sería? Nia lloró a lágrima viva", ha revelado a Eduardo Ramírez en el podcast ‘El Salpique’ de Radio Televisión Mogán.

El presentador de las Campanadas en Canarias señaló que lo que sucedió lo presenciaron tanto el dúo humorístico formado por Jorge y César Cadaval, como él y se quedaron atónitos. "Lo que yo vi y vieron mis compañeros de Los Morancos, de cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario... A mí se me cayó un mito", ha confesado.

Ramírez no daba crédito de lo que estaba escuchando: "¡Qué fuerte! Y mira que Nia ya lleva tres campanadas.". Tras ello, le ha preguntado por qué ocurrió aquello. Entonces, Roberto Herrera ha explicado el motivo por el que supuestamente Ana Obregón pudo actuar así. "Porque la niña es muy guapa, joven, etc. Y por eso no sale Nia en el spot nacional. Se negó a salir, porque le hizo llorar. Ahí se me cayó un mito".

El presentador canario solo ha tenido buenas palabras para su compañera en las Campanadas. "Nia es un sol de mujer. Súper sencilla, un encanto de mujer, no se queja de nada, se adapta a todo. Y ahí lo pasamos muy mal. Los Morancos y yo casi pues... Ahí, se me cayó un mito", ha vuelto a incidir.

El presentador de RTVE en Canarias ha contado esto de Ana Obregon… Que fuerte me parece y pobre Nia. pic.twitter.com/rawt75HZsN — Óscar ✵ ?? (@oscba1) January 17, 2025

La cantante Nia va a representar a España en el festival Viña del Mar

Casualmente, dentro de unas semanas, la cantante Nia, de 31 años, volverá a protagonizar titulares ya que va a representar a España este año en el Festival de Viña del Mar. La canaria se subirá al Anfiteatro de la Quinta Vergara con la canción ‘Caminito de lamento’ en la 64º edición del festival, que tendrá lugar entre el 23 y 28 de febrero.

Ana Obregón desmiente haber tratado mal a Nia

Tras la polémica suscitada, Ana Obregón se ha pronunciado al respecto desmintiendo que tratara mal a Nia. "Esto es una gilipollez", ha señalado en el programa 'TardeAR', para después añadir: "Yo no he tratado jamás mal a nadie".

Ana ha dado su versión de lo que ocurrió aquel día, durante la grabación del spot publicitario de las Campanadas del año 2022, donde Roberto Herrera ha asegurado que Nia decidió no salir tras lo que suceció con Obregón. "Esta chica llegó dos horas tarde, el equipo se cabreó, no nos dio tiempo a cenar... Yo tenía una misa que había organizado para mi hijo y no llegué a tiempo porque la niña me tuvo esperando dos horas maquillada y vestida", ha explicado.

Ana Obregón ha continuado dando su versión: "Nia llegó dos horas tarde. No le gustaba el vestido, ni el peinado, ni el maquillaje... y se puso a llorar", ha señalado. Después, la presentadora ha asegurado que fue el equipo de la cadena pública quien decidió que no saliera en el spot. "El equipo de TVE se cabreó tanto que dijo que fuera, que no saliera en la promo. Yo no llegué a la misa de mi hijo por culpa de ella", reitera.

La otra parte que, por el momento prefiere mantenerse en silencio, tan solo ha señalado que "no es cierto" lo que dice Ana Obregón. El colaborador de 'TardeAR', Miguel Ángel Nicolás, ha hablado con una persona muy cercana a Los Morancos que ha corroborado la versión que ha dado el presentador Roberto Herrera: "Me dice que esta historia le suena y que le suena como lo cuenta Roberto".