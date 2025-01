Ana Rosa carga contra Irene Montero: "Yo genero empleo y riqueza. Cómo si tengo 500 pisos, ¿qué coño le importa?"

Ana Rosa Quintana ha respondido a los ataques que recibió de la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, el día antes, en el programa 'Todo es mentira' de Risto Mejide, donde este acabó protagonizando una gran bronca con la política tras arremeter contra su compañera de cadena. Montero acusó a Ana Rosa de "legitimar" a Desokupa -a los que Montero tacha de "nazis"y busca su ilegalización- por "el negocio inmobiliario que tiene". "¿Es que hay personas en España de las que no se puede hablar cuando tienen negocios importantes? ¿Por qué no se las puede mencionar? [...] Tu compañera tiene un negocio inmobiliario importante y por tanto, tiene intereses en que la gente crea que el problema de la vivienda en España es la okupación y no la especulación". Risto estalló: "Yo no voy a dejar que pongas el ventilador y arrases con todo el mundo que no te gusta, y si tienes un problema con Ana Rosa Quintana, insisto, llévala a los juzgados, pero no a mi programa".

Este jueves, Risto Mejide conectó con Ana Rosa Quintana para que tuviera "su derecho a réplica" tras los ataques y acusaciones de Irene Montero. "Lo primero agradecerte... No es que me tengas que defender para nada, porque ya me defiendo yo solita, pero creo que es de buen compañero y hay que reconocerlo [...] Yo no sé la obsesión que tiene tu colaboradora conmigo, esta señora", dijo repitiendo la misma palabra con la que la exminsitrad de Igualdad se dirió a ella el día antes.

Tras emitirse el vídeo de la bronca que tuvieron Risto Mejide e Irene Montero en 'TEM', Ana Rosa Quintana comenzó a decir que ya lleva aguantando muchos ataques de la ex ministra de Igualdad. "Tampoco voy a entrar yo en polémica con esta señora que ya son muchos años, son muchas veces, en tu programa dos o tres veces, en la tribuna del Congreso de los Diputados, en los tuits... Vamos a ver, esta señora odia a los empresarios, odia a la empresa. Esta señora, que sí que tengo una empresa, sí, inmobiliaria, de alquileres, no solo turísticos, sino también venta. Es más, voy a hacer ahora un nuevo proyecto que estoy estudiando en Madrid de coworking. Tengo una productora y tengo otras cosas".

Ana Rosa responde a Irene Montero tras sus ataques en el programa de Risto Mejide

La presentadora de 'TardeAR' continuó con su discurso: "¿Y sabes por qué tengo estas cosas? Porque me lo he ganado, como tú [Risto] te has ganado tener tu empresa de publicidad, como tú te lo ganas ahora como productor, como cualquier empresario de este país que pagamos impuestos". Que esto no es que tengo yo unos pisitos que me he comprado, y aunque me los hubiera comprado, lo habría comprado con mi dinero y con los bancos. Es que soy accionista de una empresa que se dedica a ese sector, como me dedico al sector de la producción y a otros que tampoco voy a contar".

Tras ello, Ana Rosa cargó contra Irene Montero. "Pero vamos a ver, ¿esta señora quién es? ¿Quién es? ¿Por qué se aprovecha de que es aforada para decir lo que le dé la gana en un programa de máxima audiencia como el tuyo? Pero es que no estamos en igualdad de condiciones, ¿eh? No estamos en igualdad de condiciones. Como esta señora, hay alguno otro de su partido que me ponen verde en la sede del Congreso de los Diputados, donde yo no puedo replicar". Quintana estalló: "¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos? Bueno, ¿que no haya empresarios? Por cierto, el ochenta por ciento de los ingresos y la riqueza de este país es de empresarios y el 80 por ciento de los trabajadores están contratados por empresarios. Hombre, si prefiere Venezuela o Cuba, para ella... Para mí no".

? URGENTE| Ana Rosa responde y DESTROZA a Irene Montero en TEM:



“Unos generamos riqueza y empleo. Yo concretamente más de 500 empleos, y otros se gastan la pasta que otros generamos. Por ejemplo 360.000 euros en una app que han tenido que cerrar por ser un fracaso”.



ENORME.… pic.twitter.com/SpDyjqk8Rh — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) January 16, 2025

Ana Rosa carga contra Montero: "Unos generamos riqueza y empleo y otros se gastan la pasta"

El presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide, recordó qué es lo que dijo Irene Montero el día antes. "Su argumento era que, tú de alguna forma, con el negocio que ella estaba poniendo encima de la mesa, tú legitimabas la actividad de Daniel Esteve, de Desokupa, y empresas similares". Entonces, Ana Rosa explicó: "No, yo me ocupo de la 'okupación', como me ocupé durante años y entonces gobernada Rajoy, de los desahucios, yo me ocupo de la actualidad. Es verdad, que hay muchas personas que tienen casas, y a lo mejor personas que con su trabajo de toda la vida se han comprado un apartamentito para alquilarlo y suplementar su pensión, y que no lo hacen y no lo tienen en el mercado por la ocupación. Y conozco a gente, que no es mi caso que es una empresa que se dedica de otra manera, pero conozco a gente que tienen propiedades, un piso o dos pisos, y que no los están alquilando por miedo a la 'okupación' y de eso, es responsable esta señora".

Ana Rosa Quintana continuó defendiéndose de los ataques de Montero. "Y también te dio una cosa, que hay unos que generamos riqueza y empleo. Yo, concretamente, más de 500 empleados que dependen de esta señora [dijo refiriéndose a ella] y de sus empresas, más de 500 empleados". Tras ello cargó contra Irene Montero y el despilfarro que ha hecho del dinero público: "Y hay quien se gasta la pasta, por ejemplo 200 mil euros en una app que han tenido que cerrar. 200 mil euros en montar la app pero es que después 160 mil en promocionarla... O sea, que hay unos que generamos riqueza para este país y empleo y otros que se lo gastan. Y también te digo, yo respeto mucho que esta señora sea eurodiputada, porque soy una demócrata, y si hay personas que la han votado, todos mis respetos, pero que ella también respete a los demás y a los comunicadores".

Tras esta respuesta de Ana Rosa Quintana a Irene Montero, Risto Mejide también quiso pronunciarse: "Pues queda totalmente claro. Yo, Ana, aparte ya sabes que también como empresario, y ahora voy a opinar también, yo te diré una cosa más. Efectivamente, ser empresario no es la panacea, porque recibes por todos los lados, también esto la gente lo tiene que saber. Cualquiera que gane dinero eres malo por naturaleza y seguramente eso tiene que ver mucho con la cantidad de noticias que salen, de gente que igual lo ha obtenido ilícitamente o ha estado en chanchullos, como muchas veces sacamos en los programas. ¿Qué ocurre? Que esa es la minoría. La gran mayoría de los empresarios, afortunadamente, somos gente honrada, que hacemos nuestro trabajo, que programa a programa vas ganando dinero y, efectivamente como tú dices, la deshonra no está en qué te gastas el dinero sino en cómo lo ganas. Y cómo lo ganas y cómo te has currado ese dinero. Y luego que te lo gastes en pisos, en fiestas, que te lo gastes en lo que a ti te de la gana... nadie tiene que entrar y eso es lo que a mí me parece absolutamente inaceptable".

Ana Rosa responde a Irene Montero tras los ataques

Ana Rosa: "Lo que tengo, lo he hecho yo solita. Yo vengo de Usera, no he heredado nada, como otros"

Risto se sumó a las críticas contra Irene Montero y su partido político. "Y te voy a decir otra cosa, porque ahora sí voy a hablar como votante como tú has hecho, me parece inaceptable que haya grupos políticos que señalen con nombres y apellidos a gente. Por eso le dije lo del juzgado. Si usted tiene un problema con alguien, lo lleva al juzgado. Pero si no lo puede llevar al juzgado, lo que está haciendo es difamar. Difamar a alguien que no le gusta y esa formación política, hablo de Unidas Podemos, se ha hinchado a señalar a gente por machista, por explotadores, a empresarios importantes de este país que los ha señalado y ha dicho: ‘Este tío es un explotador, etc.’. Pues yo, que quieres que te diga, en el pecado llevan la penitencia, mira dónde están y mira dónde van a estar y mira la cantidad de votantes que han perdido, Ana".

Tras ello, Ana Rosa Quintana acabó su discurso diciendo: "La irrelevancia más absoluta. Por eso yo tampoco me he molestado mucho en contestar, pero bueno, yo creo que a ti te lo debía". Después, recordó que ella procede de unos orígenes y familia humilde. Nació y creció en el barrio de Usera. "Yo todo lo que tengo, lo que he hecho en mi vida, lo he hecho yo solita. Todos sabéis de dónde provengo, casas del ministerio de la vivienda del poblado de Almendrales en Usera... Yo no he heredado nada, hay otros y otras que han heredado y no cuentan qué", señaló haciendo alusión a la herencia que recibió Irene Montero tras la muerte de su padre y con la que compró, en parte, el chalet que tiene en Galapagar con su pareja Pablo Iglesias.

El presentador apostilló: "Bueno y recuerda una cosa, Ana, a ti y a mí nos votan los espectadores todos los días. Vamos a ver lo que pasa en las siguientes elecciones", dijo para después despedirse de Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa asegura que ella genera trabajo y riqueza

Ana Rosa Quintana estalla: "Cómo si tengo 500 [pisos]. ¡A usted qué coño le importa!"

Tras ello, en el programa de 'TardeAr', hablaron también de este tema. Mario Vaquerizo, marido de Alaska, aplaudió el discurso de Ana Rosa Quintana. "Eres muy educada y demuestras ser una señora y hay un refrán que dice no hay mejor desprecio que no hacer aprecio a palabras necias. Pero llega un momento que la educación permite que se digan verdaderas atrocidades y eso no tenemos que permitirlo, porque si asistimos a esa especie de miedo, nos estamos autocensurando y la autocensura es lo peor, y tenemos que luchar por la libertad de expresión. Y cada uno con su esfuerzo, su trabajo, su dignidad, puede hacer lo que quiera y es lo que demuestras tú. Y me da igual ahora lo que digan de mí, porque todas las personas que no comulgamos con una línea editorial que impera, ya somos lo peor y no, aquí hay pluralidad y eso es lo que tiene que imperar, que para eso somos bien nacidos".

Ana Rosa explicó por qué había decidido responder a Montero en esta ocasión, a pesar de que no es la primera vez que recibe ataques de la política. "A ver, yo podía haberle contestado mil veces pero he optado, y siempre opto, por no contestar pero llega un momento en el que dices.: ‘Hombre ya, vale ya...’.

El colaborador de 'TardeAR', Frank Blanco, indicó: "De vez en cuando está bien contestar, porque a veces el silencio, esa frase del que calla otorga... Tristemente si te mantienes en silencio, hay una gente a la que le gusta entender, que como no dices nada, por algo será. Yo creo que haces muy bien. Es que todos sabemos tu trayectoria, tu biografía, de dónde vienes, lo que has hecho...".

Entonces, Ana Rosa estalló diciendo: "Bueno y perdona, es que cómo si tuviera 500 [pisos], ¡A usted qué coño le importa!". Frank Blanco recordó entonces que quienes tienen que rendir cuentas son los políticos. "Pero lo que no se nos puede olvidar nunca, y creo que a Irene Montero y a mucha gente del ámbito político se le olvida, que el que tiene que rendir cuentas y ser transparentes, es el que está en un cargo público, no una persona que está ejercitando su trabajo en la empresa privada y paga sus impuestos. Y si comete una irregularidad, ya vendrán a buscarla o si no, vaya usted, como dice Risto, a los juzgados. Pero transparencia, los cargos públicos, los cargos políticos, no los que estamos aquí sentados".

La presentadora, Ana Rosa, volvió a estallar: "Los que tenemos empresas legales, pagamos impuestos, generamos puestos de trabajo. Es decir, esta señora, ¿qué es lo que quiere decir? Es que no sé qué es lo que quiere decir".

La expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que es colaboradora de 'TardeAR', arremetió también contra Irene Montero y su formaicón. "Eso es una manera en la que ella, su pareja Pablo Iglesias y una serie de gente, llevan en política desde que llegaron y además, es que no engañan a nadie porque su manera de estar en política es enfrentado a unos españoles contra otros. Éramos la casta. A mí me llegaron a decir que era la casta, que estaba al servicio del Ibex, que era lo peor de la izquierda, que era una tía de derechas metida en un partido de izquierdas... y la que acabó en Galapagar fue ella, los que acabaron en el casoplón, fueron ellos, los de ‘hermana, te creo’ y hoy tenemos el juicio, también del mismo sitio, Errejón en el juzgado... Es decir, su manera de estar en política es levantando trincheras y muros entre españoles y hoy te ha tocado señalarte a ti".

Susana Díaz continuó explicando cuál era la finalidad de Irene Monero con sus ataques a Ana Rosa. "Es una manera de estar muy poco democrática, elegante en absoluto, nada coherente, muy falsa y muy farisea y yo creo que ya está bien. Y hay un momento en el que hay que decir hasta aquí hemos llegado. Cada uno con su dinero puede hacer lo que le de la gana si te lo ganas honestamente y yo ya estoy harta de que vengan a dar lecciones todos los días. ¿Qué está dando a entender? Que te ataca a ti y los que nos sentamos en una mesa contigo, es que somos iguales. Eso es lo que está diciendo, pues ya está bien".

Para finalizar el debate, Ana Rosa Quintana señaló que Montero había dicho que ella es "una señora que habla de tribuna privilegiada, cuando ella ha tenido el Congreso". Y añadió: "Fíjate que podíamos decir cosas y no las decimos".