Alaska cuenta si va a perder o no la visión de su ojo izquierdo

Alaska ha desvelado en el programa de 'TardeAR', que presenta Ana Rosa Quintana, qué de cierto hay en las últimas especulaciones que circulan sobre la salud de su ojo izquierdo y si perderá o no la visión. La cantante ha querido salir al paso tras las últimas informaciones que han salido respecto a su problema ocular. "Yo también me encontré con el titular de 'tuerta'", explicaba en el programa.

Pequeños avances

Alaska ha comentado pequeños avances en su visión: "Hay una muy pequeña evolución en la visión, pero existe". Un problema que la cantante arrastra desde el pasado mes de diciembre cuando indicó que sufría una trombosis ocular. "No es un ojo funcional en este momento, no podría leer ni veros las caritas", indicaba la cantante. La mujer de Mario Vaquerizo y la voz de Fangoria sigue con el tratamiento de "corticoides" y buscando la "causa" con los médicos para encontrar el origen y la solución al problema visual.

El parche del ojo

"No voy a decir que va a evolucionar al cien por cien porque no lo sabemos, pero podría", indicaba, añadiendo además que la cosa va mejorando "poco a poco". Sobre el parche del ojo ha llegado hasta a bromear comentando que así no tiene que perder tiempo en maquillarse: "Una vez que está hecho el ojo está siempre bien porque no te tienes que hacer el otro", concluía.