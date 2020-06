Sólo Orense, Ceuta y Melilla tienen suficientes camas de agudos para hacer frente a un rebrote

Los hospitales de Orense y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son los únicos de España que cuentan con suficientes camas para enfermos agudos ante un posible rebrote del coronavirus. Es la conclusión de un análisis del Sindicato de Enfermería SATSE que estima en más de 90.000 las camas necesarias para cumplir con las ratios marcadas por el Ministerio de Sanidad en la 'nueva normalidad'. Hace unos días, el sindicato denunciaba que los hospitales tampoco cumplen en lo relativo a camas de UCI: faltan 2.886 en 36 provincias españolas.

Según SATSE, ninguna comunidad autónoma cuenta con suficientes camas de agudos en sus hospitales para asegurar la asistencia sanitaria en la nueva etapa tras el estado de alarma por la covid-19. Cifra en un total de 90.272 las camas que se necesitan en toda España para cumplir el criterio del Ministerio de Sanidad de contar en cada territorio con 37 y 40 camas de enfermos agudos en sus hospitales por cada 10.000 habitantes.

El sindicato se remite al Real Decreto-ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus en el que se establece que en las comunidades autónomas se debe tener acceso o capacidad de instalar -en un plazo máximo de cinco días- los recursos necesarios para responder a incrementos rápidos de casos. Según los resultados del estudio en todas las provincias españolas, con la excepción de Orense, además de Ceuta y Melilla, no hay suficientes camas de agudos.

También faltan camas de UCI

Este déficit de camas de agudos se suma al ya antes denunció el mismo sindicato respecto a camas de Unidades de Cuidados Críticos (UCIs). La organización indicaba recientemente que un total de 36 provincias españolas no tienen en sus hospitales suficientes puestos de intensivos en base a los mismos criterios antes mencionados: se necesitan un total de 2.886 camas UCI.

El Sindicato reclama que el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Salud, en el marco de un próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), establezcan "una estrategia de acción conjunta que posibilite el incremento de camas en los centros hospitalarios, tantos para enfermos agudos como para los que se encuentran en un estado crítico".

Para la organización sindical, que también pide un aumento de las plantillas de enfermeras que prestan sus servicios en las unidades de hospitalización y de pacientes críticos, es fundamental no volver a caer "en el error de no contar con los suficientes recursos y medios materiales en caso de que se produzca una nueva oleada de la covid-19 y que se generen situaciones tan lamentables con las vívidas al inicio de la crisis sanitaria de no tener camas suficientes para poder atender a todas las personas que así lo necesitaban".