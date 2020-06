Los sindicatos, sobre el futuro hospital de pandemias de Madrid: "Es un derroche"

Desconcierto entre los sindicatos ante el anuncio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de la construcción de un nuevo Hospital de Emergencias que seguirá el esquema del hospital de campaña de IFEMA para pacientes con coronavirus. Sorpresa porque el proyecto haya sido anunciado antes de pasar por el Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Consideran "un derroche" invertir 50 millones de euros en un nuevo centro cuando, en Madrid, subrayan, hay otras instalaciones que no se usan -la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía- o abandonadas -el antiguo Puerta de Hierro- y se mantienen cerrados centros de salud y servicios de urgencias de Atención Primaria por falta de personal.

El objetivo del nuevo hospital es según la Consejería de Sanidad, "seguir reforzando el sistema sanitario madrileño con un nuevo centro público frente a posibles brotes de coronavirus u otras enfermedades". Para alojar el futuro centro, Madrid ha seleccionado una parcela de titularidad autonómica, ubicada en la Ciudad de la Justicia, junto a IFEMA y el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

"Podría entenderlo si esta infraestructura entrara dentro de un proyecto global: un plan estratégico, a corto, medio y largo plazo, que determine cuáles son las necesidades asistenciales de la población, en función de la situación y la media de edad. Es mucho dinero para plantearse hacer algo así en unos meses", señala a Vozpópuli Julián Ezquerra, secretario general de la Asociación Madrileña de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts).

40.000 metros cuadrados de superficie

El nuevo hospital cuyas obras comenzarán este mes, contará con más de 1.000 camas, estará dotado de las tecnologías médicas más avanzadas y preparado para ser un nuevo centro de referencia en materia de enfermedades contagiosas, según Sanidad de Madrid. Durante el acto de la primera piedra de las obras de ampliación de IFEMA Espacio Valdebebas, Díaz Ayuso ha señalado que el Gobierno regional quiere convertirlo en punto de referencia "de investigación, formación y desarrollo de nuevas soluciones terapéuticas para la lucha frente a ésta y otras posibles pandemias".

Madrid admite que el centro, con una superficie total de casi 40.000 metros cuadrados, seguirá la estela del ya clausurado hospital de campaña IFEMA y será polivalente. Estará estructurado en pabellones, a través de módulos (para habilitar únicamente la parte necesaria), y será capaz "de adaptarse a cualquier plan funcional diseñado por las direcciones asistenciales".

El hospital tendrá un total de 48 puestos de UCI y Cuidados Intermedios. Asimismo, habrá áreas de diagnóstico por imagen y un laboratorio.

Se organizará en tres pabellones de 7.400 metros cuadrados cada uno, un centro logístico/almacén Central del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), de 7.900 metros cuadrados; una avenida peatonal, un área administrativa polivalente y una central de instalaciones. Habrá, también, un memorial para las víctimas del coronavirus y un monumento dedicado a los profesionales sanitarios.

El hospital, indican desde la Consejería, contará con hasta 20 unidades de hospitalización (cada una con 48 camas), que suman un total de 960 organizadas en torno a controles de enfermería. También habrá un total de 48 puestos de UCI y Cuidados Intermedios. Asimismo, habrá áreas de diagnóstico por imagen y un laboratorio.

"¿De dónde va a salir el dinero"?

Desde la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), muestra también su sorpresa al conocer el nuevo proyecto y hablan de "derroche". "Acogemos con suma cautela el anuncio de este nuevo hospital para pandemias, acostumbrados como nos tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid a las operaciones mediáticas y de imagen", señalan a este digital.

AFEM añade que le gustaría saber "si la gran inversión que va a requerir no se podría destinar a aumentar los espacios de los hospitales existentes, ahora que han separado claramente las zonas covid y las no-covid" y pide a la presidenta de la Comunidad que "explique claramente en qué condiciones se va a construir dicho hospital, si va a ser fruto íntegramente de la inversión pública, o lo que nos pretende meter por la puerta trasera es un nuevo hospital construido con inversión privada, bajo alguna de las fórmulas de 'colaboración público privada', como han planteado para la ampliación del Hospital Niño Jesús".

Pasar por el Consejo de Administración

Todos los sindicatos sanitarios consultados por Vozpópuli desconocían hasta ahora detalle alguno sobre el nuevo Hospital de Emergencias. El anuncio "es precipitado" según Ezquerra porque el proyecto ni ha pasado ni ha sido aprobado por el Consejo de Administración del SERMAS, del que forma parte. "Nos han dicho que habrá un consejo probablemente el próximo 17 de junio, porque aunque lo hayan pregonado y anunciado tiene que pasar por ese tramite", señala.

Julián Ezquerra, se pregunta "de dónde va a salir" la partida para la construcción del futuro hospital y con qué personal se va a dotar. "¿Se va a desmantelar otra vez Atención Primaria?, ¿se llevará a profesionales desde los hospitales?, ¿se habilitará una partida extraordinaria para su construcción?", cuestiona.

Ezquerra reitera su sorpresa por el anuncio de un nuevo hospital para futuras emergencias cuando, señala, "ya existía IFEMA, con lo que ha costado" y además, indica, que no dejará de ser "un centro sanitario donde cabe mucha gente pero que no tiene las condiciones de un hospital tradicional. Me sorprende que quieran mantener una estructura de ese tipo para siempre con los costes que conlleva y no se planteen dotar definitivamente otros hospitales de Madrid". Algo así requiere consenso de todos", incide el secretario general de Amyts.

El coste del hospital de campaña de IFEMA

Alda Recas, de la Asociación Madrileña de Enfermería Independiente (AME), apunta a centros sanitarios madrileños actualmente infrautilizados como la Torre 4 del Hospital Infanta Sofía (ahora sin uso) o el antiguo Hospital Puerta de Hierro, cuyas instalaciones están abandonadas, señala.

"No se puede plantear este proyecto disparatado mientras mantenemos 70 centros de salud y 15 servicios de Urgencias de Atención Primaria cerrados por falta de profesionales. No pueden escudarse en los llamados contratos de emergencia para realizar esas políticas de ladrillos vacíos que llevan años haciendo", señala la enfermera.

"Nos hemos gastado 20 millones de euros en montar un 'resort' para pacientes muy leves en un recinto ferial durante 40 días", indica en alusión a IFEMA y ahora "pretenden gastarse más de 50 millones en unas instalaciones sin ninguna garantía de que llegue a funcionar. Necesitamos más Atención Primaria, más profesionales y un uso racional de las instalaciones que ya tenemos".

Circuitos limpios y sucios

AME apuesta por abrir camas y edificios cerrados durante años, preparar estructuras cercanas a hospitales para posibles epidemias e, incluso, propone planificar "hospitales limpios y sucios para el mejor manejo de una pandemia".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, habla del proyecto como "una cortina de humo" y añade que, tal y como está planteado el anuncio,"nos huele a una nueva oportunidad de negocio para el sector sanitario privado de esta región con el dinero que les transfiere el sector público".

A diferencia del Hospital de IFEMA, el Hospital de Emergencias, según la Consejería de Sanidad, contará con salas polivalentes de curas y diferenciará las circulaciones entre pacientes y profesionales, entre circuito de limpio y de sucio, entre altas e ingresos y entre logística/aprovisionamiento y pacientes. Además, se habilitará un sistema de compuertas para el acceso controlado de personas a determinadas zonas de seguridad por riesgo de contagio o exposición a carga vírica.

Otro aspecto que reseña la Consejería es que, durante el funcionamiento del Hospital en IFEMA se necesitaron camiones refrigerados instalados por la Unidad Militar de Emergencia (UME) como morgue temporal, antes del traslado de cadáveres a las morgues instaladas en el Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia, el Palacio de Hielo de Madrid y el Pabellón de hielo de Majadahonda. En este caso, el propio edificio del Instituto de Medicina Legal estará integrado en el Hospital de Emergencias.