La directora de Protección Civil de Cataluña, sobre las playas: "Hay imágenes que asustan"

La directora de Protección Civil de la Generalitat, Isabel Ferrer, ha pedido autorresponsabilidad a los ciudadanos para frenar la pandemia porque, ha asegurado, "hay imágenes que asustan", en relación a la gran afluencia de gente en los arenales sin mascarillas y sin guardar la distancia de seguridad.

En declaraciones al canal '3/24', Ferrer ha lamentado las imágenes de ayer de playas llenas, que en el caso de Barcelona llevaron al ayuntamiento a cerrar cinco de ellas, a pesar del llamamiento de la Generalitat a salir lo menos posible de casa, aunque ha remarcado que la mayoría de los ciudadanos respeta las recomendaciones.

Además de las playas, las imágenes que no han gustado nada a Ferrer son las de los más de 416.000 vehículos que han abandonado este fin de semana Barcelona.

"La salida masiva de ayer no es una buena noticia, es una situación de riesgo", ha asegurado, aunque ha reconocido que el movimiento de personas no está restringido y ha dicho que si quienes salieron de Barcelona guardan en sus destinos las medidas de seguridad "no deberían provocar otros brotes".

"No hay ninguna medida descartada"

En este sentido, ha señalado que en 10 o 15 días "sabremos el efecto de estas actuaciones" y si en ese plazo de tiempo "los datos no mejoran, nos llevará a tomar otro tipo de medidas para garantizar que las cadenas de transmisión se paran".

Aunque ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de un confinamiento domiciliario de Barcelona y su área metropolitana, Ferrer ha señalado que "veremos dentro de 10 días, no hay ninguna medida descartada, todas son posibles porque está en juego la salud personas, y evidentemente cualquier medida que se tenga que tomar se tomará".

Los equipos técnicos del departamento de Salud y de Protección Civil están reunidos esta mañana para clarificar las medidas de contención del virus, como solicitaron ayer los alcaldes metropolitanos, especialmente en los ámbitos de los comercios, bares y restaurantes, polideportivos y gimnasios, espectáculos y playas.

También este domingo se revisará la vigencia de las medidas de recrudecimiento adoptadas en el Segrià.