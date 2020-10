Sánchez renuncia a publicar los bienes de la Iglesia por hacerse la foto con el Papa

El Gobierno ultima la agenda del encuentro entre Pedro Sánchez y el papa Francisco. Y la foto que busca el jefe del Ejecutivo tendrá su coste. El Vaticano aspira a que Sánchez renuncie definitivamente a la publicación de la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia a cambio probablemente de algunas cesiones simbólicas, según denuncian asociaciones contrarias a los privilegios de esta institución religiosa a Vozpópuli.

El pontificado de Francisco sigue atrayendo como un imán a los líderes de la izquierda mundial. La encíclica Fratelli Tutti, publicada a principios de octubre, fue aplaudida públicamente por Sánchez. El papa hizo un llamamiento a acabar con el "dogma neoliberal", entre otras reflexiones sobre los riesgos de la globalización, el populismo, el abandono de los inmigrantes o la fiebre consumista.

Comparto con el Papa el llamamiento a construir un mundo más justo y solidario. Francisco analiza la crisis que vivimos desde una visión radicalmente social. Gracias por alzar su voz en defensa de los más vulnerables y clamar contra los efectos del neoliberalismo y el populismo. https://t.co/By2SQq7IYW — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2020

La exhumación de Franco

A Sánchez le viene bien la foto con un líder religioso especialmente reivindicado por algunos partidos de izquierda. El encuentro se produce exactamente un año después de la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero más allá de Franco y los mensajes económicos o la inmigración, la Iglesia católica y el Gobierno llevan meses negociando discretamente una salida a los conflictos que han enfrentado a las dos instituciones en los últimos meses. La vicepresidenta Carmen Calvo ha liderado este diálogo a dos bandas con la Conferencia Episcopal y la Nunciatura del Vaticano en España.

"El encuentro tendrá de todo, pero el asunto principal es el concordato entre España y la Santa Sede", dicen fuentes diplomáticas. "Las negociaciones han avanzado pero Sánchez y el Papa tienen que ponerle el lazo".

Uno de los puntos de fricción es la promesa de Sánchez de hacer públicos los bienes inmatriculados por la Iglesia en España. La Conferencia Episcopal estima que puede ascender a 40.000 el número de bienes que la Iglesia registró entre 1998 y 2015. Es el período en el que estuvo vigente una reforma de la ley hipotecaria que permitió a la institución religiosa registrar a su nombre aquellas propiedades dedicadas al culto que consideraba de su titularidad.

Sánchez hizo la promesa de destapar esta lista de la moción de censura. No la cumplió. Volvió a prometerlo después de la sesión de investidura de enero. Pero meses antes, el propio Gobierno recurrió en los tribunales contra una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que instaba al Ministerio de Justicia a facilitar esa documentación tras una petición de Maldita.es.

Todo hace indicar que efectivamente la lista no se hará pública. La sospecha de algunos ayuntamientos y asociaciones es que la Iglesia abusó de esa prerrogativa y reclamó espacios que eran públicos y no le pertenecían. La revelación de ese patrimonio expondría a la Iglesia a una cascada de demandas.

El IBI de la Iglesia

Una de las salidas es que la Iglesia devuelva algunos bienes o se haga un arreglo con el pago del IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles). Calvo ha dicho públicamente que la Iglesia deberá pagar el IBI por los espacios que no son de culto. La Iglesia sostiene que la exención de este impuesto está recogida en la ley de mecenazgo y que otras confesiones religiosas, federaciones deportivas y ONGs también están exentas. La Iglesia dice que no hay privilegio alguno y asegura que paga el IBI por aquellas actividades económicas que no son de culto.

La asociación Europa Laica, una de las que más ha batallado en España contra los bienes de la Iglesia, considera que el Gobierno está protegiendo los privilegios del clero. La denuncia de esta asociación es el negocio, multimillonario en algunos casos, que hace la Iglesia. Conventos que se venden a cadenas hoteleras, campos, cuadras o cementerios abandonados y semiderruidos.

Hay un sinfín de ejemplos, según los datos que han ido recabando. Europa Laica dice que la Iglesia ha llegado a inmatricular plazas. Otro de los elementos en disputa es la explotación turística de catedrales y templos. Uno de los más conocidos es el de la Mezquita de Córdoba, donde diversas plataformas se mueven desde hace años exigiendo a la Junta de Andalucía que reclame lo que consideran un monumento.

"El motivo de esta visita puede suponer un arreglo torticero en el expolio de las inmatriculaciones", ha dicho Europa Laica en un comunicado. En su opinión, el PSOE no quiere publicar la lista y no lo va a hacer.

Eutanasia y educación

El presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Barcelona Juan José Omella, visitó al papa a mediados de septiembre. Y explicó en Roma que entre las preocupaciones de Francisco en España está también la ley de eutanasia o la reforma educativa. El Gobierno no parece dispuesto a recular en su proyecto legislativo sobre la eutanasia.

La escuela concertada, fundamentalmente en manos de órdenes religiosas, ha puesto el grito en el cielo contra le reforma de Isabel Celaá. En su opinión, las enmiendas que PSOE y Podemos han presentado a la norma restringe la libertad de elección de los padres. Sobre la asignatura de religión, todo parece indicar que seguirá como optativa y no habrá una asignatura alternativa para los que renuncien a ella. Es decir, la religión no saldrá de las aulas. "El PSOE nunca se ha atrevido a romper con la Iglesia católica cuando llega al poder", explican desde estas asociaciones.