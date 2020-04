El Gobierno presionó a la OCDE para situar a España entre los países que más test de coronavirus realizan en el mundo

El Gobierno presionó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para que el organismo situara a España entre los países que más test de coronavirus realizan en el mundo. Según ha sabido Vozpópuli, la presencia de España en los primeros puestos de la lista se fraguó en una videoconferencia de alto nivel que tuvo lugar el viernes. Fuentes diplomáticas vinculan el apoyo expreso de Ángel Gurría al Ejecutivo de Pedro Sánchez con su campaña para la reelección como secretario general de la organización.

Las presiones diplomáticas para sacar la cara por la gestión del Gobierno PSOE-Podemos en la lucha contra la epidemia han provocado un terremoto internacional por adulterar la comparación de datos. Sánchez ha conseguido que la OCDE varíe el criterio que utiliza para informar del número de pruebas diagnosticas de Covid-19 en el mundo. La OCDE solo ha citado hasta el momento la página Our World in Data (Nuestro Mundo en Datos). Pero Gurría ha publicado un gráfico que añade como fuente para su informe mundial al Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, que dirige Iván Redondo.

El resultado es que España ha pasado en 10 días de no aparecer en el informe de la OCDE a ocupar el octavo puesto de la clasificación. El estudio atribuye a España la realización 28,6 test por cada 1.000 habitantes. La media es superior a la del conjunto de la Unión Europea. El total de test es de 1.345.560, de los que 1,03 millones son PCR y poco más de 310.000 de anticuerpos, según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Angel Gurría, the Secretary General of the OECD, posted this tweet earlier today.All data in this chart – except for Spain – is based on our database here at @OurWorldInData.For 2 reasons this tweet led to some confusion on social media and the press: https://t.co/EbY8TdG48q